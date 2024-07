Příběh senzace Wimbledonu: Světoběžnice Lulu mluví i čínsky a září pod vlajkou Nového Zélandu

Možná jste o ní do letošního Wimbledonu neslyšeli. Nyní je ale Lulu Sunová (23) ve čtvrtfinále nejslavnějšího grandslamového klání. Dostala se po sérii sedmi vítězných zápasů a i díky působivému triumfu nad domácí nadějí Emmou Raducanuovou (21). Také se se ale řeší její národnost. Vždyť ještě v lednu v Austrálii hrála pod švýcarskou vlajkou, dnes je ale na ni hrdá i země, kde daleko víc než tenis znamená ragby.

Zéland má v Lulu Sunové novou sportovní celebritu. Vždyť nikdy v historii žádný tenista z této oceánské země nebyl ve Wimbledonu tak daleko. Přitom ještě v lednu v Melbourne u jejího jména svítil červený čtvereček s bílým křížem. Jenže to už bylo rozhoduto, že v dalších měsících se budou věci měnit.

Týden před startem Australian Open se v Aucklandu potkala s představiteli tamního tenisového svazu a kývla na nabídku zahrát si BJK Cup za rodnou zemi. "Spousta mých vzpomínek se pojí právě s místy, kde jsem trávila dětství. Příležitost obléknout dres země, ze které pocházím, je víc, než co nabízí profesionální tenis," svěřila se.

Když o půl roku později ve třetím kole Wimbledonu vyřadila Číňanku Zhu Lin, sedla před novináře a plynule přepínala mezi angličtinou, francouzštinou a mandarínštinou. V současné době se učí korejštinu a přemýšlí, že by do svého repertoáru lingvistického umění přidala i japonštinu.

Lulu je zkrátka i díky svému původu světoběžník a polyglot. Vlastnosti, které zdědila po předcích, formují i její sportovní výkonnost. Narodila se v malém městečku Te Anau v jedné z nejméně obydlených oblastí jižního ostrova Nového Zélandu. Maminka je Číňanka s kořeny v Hongkongu, táta Chorvat. Její rodiče se ale rozvedli, a tak po narození žila nějaký čas v Šanghaji a poté strávila léta dospívání ve Švýcarsku, kde bydlela se svou matkou a nevlastním otcem, který pochází z anglického Devonu.

"Vlastně jsem šťastná, že tak nějak přirozeně vyrůstám v tolika kulturách. Žádnou v sobě nemám na sto procent, to ani nejde. Ale jsem vděčná, že mám od každého kousek," vyprávěla. Maminka ji nasměrovala k soutěživosti a disciplíně, otec prý zase uměl nastolit pocit klidu. Švýcarsko, kde žije, působí neutrálně a Nový Zéland je naopak divoká země jako stvořená pro dobrodružství.

Do světa tenisu nakoukla ve 14 letech. Tehdy po Oceánii, Asii a Evropě navštívila další světadíl, neboť po turnajích ITF už jezdila její o tři roky starší sestra. "Vyrazila jsem s ní do Šarm aš-Šajchu v Egyptě a pořád jsem vyhrávala první kola," vzpomínala. I díky tomu se stala nejmladší hráčkou ročníku 2001, která se dostala do žebříčku WTA – dávno před Igou Swiatekovou, Amandou Anisimovou či Anastasií Potapovovou.

Jenže maminka měla jiné představy. "Dohlížela na mě, měla velký zájem na tom, abych vystudovala. Vždycky nám říkala, že sport nebo cokoli, o čem sníte, jsou dobrá věc, ale důležité je mít vzdělání," vzpomínala.

A tak přišel čas na objevení pátého světadílu. Ideální spojení pro tenis a studium našla v USA na University of Texas. Talent pak přetavila v roce 2021 i v týmový titul na šampionátu NCAA, kde jí společnost dělala jiná budoucí hvězdička Peyton Stearnsová. O rok později složila zkoušky a místo hledání zaměstnání nakonec dala naplno šanci tenisu.

A zdá se, že udělala dobře. Po Wimbledonu se poprvé v kariéře vyšplhá do elitní stovky žebříčku a svými výdělky pomalu splácí investici rodičům. Její kariérní prize money se zatím vyšplhaly na 313 tisíc dolarů (cca 7,2 mil. Kč), je ale zřejmé, že je to jen malá ochutnávka velkého světa tenisu.

Grandslamové klání v All England Clubu naplno odhalilo její talent. Včetně kvalifikace zvládla vítězně už sedm utkání a ukázala i obrovskou odolnost. Vždyť ještě v kvalifikaci, v utkání se svou souputnicí Gabrielou Knutsonovou, se kterou se potkávala i na amerických univerzitách, otáčela ve třetí sadě stav 1:5.

Pak také ale "vystřílela" z kurtu další soupeřky – každým zápasem navyšuje počty vítězných úderů a proti Emme Raducanuové zapsala 52 winnerů! "Nečekala jsem, že se dostanu až do téhle fáze, hrála jsem prostě zápas od zápasu," mluvila skromně dívka, kterou vede slovenský trenér Vladimír Pláteník.

Její hra prostě nenudí. Zaútočí ve čtvrtfinále podobně i na Donnu Vekičovou?

