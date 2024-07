Krejčíková zastavila i rozjetou Ostapenkovou a s Rybakinovou si zahraje o wimbledonské finále

Barbora Krejčíková (28) při premiéře ve čtvrtfinále Wimbledonu přehrála v souboji bývalých vítězek French Open po velmi dobrém výkonu 6:4, 7:6 rozjetou Lotyšku Jelenu Ostapenkovou (27) a podruhé v kariéře postoupila do semifinále grandslamu. V boji o finále vyzve předloňskou šampionku Jelenu Rybakinovou (25) z Kazachstánu, s níž vyhrála oba vzájemné duely.

Barbora Krejčíková hrála čtvrtfinále grandslamu popáté v kariéře a poprvé ve Wimbledonu. Proti nepříliš oblíbené sokyni Jeleně Ostapenkové, která navíc s předchozími čtyřmi soupeřkami v Londýně ztratila jen 15 gamů, začala sebevědomě a pokračovala v soustředěném výkonu z předchozích kol.

Osmadvacetiletá Češka odstartovala dvěma dvojchybami, přesto v prvním setu zápasu hraného pod širým nebem na kurtu číslo 1 vyhrála 20 z 23 bodů po svém podání. Ve třetím gamu proměnila jediný nabídnutý brejkbol a po půl hodině jako první na turnaji lotyšské semifinalistce z roku 2018 sebrala set.

Statistiky zápasu Jelena Ostapenková – Barbora Krejčíková Livesport

Ve druhé sadě už na servisu zaváhala, když ve čtvrté hře po šňůře 20 vyhraných fiftýnů po podání ztratila celý game a prohrávala 1:4. Z rytmu ji to ovšem nijak vykolejilo. Po změně stran na Ostapenkovou znovu vlítla jako uragán, získala čtyři gamy v řadě a podávala na vítězství.

Ukončit zápas ale ještě nedokázala. Byť byla třikrát dva míčky od vítězství, k mečbolu se nedostala a bojovat musela dál. Ovšem do třetího dějství utkání dojít nenechala. V tie-breaku si již po zásluze vypracovala tři mečboly a ten druhý přímým bodem z podání proměnila. Po hodině a 42 minutách zvítězila 6:4, 7:6 a vzájemnou bilanci upravila na 3:5.

"Nemám slov. Jen jsem se snažila až do konce hrát svou hru, dala jsem do toho všechno. Jsem šťastná, že jsem to dokázala, je to neuvěřitelný moment mé tenisové kariéry," usmívala se v pozápasovém rozhovoru na kurtu dojatá Krejčíková, jež stále může navázat na loňský triumf krajanky Markéty Vondroušové.

Zatímco na turnajích WTA má rodačka z Ivančic v této sezoně mizernou bilanci 3:7, na grandslamech vyhrála 9 z 10 zápasů. V úvodu sezony si zahrála čtvrtfinále v Melbourne, ale pak ji zastavily problémy se zády a komplikovaná chřipka. Dva měsíce nehrála a během antukového jara prohrála všechny čtyři zápasy.

"Bylo to pro mě velmi těžké období a ještě před začátkem turnaje tam byly nějaké pochybnosti. Moc děkuju svým klukům a celému trenérskému týmu. Jsem super šťastná, že jsem se nevzdala a teď tady mohu stát jako semifinalistka Wimbledonu," uvedla bývalá světová dvojka, jež si v žebříčku zajistila návrat do TOP 20.

Do semifinále grandslamu ve dvouhře Krejčíková postoupila podruhé v kariéře. Na Roland Garros 2021 nakonec triumfovala v singlu i deblu, což stále může zopakovat i letos v All England Clubu. S Němkou Laurou Siegemundovou bude večer usilovat ještě o postup do semifinále čtyřhry žen, ve které v minulosti slavila sedm grandslamových triumfů s krajankou Kateřinou Siniakovou. Narazí na turnajové dvojky Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou.

Svěřenkyně Pavla Motla Krejčíková je sedmou českou semifinalistkou Wimbledonu po Janě Novotné, Petře Kvitové, Lucii Šafářové, Barboře Strýcové, Karolíně Plíškové a Markétě Vondroušové. Pouze Američanky měly v této fázi travnatého grandslamu v Open éře více tenistek (21).

Krejčíková má v posledních dnech vinou skvělé formy a zároveň deštivého londýnského počasí nabitý program. Singlové semifinále ji čeká už ve čtvrtek, proti šampionce z roku 2022 Jeleně Rybakinové nastoupí k již osmému zápasu během šesti dnů. S tři roky mladší Kazaškou vyhrála oba vzájemné zápasy po obratu z 0:1 na sety (na turnaji WTA v Melbourne 2021 a v Ostravě 2022).

Světová čtyřka Rybakinová si na druhém grandslamu po sobě poradila s Elinou Svitolinovou. Ve Wimbledonu přehrála ukrajinskou tenistku 6:3, 6:2 a vzájemnou bilanci otočila na 3:2.

Devětadvacetiletá Svitolinová dokázala favoritce vzdorovat jen v úvodu, kdy nepotvrdila brejk z prvního gamu. K dalším šancím na brejk se už nedostala, od stavu 3:3 ztratila pět gamů v řadě a rozjetou Kazašku už nezastavila. Nepovedlo se jí tak obhájit loňský výsledek a vyrovnat maximum na majorech.

Statistiky zápasu Jelena Rybakinová – Elina Svitolinová Livesport

Pětadvacetiletá Rybakinová před turnajem laborovala s nemocí, kvůli které vzdala generálku v Berlíně. Ve Wimbledonu ale ztratila s pěti soupeřkami jediný set a potřetí postoupila do semifinále grandslamu. Svitolinovou přestřílela na winnery drtivě 28:8.

"Se svým výkonem dnes musím být spokojená. Elina je velká bojovnice, nikdy to s ní není snadné," řekla poslední bývalá šampionka v pavouku, jež je největší favoritkou na letošní triumf. "Mám na ten rok 2022 krásné vzpomínky. Hraju útočně, což je na tomto povrchu výhoda a uvidíme, jak to letos dopadne," dodala rodačka z Moskvy.

První překvapivou semifinálovou dvojici vytvořily už v úterý Chorvatka Donna Vekičová a Italka Jasmine Paoliniová.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře žen