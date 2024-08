Lehečka své maximum na US Open znovu nevylepšil, ve třetím kole prohrál s Rubljovem

US Open ATP - Dvouhry

Jiří Lehečka (22) zapsal v posledních dnech svá první vítězství v hlavní soutěži US Open. Nejlepší Čech v žebříčku dohrál na posledním grandslamu sezony ve třetím kole, v němž nestačil jasně 3:6, 5:7, 4:6 na světovou šestku Andreje Rubljova (26). Ruský tenista může už třetím rokem po sobě postoupit do čtvrtfinále ve Flushing Meadows, v cestě mu stojí Grigor Dimitrov (33).

Jiří Lehečka se před pár týdny vrátil po zdravotní pauze a na přípravné tisícovce v Cincinnati se prezentoval velmi dobrými výkony, dokonce skolil bývalého šampiona Daniila Medveděva. Na US Open se však trápil už v prvním kole s Mártonem Fucsovicsem, který mu vzdal, a v následujícím zápase musel likvidovat manko dvou setů a brejku proti domácímu outsiderovi Mitchellovi Kruegerovi.

Slabší výkonnost potvrdil také ve třetím kole proti favorizovanému Andrejovi Rubljovovi a vzájemnou bilanci s ruským tenistou si zhoršil na 2:3. Nejlepší Čech v žebříčku ATP viditelně postrádal síly, nepovzbuzoval se a vůbec se mu nedařilo po prvním servisu soupeře, po kterém získal jen šest z 54 bodů.

V utkání využil pouze dva ze sedmi brejkbolů a pokaždé ve chvíli, kdy sám prohrával o brejk. Na vlastním podání sice zaznamenal 15 es, nicméně pětkrát o něj přišel a celkem čelil 16 brejkbolovým hrozbám.

Lehečka po skreči na začátku května v semifinále na Masters v Madridu tři měsíce kvůli únavové zlomenině obratle vůbec nehrál. Třetí kolo na grandslamech si zahrál potřetí v kariéře, loni uspěl vždy po pětisetové bitvě na Australian Open i ve Wimbledonu.

Ve dvouhře mužů má Česko ještě další dvě naděje. V rámci sobotního programu se o postup mezi nejlepší šestnáctku poperou Tomáš Macháč s Davidem Goffinem a Jakub Menšík v souboji s Nunem Borgesem.

Rubljov může už třetím rokem po sobě a celkově popáté postoupit do čtvrtfinále US Open. Rodák z Moskvy, který byl po kontroverzní diskvalifikaci na začátku března několik měsíců v krizi a začal se z ní vyhrabávat až v rámci probíhající US Open Series, nastoupí v osmifinále proti Grigorovi Dimitrovovi (H2H 4:3).

Dimitrov zvládl suverénně a bez ztráty setu i svůj třetí zápas na letošním US Open a teprve počtvrté v kariéře si zahraje v tomto dějišti ve druhém týdnu. Semifinalista ročníku 2019 ve třetím kole deklasoval 6:3, 6:3, 6:1 Tallona Griekspoora.

