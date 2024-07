Šwiateková a neoblíbený Wimbledon. Letos končí už ve třetím kole na Putincevové

Iga Šwiateková (23) ve Wimbledonu grandslamová semifinále nezkompletuje. Světová jednička a vítězka pěti majorů letos dohrála už ve třetím kole na raketě rozjeté Julie Putincevové (29), s níž přitom předtím vyhrála všech osm setů, a neobhájí loňské čtvrtfinále. Polská favoritka podlehla kazašské tenistce 6:3, 1:6, 2:6 a přišla o šňůru 21 zápasů bez porážky. Ze hry venku je i finalistka posledních dvou ročníků Ons Jabeurová (29), naopak mezi šestnáctkou nejlepších nechybí předloňská šampionka Jelena Rybakinová (25), jež zametla s Caroline Wozniackou (33).

Iga Šwiateková si po červnovém triumfu na French Open naordinovala odpočinek a do Wimbledonu dorazila bez jediného zápasu na svém nejméně oblíbeném povrchu. I když na trávě v All England Clubu odstartovala dvousetovými výhrami nad Sofií Keninovou a Petrou Martičovou, proti třetí oblíbené soupeřce už vedení neudržela.

Třiadvacetiletá Polka sice s o šest let starší Julií Putincevovou vyhrála všechny čtyři vzájemné zápasy hladce 2:0 na sety a také v prvním střetnutí na zeleném pažitu začala lépe, za stavu 6:3 a 1:2 ale poprvé přišla o podání a byť se dál snažila hrát aktivně, nad zápasem zcela ztratila kontrolu.

Statistika zápasu Iga Šwiateková – Julia Putincevová Livesport

Putincevová ve druhém a třetím setu udělala dohromady pouze čtyři nevynucené chyby a po skvělém výkonu si po dvou hodinách dokráčela pro vítězství 3:6, 6:1, 6:2.

Šwiateková po antukových triumfech na tisícovkách v Madridu i Římě a již čtvrtém vítězství na Roland Garros poznala hořkost porážky po šňůře 21 vítězství.

Šwiateková sice jako teprve pátá v open éře nechyběla na 18. grandslamu v řadě ve třetím kole, na druhém ze tří letošních majorů ale v této fázi turnaje překvapivě ztroskotala. V lednu na Australian Open nestačila na českou teenagerku Lindu Noskovou.

Wimbledon je jediným majorem, na kterém se pětinásobná grandslamová šampionka nedostala do semifinále. Jejím maximem v All England Clubu zůstává loňské čtvrtfinále. Triumfy slavila na Roland Garros 2020, 2022, 2023, 2024 a na US Open 2022.

Devětadvacetiletá Putincevová, jež před Wimbledonem triumfovala na trávě v Birminghamu, v Londýně navázala na skalpy bývalé šampionky Angelique Kerberové a české tenistky Kateřiny Siniakové a svou neporazitelnost natáhla na osm utkání.

Proti Šwiatekové si rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán připsala druhý skalp světové jedničky, ten první slavila rovněž na trávě před pěti lety v Birminghamu proti Naomi Ósakaové. Bilanci s hráčkami TOP 10 upravila na 12:44.

Ve Wimbledonu Putincevová už podruhé překonala své maximum, z předchozích devíti startů byla nejdál ve druhém kole (pětkrát). V osmifinále grandslamu je počtvrté a zatím v něm má stoprocentní úspěšnost - na Roland Garros 2016 a 2018 i na US Open 2020 nakonec vypadla až ve čtvrtfinále.

O vyrovnání nejlepšího výsledku na majorech a překonání žebříčkového maxima (27. místo) si Putincevová zahraje s další grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou. S o dva roky mladší Lotyškou má vyrovnanou bilanci 2:2, naposledy se utkaly již před třemi lety.

Vítězka French Open 2017 a aktuálně 14. hráčka světa Ostapenková smetla 6:3, 6:1 Američanku Bernardu Peraovou a do osmifinále postoupila se ztrátou pouhých 10 gamů. V Londýně je jejím maximem semifinále z roku 2018.

Předloňská šampionka Jelena Rybakinová před turnajem laborovala s nemocí, kvůli které vzdala generálku v Berlíně. Na Wimbledon, kde předloni získala zatím jediný grandslamový titul, se ale stihla připravit a také při čtvrtém startu nechybí v osmifinále

Po Rumunce Gabriele Ruseové třísetovém souboji s Laurou Siegemundovou nedala šanci bývalé světové jedničce Caroline Wozniacké. Dánku, jež hrála Wimbledon poprvé po mateřské pauze a od roku 2019, deklasovala v prvním vzájemném souboji dvou grandslamových šampionek 6:0, 6:1.

Pětadvacetiletá Kazaška letos prožívá výsledkově velmi dobrou sezonu, během které získala už čtyři velké tituly (Brisbane, Abú Zabí, Miami, Stuttgart) a drží se v TOP 5 světového žebříčku. Často ji ale trápí zdravotní potíže, kvůli kterým neobhajovala tituly na tisícovkách v Indian Wells a v Římě.

O postup do čtvrtfinále se světová čtyřka Rybakinová utká s Ruskou Annou Kalinskou (H2H 2:2).

S turnajem se po prohře 1:6 a 6:7 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny rozloučila také finalistka předchozích dvou ročníků Ons Jabeurová. S bolestmi kolena dlouhodobě laborující Tunisanka před rokem ve finále prohrála s Markétou Vondroušovou, která letos vypadla hned v prvním kole. O rok dřív v boji o trofej podlehla Rybakinové.

Jabeurová v prvním setu na Svitolinovou nestačila, ve druhém prohrála 4:7 v tie-breaku a prohrála čtvrtý z pěti vzájemných soubojů. Sen o čtvrtém grandslamovém finále, v němž na triumf nikdy nedosáhla, se devětadvacetileté Tunisance rozplynul po hodině a 21 minutách.

Devětadvacetiletá ukrajinská semifinalistka z let 2019 a 2023 Svitolinová, jež zůstala poslední maminkou v pavouku, v osmifinále vyzve Číňanku Xinyu Wang (H2H 0:0).

Výsledky Wimbledonu e dvouhře žen