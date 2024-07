Šwiateková na 18. grandslamu v řadě nechybí ve třetím kole, Rybakinová potřebovala tři sety

Světová jednička Iga Šwiateková (23) ve Wimbledonu porazila 6:4, 6:3 Chorvatku Petru Martičovou (33), s níž neztratila set ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí, svou neporazitelnost prodloužila na 21 utkání a jako teprve pátá tenistka v open éře je na 18. grandslamu v řadě ve třetím kole. Do tří setů musela předloňská šampionka Jelena Rybakinová (25), kterou potrápila německá veteránka Laura Siegemundová (36).

Iga Šwiateková si po triumfu na French Open naordinovala odpočinek a do Wimvledonu dorazila bez jediného zápasu na trávě. V All England Clubu ale potvrzuje roli favoritky a dál se veze na vítězné vlně.

Po souboji grandslamových šampionek se Sofií Keninovou neztratila set ani s trojnásobnou osmifinalistkou Petrou Martičovou. O deset let starší Chorvatku přehrála 6:4, 6:3, když nečelila jedinému brejkbolu, a ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí neztratila set.

Statistiky zápasu Iga Šwiateková – Petra Martičová Livesport

Třiadvacetiletá Polka na jaře vyhrála antukové tisícovky v Madridu i Římě a počtvrté v kariéře ovládla Roland Garros. Nyní neprohrála již 21 zápasů v řadě.

"Už jsem tady párkrát s podobnou sérií hrála. Není to jednoduché, ale letos se cítím jinak. Mám pocit, že na to není upřena taková pozornost. Hraju teď na jiném povrchu a čelím novým výzvám. Zaměřuju se na ně, ne na statistiky. Chci se na trávě zlepšit, to je můj hlavní cíl. Nemám pocit, že musím něco dokázat, tohle je jiný příběh. Začínám s čistým štítem," řekla Šwiateková.

Pětinásobná grandslamová šampionka v tomto desetiletí jako jediná ještě nechyběla ve 3. kole majoru, ve kterém je poosmnácté v řadě. To se dosud povedlo jen Martině Navrátilové (35), Conchitě Martínezová (30), Arantxe Sánchezové-Vicariové (25) a Steffi Graffové (19).

Wimbledon je jediným grandslamem, na kterém se Šwiateková nedostala do semifinále. Jejím maximem v All England Clubu je loňské čtvrtfinále.

Ve třetím kole na polskou favoritku čeká sedm duelů neporažená Julia Putincevová (H2H 4:0), se kterou dosud neprohrála ani set. Kazaška před Wimbledonem triumfovala na trávě v Birminghamu a v Londýně vyřadila bývalou šampionku Angelique Kerberovou a českou tenistku Kateřinu Siniakovou.

Jelena Rybakinová před turnajem laborovala s nemocí, kvůli které vzdala generálku v Berlíně. Na Wimbledon, kde předloni získala zatím jediný grandslamový titul, se ale stihla připravit a přešla už přes dvě soupeřky.

Po Rumunce Gabriele Ruseové svedla výrazně náročnější souboj s Laurou Siegemundovou. Šestatřicetileté Němce nabídla 13 šancí na brejk, tři z nich nedokázala odvrátit a musela absolvovat třísetový duel. Rozhodující sadu ale měla pod kontrolou, v závěrečné hře odvrátila čtyři brejkboly a zvítězila 6:3, 3:6, 6:3.

Statistky zápasu Jelena Rybakinová – Laura Siegemundová Livesport

Rybakinová vyhrála pátý ze šesti vzájemných duelů, i když spáchala 46 nevynucených chyb trefila jen 29 winnerů. Soupeřka totiž trefila dokonce jen 13 winnerů a také často zbytečně kazila.

"S Laurou je to vždycky velmi náročné. Jsem šťastná, že jsem dokázala vyhrát a doufám, že v dalším zápase to bude z mé strany lepší," řekla Rybakinová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Pětadvacetiletá Kazaška letos prožívá výsledkově velmi dobrou sezonu, během které získala už čtyři velké tituly (Brisbane, Abú Zabí, Miami, Stuttgart) a drží se v TOP 5 světového žebříčku. Často ji ale trápí zdravotní potíže, kvůli kterým neobhajovala tituly na tisícovkách v Indian Wells a v Římě.

O osmifinále, v němž v All England Clubu nechyběla při žádném ze tří předchozích startů, si zahraje s Caroline Wozniackou, nebo Leylah Fernandezovou. Jejich duel byl za stavu 3:3 ve třetím setu kvůli špatné viditelnosti přerušen a dohrávat se bude v pátek.

