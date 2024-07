Jsem v semifinále Wimbledonu, což je nádherný úspěch, říká Krejčíková. Deblu nelitovala

Tenistka Barbora Krejčíková (28) absolvovala ve Wimbledonu dlouhý a napůl úspěšný den. Vítězství v singlu nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (27) a postup do semifinále řadila vysoko. Následného čtvrtfinálového neúspěchu ve čtyřhře, ani vynaložených sil, nelitovala. V rozhovoru s českými novináři řekla, že si chce co nejlépe odpočinout a ve čtvrtečním souboji o finále s Jelenou Rybakinovou (25) z Kazachstánu se pokusí odevzdat to nejlepší.

"Rozhodnutí, zda nastoupím do čtyřhry, jsem nezvažovala. Nedělám to, není to můj styl. Tím, že jsem se do debla zapsala, jsem na kurtu odevzdala vše, co jsem v sobě měla. Bohužel to nestačilo, ale den mi to nezkazí. Jsem v semifinále Wimbledonu, což je nádherný úspěch," uvedla Krejčíková.

Nejprve porazila ve čtvrtfinále dvouhry Ostapenkovou 6:4, 7:6. Poté s Němkou Laurou Siegemundovou podlehly ve stejné fázi čtyřhry turnajovým dvojkám Kanaďance Gabriele Dabrowské a Novozélanďance Erin Routliffeové 4:6, 7:6, 4:6. V deblu strávila česká tenistka na kurtu téměř tři hodiny. "Cítím se unavená, bylo to náročné. Jak se budu cítit zítra, nevím. Dnes se plánuju dobře najíst a vyspat. Těším se, že budu hrát semifinále na centrkurtu," podotkla turnajová jednatřicítka.

Do semifinále grandslamu postoupila Krejčíková podruhé v kariéře. Dosud jedinkrát se jí to povedlo třemi lety na Roland Garros, které pak vyhrála. "Chutná to skvěle. Řadím to vysoko, ale těžko říct, úspěchy nějak neporovnávám. Je úžasné, že jsem v semifinále, ale zítra mám další zápas a chci udělat maximum, abych se v turnaji posunula ještě dál," uvedla.

Výkony ve Wimbledonu překvapila samu sebe. O to víc, že během roku měla zdravotní potíže. "Určitě ano. Neměla jsem úplně dobrou sezonu a od Australian Open jsem byla hodně mimo. Byla jsem zraněná, nemocná, pořád se vracela, pak zase onemocněla... Prošla jsem přes těžké a složité momenty. Před Wimbledonem jsem vyhrála jen dva zápasy. Nečekala jsem, že dojdu tak daleko. Jsem na sebe hrdá," řekla Krejčíková.

Se světovou čtyřkou a předloňskou wimbledonskou vítězkou Rybakinovou se utká potřetí. Oba předchozí duely vyhrála. Naposledy předloni v Ostravě, kde zvítězila 3:6, 7:6, 6:4. "Už si ty zápasy moc nepamatuju. Budu se muset na ně podívat. Je to už nějaký čas," uvedla Krejčíková. "V Ostravě to byl, tuším, těsný duel, hodně nahoru dolů. Co si pamatuju, většinu času jsem dotahovala, pak to nějak otočila a vyhrála. Byl to pro mě velký zápas a teď čekám další," doplnila bývalá světová dvojka.

K soupeřce, která je o tři roky mladší, má velký respekt. "Je to skvělá hráčka, bývalá vítězka Wimbledonu. Zná kurt, ví, jak hrát na trávě. Je velmi nebezpečná. Má hodně zbraní, ale to já také. Jsem moc ráda, že mohu být v semifinále a utkat se s ní. Čekám, že to bude bitva," řekla česká tenistka.