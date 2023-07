Tennis Tracker: Wimbledon zná první semifinalisty, postup slaví i Vondroušová

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. července?

20:50 – Novak Djokovič si ve čtvrtfinále Wimbledonu poradil 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 s Andrejem Rubljovem, v tenisovém svatostánku vyhrál už 33. zápas v řadě a postupem do 46. grandslamového semifinále vyrovnal rekord Rogera Federera. Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků se v něm střetne s Jannikem Sinnerem (H2H 2:0), který se mezi nejlepší kvarteto na majorech probojoval poprvé v kariéře.

Statistiky zápasu Rjublov –⁠ Djokovič Livesport

20:46 – Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh jsou na londýnském pažitu k nezastavení, ve Wimbledonu zvládly i 10. zápas. Česko-tchajwanský tandem přetlačil ve čtvrtfinále 7:6, 6:4 Caroline Garciaovou a Luisu Stefaniovou. O finále se mohou šampionky ročníku 2019 utkat s Marií Bouzkovou a Sarou Sorribesovou.

19:08 – Jannik Sinner využil ve Wimbledonu snadného losu, po cestě do svého premiérového grandslamového semifinále nepotkal nikoho z TOP 75 žebříčku. Italský mladík přehrál 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 Romana Safiullina a na pátý pokus přešel přes čtvrtfinálovou fázi podniků velké čtyřky. O své největší finále bude usilovat proti Novakovi Djokovičovi, nebo Andrejovi Rubljovovi.

Statistiky zápasu Sinner –⁠ Safiullin Livesport

18:09 – Barbora Palicová vedla v prvním kole na akci 125k ve Francii už 5:3 a později byla jediný míček od zisku úvodního setu. S domácí favoritkou Clarou Burelovou ale nakonec prohrála 5:7, 1:6.

18:00 – Markéta Vondroušová před několika desítkami minut slavila postup do semifinále Wimbledonu a k osmifinále čtyřhry s krajankou Miriam Kolodziejovou nenastoupí. Poslední česká naděje ve dvouhře chce zřejmě šetřit síly na čtvrteční duel s Elinou Svitolinovou.

17:30 – Iga Šwiateková sice zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech grandslamech, ale z letošního Wimbledonu bude bezpochyby odjíždět zklamaná. Světová jednička totiž ve čtvrtfinále nepotvrdila roli jasné favoritky proti Elině Svitolině a na pátý grandslamový titul si bude muset minimálně nějakou dobu počkat. Ukrajinka, jež se v dubnu vrátila po roční mateřské pauze a zvítězila 7:5, 6:7, 6:2, zaútočí na premiérové grandslamové finále proti Markétě Vondroušové (H2H 3:2).

Statistiky zápasu Šwiateková –⁠ Svitolinová Livesport

16:31 – Markéta Vondroušová znovu dokázala vylepšit své maximum ve Wimbledonu. Ve svém druhém čtvrtfinále na grandslamech porazila bývalá finalistka French Open 6:4, 2:6, 6:4 světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou, ačkoli s Američankou v rozhodující sadě prohrávala už 1:4. O druhé finále na podnicích velké čtyřky si zahraje s Igou Šwiatekovou, nebo Elinou Svitolinovou.

Statistiky zápasu Pegulaová – Vondroušová Livesport

15:09 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem zaskočili ve Wimbledonu 6:4, 3:6, 7:5 předloňské šampiony a loňské finalisty Nikolu Mektiče a Mateho Paviče. Ve čtvrtfinále vyzvou nasazené jedničky Wesleyho Koolhofa a Neala Skupského.

14:40 – Po Zdeňkovi Kolářovi a Jakubovi Menšíkovi, kteří si zajistili vzájemný souboj, zvládl první kolo na challengeru v Jasech i Dalibor Svrčina. Po vítězství 7:6, 6:2 nad domácím kvalifikantem Sebastianem Gimou přerušil sérii tří proher a dočkal se prvního vítězství od měsíc starého triumfu v Prostějově. O čtvrtfinále se popere s turnajovou jedničkou Bernabém Zapatou.

14:32 – Vítěz květnového pražského challengeru Jakub Menšík vypadl na posledních dvou akcích v prvním kole, nicméně na challengeru v Rumunsku nezaváhal a poradil si 7:5, 6:4 s kvalifikantem Kyrianem Jacquetem. Ve druhém kole vyzve 17letý talent nasazeného krajana Zdeňka Koláře.

14:19 – Vít Kopřiva začal na challengeru v Salcburku soubojem s Neilem Oberleitnerem, který rozehrál už v pondělí. Favorizovaný Čech si poradil s domácí divokou kartou 6:7, 6:1, 6:1 a přerušil sérii šesti porážek. O první vítěznou sérii od konce března se utká s nasazenou jedničkou Robertem Carballésem, nebo kvalifikantem Blažem Rolou.

14:13 – Marie Bouzková skončila letos ve Wimbledonu před branami čtvrtfinále dvouhry, ale v deblové soutěži mezi osmičku nejlepších prošla. Se španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou v osmifinále porazila 6:3, 3:6, 6:3 Annu Bondárovou a Greet Minnenovou.

14:02 – Zdeněk Kolář narazil v prvním kole na challengeru v rumunských Jasech, kde předloni triumfoval, na hráče páté stovky a na postup se nečekaně nadřel. Nasazený Čech porazil kvalifikanta Andreje Čepeleva až po dvou a půl hodinách boje 6:4, 3:6, 7:5. Ve druhém kole může potkat krajana Jakuba Menšíka.

12:51 – Tereza Martincová na akci 125k v Contrexéville parádně navázala na zvládnutou kvalifikaci. V prvním kole hlavní soutěže přehrála 6:3, 7:6 nasazenou jedničku Tatjanu Mariaovou, která v dubnu obhájila triumf na antukovém turnaji WTA v Bogotě. O druhé letošní čtvrtfinále zabojuje proti Hailey Baptisteové.

11:50 – Novak Djokovič míří zatím bez větších problémů ve Wimbledonu za osmým titulem, ale jednu věc by změnil: Začátky zápasů na centrálním kurtu. Jak řekl britským médiím, posunul by je ze současných 13:30 londýnského času na poledne, aby případně nemusely být přerušeny kvůli nočnímu klidu a dohrávány další den. To se hvězdnému srbskému tenistovi stalo v osmifinále.

Djokovič by ve Wimbledonu uvítal dřívější začátky zápasů. AFP

10:13 – Pět týdnů po artroskopické operaci kyčle začal španělský tenista Rafael Nadal doma na Mallorce s lehkým kondičním tréninkem. Španělským médiím to řekl jeho strýc a bývalý dlouholetý kouč Toni Nadal. Už začátkem června hned po zákroku sedmatřicetiletý držitel 22 grandslamových titulů řekl, že tato sezona pro něj skončila a ta příští bude jeho poslední.

06:20 – Hned čtyři čtvrtfinálové duely má v úterý na programu Wimbledon. Nejslavnější z kvarteta grandslamů nabídne dva zápasy mužské dvouhry a stejný počet duelů v ženském pavouku. Do hry se dostane Novak Djokovič, Iga Šwiateková, ale také Markéta Vondroušová, která na anglické trávě vyzve Američanku Jessicu Pegulaovou. Více informací o zápase české tenistky naleznete v článku.