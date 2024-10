Tennis Tracker: Andreescuová se vrátila výpraskem v Ósace, Sisková slaví skalp hvězdných Američanek

SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 15. října?

Hlavní události

09:21 – Anna Sisková s Italkou Angelicou Moratelliovou se postaraly v prvním kole čtyřhry na turnaji WTA 250 v Ósace o pořádné překvapení, když za hodinu hry deklasovaly 6:1, 6:2 sehranou americkou dvojici Sofia Keninová, Bethanie Matteková-Sandsová. Proti nasazeným dvojkám, které letos triumfovaly na tisícovce v Miami a ještě v Abú Zabí, byly jasnými outsiderkami.

Sestřih utkání Lehečka – Munar

Jiří Lehečka zahájil druhý turnaj v řadě proti antukovému specialistovi Jaumemu Munarovi a stejně jako před dvěma týdny v Šanghaji zapsal vítězství ve dvou setech. V hale v Antverpách měl se Španělem podstatně méně práce a po výhře 6:1, 6:4 úspěšně zahájil svůj debut na tomto belgickém podniku. Na druhé čtvrtfinále po delší zdravotní pauze zaútočí proti Danielovi Altmaierovi, nebo domácímu Gillesovi Arnaudovi Baillymu. Více informací najdete v článku.

Lehečka si znovu poradil s Munarem. Livesport

Sestřih utkání Norrie – Kecmanovič

Bývalý osmý hráč světa Cameron Norrie vyhrál s Miomirem Kecmanovičem všechny tři předchozí souboje, ale v prvním kole ve Stockholmu potvrdil krizi trvající už od loňského jara. Britský tenista podlehl Srbovi dvakrát 4:6 a zhoršil si svou mizernou letošní bilanci na 20:18. Loňský semifinalista Kecmanovič si zahraje o svou první vítěznou sérii od Wimbledonu s domácím Eliasem Ymerem, nebo Nicolásem Jarrym.

Norrie poprvé prohrál s Kecmanovičem a pokračuje v trápení. Livesport

06:59 – Grandslamová šampionka a bývalá světová čtyřka Bianca Andreescuová dál čeká na své první vítězství od olympijského turnaje na konci července. V Ósace odehrála svůj první zápas od US Open a po výprasku 3:6, 0:6 od Greet Minnenové zaznamenala pátou porážku v řadě. Belgičanka bude pokračovat ve svém debutu na této akci soubojem s Diane Parryovou, či Erikou Andrejevovou.

Další zprávy

17:17 – Hynek Bartoň úspěšně vstoupil do hlavní soutěže na challengeru v Itálii. Dvacetiletý Čech sice promarnil náskok setu a brejku, ale nakonec bývalého člena TOP 100 žebříčku Dennise Novaka zdolal 6:1, 3:6, 7:5 a dokázal navázat na zvládnutou kvalifikaci. O druhé letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na této úrovni se popere s Maximem Janvierem, nebo domácí nasazenou dvojkou Mattiou Belluccim.

15:28 – Zhizhen Zhang zaregistroval na konci září na domácím podniku ATP 250 v Hangzhou své první finále na nejvyšším okruhu, ale od té doby prohrál všechny čtyři zápasy. Po nezdaru v souboji o titul s Marinem Čiličem nenašel recept ani na Alejandra Davidoviche v Pekingu, Zizoua Bergse v Šanghaji a trápícího se Aslana Karaceva v Almaty. S posledním jmenovaným, který figuruje o téměř 100 míst níže, prohrál 4:6, 6:7.

13:12 – Krátce po dohrání utkání mezi Kateřinou Siniakovou a Magdou Linetteovou začal úterní program na pětistovce v čínském Ningbu komplikovat déšť. Předpověď navíc nevypadá nadějně ani v následujících dnech a na utkání prvního kola stále čeká Karolína Muchová, která se na kurt dostane nejdříve ve středu. Jedna z největších favoritek měla nastoupit v 11:00 našeho času k souboji s Olivií Gadeckou.

11:13 – Adrian Mannarino přijel do Almaty s katastrofální letošní bilancí 14 výher a 29 porážek. Francouzský veterán byl v úvodním kole proti Romanovi Safiullinovi outsiderem, ovšem ruskému tenistovi nedovolil zápas dopodávat a po setech 5:7, 7:6, 6:3 s ním vyhrál i třetí souboj. Úspěšně tak odstartoval obhajobu loňského triumfu z dalšího kazašského města Astany a o čtvrtfinále se popere s vítězem australského derby mezi Jamesem Duckworthem a Aleksandarem Vukicem.

10:12 – Bernard Tomic se znovu dostal do hledáčku médií. A jak je u něj obvyklé, není to zájem s pozitivním pozadím. Do pestré sbírky kontroverzí a excesů přidal další odchozený a odfláknutý zápas, v americkém Fairfieldu australský floutek prohrál nejrychlejší finále v historii challengerů. Domácímu teenagerovi Learneru Tienovi podlehl po 39 minutách hry 0:6, 1:6. Více informací najdete v článku.

09:30 – Ashlyn Kruegerová zakončila obhajobu svého zatím jediného triumfu na okruhu WTA hned v prvním kole. Dvacetiletá Američanka nestačila v japonské Ósace 6:7, 3:6 na nasazenou pětku Elinu Avanesjanovou, která se v dalším kole utká s Jessicou Bouzasovou, nebo domácí divokou kartou Sarah Saitóovou.

09:27 – Kateřina Siniaková odstartovala obhajobu čtvrtfinálové účasti na pětistovce v Ningbu vítězstvím 6:2, 6:4 nad Magdou Linetteovou, která přijela po postupech minimálně do osmifinále na obou čínských tisícovkách. O teprve čtvrté letošní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu bude rodačka z Hradce Králové bojovat s nasazenou pětkou Darjou Kasatkinovou (H2H 1:4). Více informací najdete v článku.

07:42 – Marie Bouzková se dočkala svého prvního vítězství po měsíci a zdravotních problémech. Svůj první kariérní turnaj na japonské půdě odstartovala vydřenou výhrou 7:6, 2:6, 6:3 nad domácí outsiderkou Mojukou Učidžimaovou na podniku WTA 250 v Ósace. O jubilejní 20. čtvrtfinálovou účast a pátou v letošní sezoně bude usilovat proti své poslední přemožitelce Veronice Kuděrmetovové, nebo kvalifikantce Aně Bogdanové. Více informací najdete v článku.

07:03 – Holger Rune si už loni dělal zálusk na grandslamový triumf, místo toho je ale v krizi a od začátku loňské sezony triumfoval pouze na malé akci v Mnichově. Jednadvacetiletý dánský supertalent zkouší další změnu trenéra a angažoval kouče ze svého dětství Larse Christensena, s nímž naposledy spolupracoval zhruba před rokem. Více informací najdete v článku.

"S Larsem se známe mnoho let a vyvinuli jsme si vlastní tenisovou řeč. Za poslední měsíc jsem s ním v Dánsku párkrát trénoval a mimo jiné mi to pomohlo velmi zlepšit podání," uvedl aktuálně 14. hráč světa.