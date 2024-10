Sabalenková otočila zápas s Gauffovou. O třetí trofej ve Wuhanu se utká proti Qinwen Zheng

Aryna Sabalenková (26) v semifinále jasně prohrála úvodní set a v tom následujícím celkem třikrát doháněla manko brejku. Přesto vyhrála na Wuhan Open i svůj 16. zápas, když po setech 1:6, 6:4, 6:4 udolala devět utkání neporaženou rivalku Coco Gauffovou (20). Šampionka posledních dvou ročníků 2018-19 se ve finále střetne s Qinwen Zheng (22).

Aryna Sabalenková nastupovala k semifinálovému duelu s Coco Gauffovou s fenomenální bilancí 15:0 na Wuhan Open. Očekávaný šlágr dvou největších favoritek turnaje ze začátku vypadal na jednoznačnou zálažitost pro mladou Američanku, ta však neudržela vedení 6:1, 4:2 a nakonec po dvou a půl hodinách boje prohrála. Úřadující šampionka US Open tak ani v 16 zdejším zápase nepoznala pocit porážky a vzájemnou bilanci s Gauffovou srovnala na 4:4.

Běloruska trefila v úvodním dějství pouhé dva vítězné údery a vůbec si nedokázala poradit se skvělou obranou soupeřky. Na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení šestého gamu. Ve druhé sadě si prohrála úvodní tři servisy a byla dvě hry od konce v turnaji.

V tu chvíli se však karta naprosto obrátila, Gauffová začala dělat více nevynucených chyb a gamy při podání si komplikovala dvojchybami, kterých za celý zápas udělala celkem 21. Sabalenková získala sedm her v řadě, srovnala na 1:1 na sety a v rozhodujícím dějství měla náskok brejku. Ten však neudržela a dovolila soupeřce srovnat na 4:4. Poslední dvě hry patřily opět světové dvojce, která tak mohla slavit postup do finále. V letošní sezoně si připsala již 37. výhru na tvrdém povrchu.

Sabalenková získala během nedávné US Open Series první tituly od lednové obhajoby na Australian Open, když ovládla tisícovku v Cincinnati a následně na US Open získala třetí grandslamový titul. Na oblíbených čínských turnajích ale nejlepší možnou formu zatím nepředvedla. Po vyřazení ve čtvrtfinále v Pekingu s Karolínou Muchovou, musela cestou do finále ve Wuhanu dvakrát otáčet zápas po prohraném prvním setu 1:6.

Gauffové se naopak letní sezona severoamerických betonů vůbec nepovedla, což vedlo ke změně trenéra. Pod vedením nového kouče Matta Dalyho vyhrála turnaj v Pekingu, kde vylepšila vynikající bilanci 8:1 ve finálových duelech. Jediný nezdar zaznamenala proti Ize Šwiatekové na French Open 2022. Ve Wuhanu přišla o sérii devíti výher v řadě.

Vítězka letošního US Open bude usilovat o svou čtvrtou letošní trofej proti jedné z domácích hráček Qinwen Zheng.

Qinwen Zheng v semifinále porazila krajanku Xinyu Wang 6:3, 6:4 a stala se první domácí finalistkou ve Wuhanu. Vítězka olympijského turnaje v Paříži, si hned při debutu v hlavní soutěži zahraje o svou nejcennější trofej.

Favorizovaná z čínské dvojice měla utkání od začátku pod kontrolou. Celkem pětkrát získala servis soupeřky, nasázela osm es a na svém prvním podání vyhrála 76% bodů.

Aktuálně sedmá hráčka světa prožívá nejlepší sezony kariéry. Na prvním grandslamu roku v Austrálii si zahrála premiérové finále na majorech a poprvé pronikla do TOP 10. Vyhrála antukový turnaj v Palermu a následně získala olympijské zlato v Paříži, kde vyřadila i čtyřnásobnou šampionku French Open Igu Šwiatekovou. Daří se jí také v závěru sezony na tvrdých površích, na US Open si zahrála čtvrtfinále, na domácí tisícovce v Pekingu semifinále a ještě o kolo dál se dostala na stejně prestižním turnaji ve Wuhanu.

O titul si zahraje proti neoblíbené Aryně Sabalenkové, s kterou všechny tři zápasy na betonech prohrála ve dvou setech. Běloruska zde navíc neprohrála žádný z šestnácti zápasů a bude útočit na třetí trofej v řadě.

