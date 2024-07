Pátý den Wimbledonu: Alcaraz i Medveděv proti mužům, kteří na trávě umí, výzva pro Raducanuovou

Pátý hrací den se ve Wimbledonu rozehrají zápasy třetího kola dvouher. Livesport Zprávy vybírají tři duely, které byste si neměli nechat ujít. Na obhájce titulu Carlose Alcaraze čeká na trávě velmi nebezpečný Frances Tiafoe a Daniil Medveděv se musí mít na pozoru před formou Jana Lennarda Struffa. Domácí publikum pak čeká na další vystoupení znovuzrozené Emmy Raducanuové.

14:30, Centre Court

Úřadující šampion Wimbledonu Carlos Alcaraz má při obhajobě velmi příjemný los a nejvýraznější hrozba na něj čeká právě ve třetím kole, kde se mu do cesty staví Frances Tiafoe. Stejně jako na předchozích grandslamech to vypadá, že se mladý Španěl rozjíždí pomaleji.

Na rozdíl od Australian Open a French Open však v Londýně prošel do třetího kola bez ztráty setu, i když hodně bojoval hlavně s kvalifikantem Markem Lajalem, který vedl ve dvou setech o brejk. Pak ale také s Aleksandarem Vukičem vytáhl výměnu, která obletěla svět.

Frances Tiafoe zaznamenal ve Wimbledonu teprve třetí letošní vítěznou sérii a zároveň si už musel sáhnout na dno. V prvním kole otáčel zápas s Matteem Arnaldim z 0:2 na sety. Tenhle duel ho ale zjevně zocelil a následně nedal šanci Bornovi Čoričovi.

Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1, včetně exhibice, která se hrála předloni na trávě v Hurlinghamu dokonce vede Tiafoe 2:1. Američan se může se svým nejlepším tenisem měřit s kýmkoli na tour, jenže letos je zatím v útlumu. Aby se pokusil vyřadit šampiona, potřeboval by si vzpomenout na výkony z loňska či roku 2021, kdy měl na trávě výtečné bilance (7:2, respektive 9:3). Je potřeba připomenout, že svůj poslední turnajový triumf získal Tiafoe právě na trávě loni ve Stuttgartu.

15:30, kurt číslo 2

Daniil Medveděv se ve Wimbledonu rok od roku zlepšoval a loni došel až do semifinále. Tentokrát má ale proti sobě muže, který je je na travnatých dvorcích velmi nebezpečný. Jan Lennard Struff loni ve Stuttgartu postoupil až do finále a na obou letošních generálkách (znovu ve Stuttgartu a v Halle) skončil až ve čtvrtfinále.

Medveděv, který figuruje na 5. místě žebříčku ATP, ve vzájemné bilanci dominuje (7:2 na zápas), ovšem na trávě to mají oba aktéři vyrovnané 1:1. A vzhledem k tomu, jak si počínali v úvodních kolech Wimbledonu, může být jejich následující souboj opravdu velmi vyrovnaný.

Struff potkal po cestě do třetího kola nebezpečné soupeře Fábiána Marozsána a Zhizhen Zhanga a oba zápasy zvládl výtečně. Medveděv má sice mnohem více zkušeností se zápasy na grandslamech avšak pokud oba tenisté navážou na výkony z letošních travnatých dvorců, není Struff bez šance. Letos na ní má bilanci 6:1. Vzájemný duel ve Wimbledonu před třemi lety vyhrál Medveděv 3:1.

17:30, Centre Court

Letošní Wimbledon je pro teprve 21letou Emmu Raducanuovou velmi emotivní, dostala šanci, zahrát si mix po boku Andyho Murrayho. Také se ale zdá, že je po těžším období zpět. Vítězka US Open z roku 2021 ještě v dubnu patřila do čtvrté stovky rankingu, nyní ale již směle vyhlíží návrat do TOP 100 a formu posledních dnů dokumentovala i v souboji s velezkušenou Elise Mertensovou, kterou ve druhém kole smetla 6:1 a 6:2.

Právě nyní ve Wimbledonu od svého šokujícího triumfu v New Yorku prošla do třetího kola grandslamů. V aktuální travnaté části sezony má solidní bilanci 6:2, která zahrnuje semifinále v Nottinghamu a čtvrtfinále v Eastbourne.

Maria Sakkariová sice nikdy nebyla v Londýně dál než ve třetím kole, letos ale zcela bez problému vyřadila kvalifikantku McCartney Kesslerovou i Arantxu Rusovou a její hra vypadá velmi sebevědomě. A vzhledem k tomu, že je řeč o stále deváté hráčce světového žebříčku, která na jaře v Indian Wells došla až do finále, je pro domácí naději Raducanuovou střet osmadvacetiletou Řekyni velkou výzvou.

V jediném vzájemném utkání vyhrála Raducanuová v semifinále US Open hladce 6:1 a 6:4 a tehdy to nakonec to dotáhla z kvalifikace až k triumfu.