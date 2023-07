Markétin trénink jsem nechápala. Já po 10 minutách odcházela, vzpomíná Hlaváčková

Jednu obdivuje pro její tréninkové zanícení, druhou pro to, v jaké fazoně a jak bleskově se po porodu dokázala vrátit na kurty. Semifinále wimbledonské dvouhry mezi Markétou Vondroušovou (24) a Elinou Svitolinovou (28) proti sobě svede dvě mimořádné hráčky. Jejich šance v podcastu Livesport Daily zhodnotila bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (36), která v All England Clubu slavila před 11 lety olympijské stříbro ve čtyřhře. "Jestli si často dokážu tipnout výsledek, tady netuším," krčí s úsměvem rameny.

Co jste říkala na ten úžasný obrat Vondroušové ve čtvrtfinále z 1:4 na 6:4 kdy navíc měla Pegulaová brejkbol na 5:1?

"To byla opravdu velká věc. V takovémhle zápase, jak se anglicky říká na takovéhle stagi, to otočit… Soupeř je v takový moment zakousnutý, vidí tu cílovou pásku. Samozřejmě, že svou roli hrají i nervy, ale tohle jsou zkušené holky, jimž se to příliš nestává. O to je ten obrat cennější. A myslím, že šokující pro všechny, kteří ten zápas sledovali. Ten, kdo pomalu bookoval letenky domů, se najednou vrátil do turnaje. Je to zázračné, zároveň Markéta je typem hráčky, která tyhle výkony předvádí. Pokud jí to na turnaji jde, je schopná svou formu dotahovat až do konce. Její účast v semifinále to jen potvrzuje. Myslím, že je úžasné, že máme pokaždé na grandslamu trochu jiné zastoupení, ale vždycky nějakou Češku."

Velký vliv na výsledek utkání měl zřejmě i moment, kdy se za stavu 1:3 v neprospěch Vondroušové ve třetím setu zatahovala kvůli dešti střecha. Najednou měla prostor se zamyslet nad tím, jak svou hru změnit. Jak těžké je pro soupeřku, jež v té chvíli byla na koni, neztratit svůj rytmus? Pegulaové se to evidentně stalo…

"Se zatažením střechy se trochu mění i samotné podmínky, nejde tam jen o tu mentální stránku, kdy člověk má 10minutovou pauzu a přemýšlí si, jestli je to tedy konec, jestli zlomí hůl, nebo je na čase něco změnit. Spíš si myslím, že sehrála roli změna podmínek. Když se zatáhne střecha, hra se ještě víc zrychlí, přestane foukat, zmizí vnější vlivy a je to trochu jako v hale. To podle mě vyhovovalo víc Markétě, její levácké rotaci a slicům, tomu, jak má dobré nohy. Jsou si s Pegulaovou herně strašně podobné. Samozřejmě, když máte možnost dostat se do semifinále Wimbledonu, trošičku vám ztuhne ruka. A Markéta dokázala zápas neskutečně zlomit. Vliv ta střecha určitě měla."

Markéta tomu ani sama po zápase nemohla uvěřit. Teď ji však čeká semifinále a v něm Ukrajinka Svitolinová. Bude na ni její hra platit?

"Bude. Ale stejně tak hra Svitolinové bude platit na Markétu. Je to podobný zápas jako proti Pegulaové, jsou to hráčky, které vydrží dlouho ve výměnách, využívají šířku kurtu, vyhánějí soupeřku krátkými krosy, nebojí se dojít na síť pro konečný úder… Markéta má snad tu celodvorcovou hru ještě radši, vzadu vydrží v těch krosech nekonečně dlouho, to miluje, má to nacvičené. Odmala hodně pilovala jenom výměny zezadu, to jsem absolutně nechápala. Já po 10 minutách odcházela z tréninku, že mě to nebaví... Je to její silná stránka a myslím, že velkou roli bude hrát i fyzická připravenost. Jak moc se obě zničily v předešlých zápasech, jak strávily den mezi zápasy..."

Jak podle vás semifinále dopadne?

"Je to pro mě úplná neznámá! Jestli si často dokážu tipnout výsledek, tady netuším. Svitolinová mě ohromně překvapila tím, že porazila Šwiatekovou."

A její příběh je o to zajímavější, že loni v říjnu porodila holčičku, vrátila se do turnajů po pouhých pěti měsících a za další tři je v semifinále Wimbledonu…

"Nechápu! Taková Kristýna Plíšková plánovala porodit v létě a vrátit se na Australian Open, což se dodneška vůbec nestalo a nedivím se, protože mateřství přinese úplně něco jiného, než si hráčky předtím dokážou představit. Věřím, že má Svitolinová hodné, spící dítě. (usmívá se) Musí mít k sobě pomocnice, protože přiznejme si, že to sama dát nemůže. Maličkou teď ani nemá s sebou ve Wimbledonu… Pokud chce hrát člověk takhle dobře, není vůbec možné, aby s sebou měl ještě dítě, protože to má jiný režim. A vy musíte odpočívat a ne řešit režim dítěte, pokud to myslíte dlouhodobě s návratem vážně. A je určitě krásný pocit, že když už nejsem s dítětem doma, budu mu pak moct říct: Když už jsi byla na světě, dokázala jsem tohle."

Další věc je vůbec dát tělo dohromady pouhých pět měsíců po porodu…

"Vždycky říkám, že je velký rozdíl, když jdete do těhotenství s tím, že se chcete vracet, nebo když je vám to jedno. Protože pak holky trénují skoro do konce těhotenství a po porodu hned začnou. V tom druhém případě necháte tělo trochu být. Svitolinová musela mít určitě celkem spací dítě, aby se mohla věnovat tréninku, anebo má kolem sebe skvělý tým, který jí třeba v noci s miminkem pomáhá, protože bez odpočinku to nejde. A ona je v takové fit formě! Má krásnou postavu, přitom ve své kariéře bojovala s různými situacemi ohledně postavy, v jednu dobu byla hodně, hodně hubená. Teď je na ní vidět taková zdravost i dravost. Líbí se mi víc než kdy jindy."

