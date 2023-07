Pegulaová po krachu s Vondroušovou: Markéta hraje nepříjemný tenis. Prohra mě mrzí

Americká tenistka Jessica Pegulaová (29) netajila po prohře ve čtvrtfinále Wimbledonu s Markétou Vondroušovou (24) zklamání. Její frustraci ještě více umocnilo následné vyřazení ze čtyřhry, během níž rozbila raketu. Světová čtyřka litovala na tiskové konferenci toho, že proti Vondroušové nedotáhla vedení 4:1 ve třetím setu a prohrála 4:6, 6:2, 4:6. Mezi čtyři nejlepší hráčky na grandslamu neprošla ani na šestý pokus.

"Prohrát takhle zápas, ve kterém během třetího setu vedete, to zamrzí. Upřímně ani nevím, co k tomu dalšího říct," uvedla devětadvacetiletá Pegulaová.

Proti o pět let mladší rodačce ze Sokolova ztratila první set, ve druhém však získala dva brejky, srovnala a v úvodu třetí sady se dostala do vedení 3:1. Organizátoři poté zápas na několik desítek minut přerušili kvůli dešti a zatahování střechy na kurtu číslo 1. Vondroušová po utkání řekla, že jí pauza pomohla psychicky zklidnit. "Bylo to asi v perfektní čas. Ale i poté jsem to držela a měla brejkbol na 5:1," zmínila Američanka další důležitý moment.

Místo toho, aby Vondroušové sebrala v šesté hře podruhé servis, ale nasměrovala míček do autu. Češka snížila, vyhrála i další čtyři hry a dokonala postupový obrat. "Myslím, že se kurt poté trochu zpomalil. Začalo to být víc skákavé, což jí sedělo. Určitě to změnilo vývoj zápasu, protože když jsem šla servírovat na 4:1, měla jsem 'momentum' na své straně," líčila. "I pod zavřenou střechou jsem měla šance, ale ona hrála dobře. V posledních pěti gamech nechybovala," konstatovala.

Statistiky zápasu Pegulaová –⁠ Vondroušová. Livesport

Vondroušová má podle podle rodačky z Buffala nepříjemnou hru, která dělá řadě protivnic problémy. Na turnaji vedle Pegulaové vyřadila další tři nasazené hráčky Rusku Veroniku Kuděrmětovovou (12.), Chorvatku Donnu Vekičovou (20.) a Marii Bouzkovou (32.). "Hraje velmi ošidně. Nedovolí vám dostat se do rytmu. Také dobře servíruje, navíc levou rukou. Má velké procento prvních servisů. Myslím, že hraje hodně klidně. Prostě jde na hřiště, s tím, že hraje svou hru, ale velmi lstivě," hodnotila Pegulaová.

Do semifinále grandslamu nepostoupila ani na šestý pokus. Vedle letošního Wimbledonu vypadla třikrát ve čtvrtfinále na Australian Open, jednou na Roland Garros a také vloni na US Open. "Nevím, co tomu chybí. Dostávám se do dobrých pozic, ale nestačí to. Myslím, že jsem teď byla zase o něco blíž. Ale nevím," odpověděla Pegulaová.

Špatný den americké tenistky korunovala i následná čtyřhra, v níž o pár hodin později vypadla po boku krajanky Cori Gauffové s německo-ruskou dvojicí Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová po prohře dvakrát 3:6. Během utkání Pegulaová rozbila vzteky raketu. "Myslím, že tam byly nějaké dozvuky. Nemyslím, že by všechna má frustrace z dvouhry byla pryč. Asi to bylo obojím," dodala.