Lehečka v prvním finále narazí na Báeze. Argentinský antukář vyřadil jedničku Čoriče

Jiří Lehečka (21) bude na tvrdém povrchu v americkém Winston-Salemu čelit ve svém prvním finále na okruhu ATP Sebastiánu Báezovi (22). Argentinský antukář, který až dosud nikdy nebyl ve čtvrtfinále mimo antuku, v semifinále udolal po třech a čtvrt hodinách boje 6:3, 6:7, 7:6 nejvýše nasazeného Chorvata Bornu Čoriče (26) a po červencovém triumfu v Kitzbühelu si připsal již 9. výhru v řadě.

Jiří Lehečka ve čtvrtek postoupil potřetí v kariéře do semifinále turnaje ATP a následné odstoupení zraněného Sebastiana Kordy ho poslalo poprvé do finále. A zatímco český tenista v pátek odpočíval, jeho soupeř se o druhé místo ve finále rval ve více než tříhodinové večerní bitvě.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který má již zajištěn premiérový posun do TOP 30 světového žebříčku, si o první titul zahraje v sobotu od 23:00 SELČ s o rok starším Sebastiánem Báezem. S argentinským antukářem má vyrovnanou bilanci 1:1 - před třemi lety ho porazil ve finále domácího antukového turnaje ITF a loni v Davis Cupu neuspěl na soupeřově domácí antuce v Buenos Aires. Nyní se utkají poprvé na tvrdém povrchu, který soupeři dlouho 'nechutnal'.

Dvaadvacetiletý Báez absolvoval všech 11 čtvrtfinálových zápasů na okruhu ATP na antuce, pětkrát to dotáhl až do finále a tři z nich přetavil titul. Dvě trofeje slavil letos - v únoru 'doma' v Córdobě a před třemi týdny v rakouském Kitzbühelu.

Na tvrdém povrchu se mu nikdy nedařilo, od loňského Australian Open na něm prohrál 19 z 21 zápasů a nikdy nevyhrál dva duely po sobě. Ovšem nyní ve Winston-Salemu, kde se na hard vrátil po pěti měsících, porazil už čtyři soupeře. Tedy stejný počet, jako za svou dosavadní kariéru v hlavní soutěži na okruhu ATP.

Argentinský tenista v Severní Karolíně zdolal Kolumbijce Daniela Galána, Australana Aleksandara Vukice, Srba Lasla Djereho a v semifinále zaskočil i nejvýše nasazeného 29. hráče světa Bornu Čoriče. Chorvatského vítěze loňského turnaje Masters 1000 v Cincinnati udolal po 3 hodinách a 19 minutách boje 6:3, 6:7, 7:6 a připsal si první skalp hráče TOP 30 na tvrdém povrchu.

V prvním setu Báez vyhrál 16 ze 17 fiftýnů po svém podání, jenže ve druhém dvakrát nepotvrdil brejk a přestože byl za stavu 6:3 a 4:2 relativně blízko vítězství, měl před sebou ještě dvě hodiny boje. Brejk nedokázal potvrdit ani ve třetím dějství, druhý tie-break už ale zvládl a vyčerpaný mohl slavit postup do 6. finále.

"Energie fanoušků byla úžasná. Samozřejmě jsem unavený, ale šťastný, protože to byla skvělá bitva a já postoupil do finále. Jsem za to moc rád," radoval se Báez, který v průběhu zápasu řešil krvácení z nosu.

"Po těch třech hodinách se teď musím soustředit hlavně na odpočinek a připravit se na zítřek. Jsem šťastný, ale ještě mě čeká jeden zápas. Ale to, že jsem vyhrál fyzicky tak náročný zápas, mi dodává sebevědomí a zítra udělám maximum," věří se Báez, který se s Čoričem utká znovu v 1. kole US Open.

"Po finále budu mít pár dní na odpočinek, trénink a adaptaci. Na US Open chci dosáhnout maxima a dnešní zápas byl skvělou přípravou. Ale teď se musím koncentrovat jen na zítřejší finále," dodal.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu