Trenér Krejčíkové Motl: Bára je chytrá bojovnice, tenis vidí skvěle. Někdy je to s ní těžké

Tenistka Barbora Krejčíková (28) je v očích svého kouče Pavla Motla (26) typem bojovnice, která chce vyhrávat na kurtu i doma v kartách. Podle kouče, který zná českou hráčku od dětství a nahradil vloni Aleše Kartuse, má v sobě herní inteligenci, vůli a spoustu zkušeností. Přestože je Motl o dva roky mladší než Krejčíková, ví, že má u hráčky respekt. V rozhovoru s českými novináři jí věřil i do pondělního osmifinále Wimbledonu proti Američance Danielle Collinsové.

"Myslím, že je to zatím dobré. Přijde mi, že to má vzestupnou tendenci. Každý zápas byl trošku jiný a každá soupeřka byla typově trochu odlišná. Bára ale vždy zahrála skvěle," řekl Motl.

Krejčíková je mezi nejlepší šestnáctkou v All England Clubu podruhé v kariéře a po třech letech. Ze 3. kola postoupila po skreči Španělky Jessicy Bouzasové, předtím vyřadila díky zvládnutým koncovkám Američanku Katie Volynetsovou a Rusku Veroniku Kuděrmětovovou.

"Vypadá to, že se to trošku vrátilo na naši stranu. V předchozích zápasech jí to vždy o trochu uteklo," uvedl Motl. "Každá těžká výhra vás nakopne a dodá sebevědomí. A zvlášť, když se to podaří v 1. kole Wimbledonu ještě potom, co s Kuděrmětovovou prohrála ve Stuttgartu totožný zápas. Zatím je spousta věcí, které jsou na naší straně. Uvidíme, jak to půjde dál. Myslím, že jí to tu sedí a má spoustu zbraní, které se dají na trávě použít," podotkl Motl.

S Krejčíkovou se zná od dětství. Poprvé ji viděl zhruba v osmi letech na kurtech v Pršticích, kde bydlel. "Stála tam v takovém bílém tričku na kurtu číslo 3 a vyhrála 6:0, 6:0. Sice jí bylo teprve deset let, ale už hrála za ženy a porazila jednu naši sousedku. Už v té době hrávala v Brně. Byla do pětky v ročníku, takže byla dobrá. Od té doby jsme o sobě věděli. Chodili jsme spolu také na gympl," řekl Motl.

Krejčíkové intenzivně pomáhá od loňského roku, kdy dvojnásobná vítězka Roland Garros z roku 2021 ukončila spolupráci s dosavadním koučem Kartusem. Motl do té doby studoval na univerzitě v americkém Tennessee. "Jsem strašně rád, že se mohu v tomhle prostředí pohybovat. Naskytla se tahle příležitost, takže jsem do toho šel a užívám si to," uvedl Motl.

Turnajovou jednatřicítku a bývalou druhou hráčku světa oceňuje za spoustu věcí. "Ona je velká bojovnice. Někdy se s ní pracuje těžko, někdy lehce, ale myslím, že takhle je to u každého hráče. Všichni tady jsou pod strašným tlakem a není jednoduché tady každý den být. S Bárou se mi pracuje dobře. Je velmi chytrá a tenis vidí skvěle. Stačí jí dát pár věcí a hlavně už je brutálně zkušená. Když ji někam nasměrujete, tak ona si to pak už udělá, jak potřebuje," líčil Motl.

Přestože je jedním z nejbližších spolupracovníků Krejčíkové, trenérem se titulovat nechce. Angažmá bere jakou součást životní cesty a přeje si Krejčíkové pomoci k úspěšným výsledkům. Stejně tak se nezabývá tím, že patří k nejmladším koučům ve Wimbledonu.

"Já dělám to nejlepší, co můžu. Každý den přichází nové zkušenosti a za ten rok už jich bylo dost. Je to prostě cesta. Vzhledem k tomu, že nám to už nějakou dobu drží a bojujeme dál, tak jí to asi vyhovuje," uvedl Motl. S nadhledem vzal i připomínku, že vede jednu z hlavních českých hvězd a grandslamovou vítězku. "Pro mě je to furt ta Bára, kterou jsem tehdy viděl v těch Pršticích. A tak to asi zůstane," podotkl s úsměvem.

Ve Wimbledonu podle něj sedí Krejčíkové i prostředí. Tenistka bydlí s týmem v domečku nedaleko kurtů u jedné z místních rodin, do areálu může docházet pěšky. Ve volném čase hrají všichni po večerech karty. "Bára je velmi soutěživá. Teď poslední dobou začal vyhrávat náš kondičák, tak to musíme změnit," podotkl Motl.

O postup do premiérového čtvrtfinále Wimbledonu se Krejčíková utká dnes s turnajovou jedenáctkou Collinsovou, která ve 3. kole porazila Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou. S Američankou se tenistka z Ivančic utkala jen vloni v San Diegu, kde zvítězila 3:6, 7:5, 6:2.

"Čekal jsem, že vyhraje Beatriz, ale nevyšlo to. Takže jsem prohrál nějaké angličáky," uvedl Motl. "Collinsová má teď brutální sezonu a super výsledky. Bára s ní hrála naposledy v San Diegu, kde vyhrála, tak uvidíme, co tady. Něco vymyslíme," doplnil.