Krejčíková vyhrála tříhodinovou bitvu s Kuděrmetovovou, Nosková ve Wimbledonu končí

Barbora Krejčíková (28) zapsala v prvním kole Wimbledonu svou teprve třetí výhru od února. Grandslamová šampionka a bývalá světová dvojka zdolala po více než třech hodinách boje 7:6, 6:7, 7:5 Veroniku Kuděrmetovovou (27), s níž prohrála poslední tři souboje. Už v zápase druhého kola neuspěla Linda Nosková (19), jež nestačila na Biancu Andreescuovou. Utkání Brendy Fruhvirtové (17) s Paulou Badosaovou bylo kvůli dešti odloženo na čtvrtek.

Barbora Krejčíková prohrála s Veronikou Kuděrmetovovou poslední tři souboje, včetně toho letošního na antuce ve stuttgartské hale. Plné ruce práce měla s ruskou soupeřkou také v odloženém utkání prvního kola probíhajícího Wimbledonu.

Aktérky měly na kurt nastoupit už v úterý, ale kvůli dešti vstoupily na posvátný londýnský pažit až ve středu, a to se zhruba dvouhodinovým zpožděním. Krejčíková v úvodní sadě tahala za kratší konec, dvakrát prohrávala o brejk a musela likvidovat celkem čtyři setboly na vlastním servisu. Přesto set urvala poměrem 7:4 v tie-breaku.

Manko brejku musela dohánět i ve druhém dějství, v němž za stavu 4:4 odvrátila sérii tří brejkbolů. Tentokrát však ve zkrácené hře neuspěla, dokonce uhrála jen jeden bod. Dramatický byl i závěrečný set. Náskok brejku v něm dvakrát prohospodařila Češka a potřebovala dva pokusy na dopodávání více než tříhodinového zápasu. V závěrečném gamu se schylovalo k dalšímu tie-breaku, když Krejčíková vyrobila dvě dvojchyby a prohrávala 0:30. Vývoj ale otočila.

Statistiky zápasu. Livesport

"Jsem moc šťastná, jak jsem zápas vyhrála. Byl to velmi těžký duel a velmi náročné první kolo. Myslím, že to ale bylo hezké utkání. Muselo se na něj hezky dívat. Obě jsme odevzdaly to nejlepší. Vyhrát ale může jen jedna a jsem moc šťastná, že jsem to byla já," řekla na tiskové konferenci Krejčíková.

Pro Krejčíkovou se jedná o teprve třetí vítězství od začátku února. Po čtvrtfinále na lednovém Australian Open se začala bývalá šampionka French Open trápit se zdravím a kvůli zranění zad a těžké chřipce dva měsíce vůbec nehrála. Během antukového jara prohrála všechny čtyři zápasy a radost z výhry znovu okusila až v přípravě na Wimbledon.

Čtvrtfinalistka generálky v Birminghamu zvládla první kolo i při svém čtvrtém startu v hlavní soutěži Wimbledonu. V All England Clubu se každou účastí zhoršovala, debut v roce 2021 dotáhla do osmifinále a pak vypadla postupně ve třetím a ve druhém kole.

Její další soupeřkou bude Katie Volynetsová. S Američankou, která prošla tříkolovou kvalifikací v Roehamptonu, změří bývalá světová dvojka síly poprvé.

Linda Nosková letos na trávě v All England Clubu nastoupila již k druhému utkání, na svou premiérovou výhru ve Wimbledonu ovšem nenavázala. Devatenáctiletá Češka podlehla 3:6, 6:7 vítězce US Open 2019 Biance Andreescuové a již na devátém turnaji po sobě nevyhrála víc jak jeden zápas.

Statistiky zápasu Bianca Andreescuová – Linda Nosková Livesport

Nosková proti Kanaďance nevyužila ani jeden z pěti brejkbolů a doplatila na 26 nevynucených chyb. Kanaďanka jich měla jen 11, přitom nastřílela 28 winnerů. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy přišla o servis už ve druhé hře a manko nedohnala. Ve druhé sadě odvrátila čtyři brejkoly a vynutila si zkrácenou hru. Tu prohrála 5:7.

"Zápas nebyl úplně takový, jak jsem si představovala. Moc jsem se nedostala do tempa. Bianca má takový otravný tenis. Je těžké si proti ní prosadit svou hru," podotkla Nosková.

Čtyřiadvacetiletá Kanaďanka se na konci května vrátila na kurty po devět měsíců dlouhé pauze zaviněné únavovou zlomeninou v oblasti bederní páteře. Od té doby vyhrála 8 z 11 zápasů a ve Wimbledonu vyrovnala své maximum.

O postup do třetího kola měla ve středu usilovat také Brenda Fruhvirtová, duelu se Španělkou Paulou Badosaovou se ale nedočkala. Pořadatelé duel české teenagerky s bývalou světovou dvojkou stejně jako další tři utkání ve dvouhře žen kvůli dešťovým přeháňkám odložili na čtvrtek.

Dnes nedojde ani ne deblový souboj Kateřiny Siniakové s Noskovou.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře žen