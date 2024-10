Sabalenková ve Wuhanu triumfovala i potřetí. Porazila Qinwen Zheng a překonala Kvitovou

Poslední letošní podnik série WTA 1000 ve Wuhanu ovládla světová dvojka Aryna Sabalenková (26). V repríze finále lednového Australian Open porazila 6:3, 5:7, 6:3 domácí Qinwen Zheng (22), která si finále tisícovek zahrála poprvé v kariéře. Běloruska v tomto dějišti vyhrála i 17. zápas a se třemi tituly se stala nejúspěšnější hráčkou turnaje.

Sabalenková v semifinále prohrála první set a v tom následujícím celkem třikrát doháněla manko brejku. Přesto zápas s Coco Gauffovou otočila a potřetí ve Wuhanu postoupila do finále. V něm si světová dvojka poradila s domácí Qinwen Zheng, se kterou v předchozích třech vzájemných utkáních neztratila ani set.

Hráčky proti sobě i počtvrté nastoupily na tvrdém povrchu, ovšem poprvé mimo grandslamy. I tentokrát měla ze začátku navrch Běloruska, které v první sadě stačil jeden využitý brejkbol v šestém gamu. Na podání ztratila jen pět fiftýnů a proti Číňance vyhrála i sedmý set.

Ve druhém dějství už tak dominantní na servisu nebyla, dvakrát o něj přišla a prohrávala už 3:5. Po zisku dvou her v řadě ještě dokázala skóre srovnat, koncovka ale patřila domácí hráčce a o vítězce musel rozhodnout třetí set.

I v něm jako první urvala brejk Sabalenková. Ziskem úvodních tří her se dostala do vedení a přes ztrátu dvou her na servisu utkání dotáhla do vítězného konce, když po úspěšném zákroku na síti využila třetí mečbol.

Třetím titulem ve Wuhanu se aktuální světová dvojka stala nejúspěšnější hráčkou turnaje, dodnes se o tuto pozici dělila s Petrou Kvitovou, která zde triumfovala v letech 2014 a 2016. Sabalenková v tomto dějišti protáhla svou neporazitelnost na 17 zápasů. Letos ovládla už čtvrtý velký turnaj, po grandslamovém Australian Open a US Open zvítězila také na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati. Celkově si připsala 17. triumf a sedmý z podniků WTA 1000.

Qinwen Zheng tak potvrdila, že se jí proti Bělorusce nedaří. Finálovou účastí ale zaznamenala nejúspěšnější turnaj na domácí půdě a podtrhla svou nejlepší sezonu kariéry. Zároveň si také zajistila premiérovou účast na Turnaji mistryň, který se letos bude konat začátkem listopadu v Rijádu.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu