Zvládnuté čtvrtfinále a postup bez boje. Lehečka si ve Winston-Salemu zahraje první finále

Jiří Lehečka (21) ve čtvrtek v americkém Winston-Salemu porazil 7:6, 6:4 Australana Maxe Purcella (25) a potřetí v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP. Jen krátce poté se jednadvacetiletý Čech dozvěděl, že si v Severní Karolíně zahraje své první finále, neboť jeho soupeř Američan Sebastian Korda (23) ze soutěže kvůli zranění levého kotníku odstoupil a do zápasu o titul ho pustil bez boje.

35. muž světového žebříčku Jiří Lehečka si před US Open naplánoval tři přípravné turnaje. Na dvou akcích Masters 1000 neměl příliš štěstí na los a brzy skončil na raketě člena TOP 10. V Torontu vypadl ve druhém kole s Casperem Ruudem a v Cincinnati podlehl hned v úvodu Tayloru Fritzovi. Proti oběma favoritům měl přitom dohromady sedm setbolů, ale set ani jednou nezískal.

Až nyní mezi menší konkurencí na turnaji ATP 250 ve Winston-Salemu se v týdnu před startem posledního grandslamu sezony dostává do zápasového rytmu. Pátý nasazený Čech po třísetových soubojích s domácím kvalifikantem Mitchellem Kruegerem a Němcem Dominikem Köpferem zvládl i čtvrtfinále s v životní formě hrajícím Maxem Purcellem.

Pětadvacetiletého Australana, který v předchozích dvou týdnech zaznamenal premiérovou výhru na turnajích Masters 1000, první skalp hráče TOP 10 a potrápil i světovou jedničku Carlose Alcaraze, porazil 7:6, 6:4 a vzájemnou bilanci upravil na 2:0.

Mečbol Jiřího Lehečky proti Maxi Purcellovi Livesport

První set nenabídnul jediný brejkbol, pouze dvakrát při podání Lehečky se šlo přes shodu. V tie-breaku český tenista prohrával 1:3, ale pak vyhrál 6 ze 7 bodů a ujal se vedení. Ve druhé sadě sice neudržel náskok brejku ze třetí hry, za stavu 4:4 ale zaznamenal druhý a rozhodující brejk, který v následné hře po obratu z 0:30 ziskem čtyř fiftýnů po sobě potvrdil.

"Jsem super šťastný, že jsem dnes vyhrál. Je příjemné po těch dvou tříseťácích vyhrát ve dvou setech, navíc proti hráči jako je Max," pochvaloval si Lehečka, který proměnil mečbol jen krátce předtím, než program na několik hodin přerušil déšť. "Když jsem viděl tu bouřku, tak jsem to chtěl rychle ukončit. Jsem rád, že se to povedlo, je to bonus navíc. Ze svého výkonu mám radost."

Rozhovor s Jiřím Lehečkou Livesport

První finále bez boje

Čtvrtfinalista letošního Australian Open postupem do semifinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP z Rotterdamu 2022 a Dauhá 2023. Nastoupit k němu ale v pátek nemusí, do prvního finále postoupil bez boje po odstoupení Sebastiana Kordy a získal jistotu premiérového posunu do TOP 30.

Korda v úvodním čtvrtečním čtvrtfinále udolal po odvrácení mečbolu 4:6, 6:1, 7:6 francouzského veterána Richarda Gasqueta, jenže během třetího setu si poranil levý kotník a o pár hodin později ze soutěže odstoupil. Třiadvacetiletý Američan s českými kořeny, jenž vinou zranění zápěstí přišel o tři měsíce na začátku sezony, se omluvil s ohledem na blížící se domácí grandslam.

"Udělal jsem těžké rozhodnutí, ale musím teď zvednout hlavu. Doufám, že se to v průběhu dalších dnů zlepší a do příštího týdne se uzdravím," omluvil se syn bývalého grandslamového vítěze Petra Kordy.

Třetí český finalista

Lehečka je v dvanáctileté historii turnaje třetím českým finalistou. Jeho současný pomocný trenér a konzultant Tomáš Berdych v roce 2012 ve finále neproměnil tři mečboly proti domácímu Johnu Isnerovi, naopak Lukáš Rosol o dva roky později po odvrácení dvou mečbolů proti Poláku Jerzymu Janowiczovi slavil svůj druhý a zároveň poslední titul na okruhu ATP.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi si o titul zahraje v sobotu proti nejvýše nasazenému Bornu Čoričovi, nebo Sebastiánu Báezovi. Chorvat Čorič kvůli dešti až pár minut po půlnoci smetl 6:3, 6:1 Juana Manuela Cerúndola a zajistil si semifinále proti dalšímu argentinskému antukáři Báezovi, s nímž se utká i příští týden v 1. kole US Open.

Mečbol Borny Čoriče proti Juanu Manuelu Cerúndolovi Livesport

Dvaadvacetiletý Báez v Severní Karolíně zvládl své první čtvrtfinále na turnaji ATP na tvrdém povrchu. Krátce před půlnocí v souboji antukových specialistů smetl 6:3, 6:0 Srba Lasla Djereho a posedmé v kariéře postoupil do semifinále, v nichž má velmi dobrou bilanci 5:1.

