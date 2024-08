Tennis Tracker: Badosaová urvala tříhodinovou bitvu s Raducanuovou, Kanaďané mají bronz v mixu

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 2. srpna?

Hlavní události

23:05 – Paula Badosaová zdolala na pětistovce ve Washingtonu po tříhodinové bitvě 4:6, 7:5, 6:4 bývalou šampionku US Open Emmu Raducanuovou a poprvé od loňského ledna prošla do semifinále. Někdejší světová dvojka bude útočit na své první finále od ledna 2022 proti domácí Caroline Dolehideové (H2H 0:0).

Sestřih utkání Cobolli – Michelsen

Flavio Cobolli přetlačil ve čtvrtfinále podniku ATP 500 ve Washingtonu 7:5, 3:6, 6:4 domácího Alexe Michelsena a zahraje si o své premiérové finále na nejvyšším okruhu. Semifinálovým protivníkem 22letého Itala bude Denis Shapovalov, nebo nasazená dvojka Ben Shelton.

Cobolli ve Washingtonu přetlačil domácího Michelsena. Livesport

19:17 – Félix Auger-Aliassime s Gabrielou Dabrowskou, kteří v semifinále prohráli s Tomášem Macháčem a Kateřinou Siniakovou, slaví zisk bronzových medailí ve smíšené čtyřhře. Kanaďané porazili 6:3, 7:6 nizozemskou dvojici Demi Schuursová, Wesley Koolhof. Auger-Aliassime bude bojovat o bronz ještě v sobotu ve dvouhře mužů.

Další zprávy

22:52 – Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem zajistili druhé tenisové zlato z olympijských her pro samostatnou Českou republiku a znovu je u toho rodačka z Hradce Králové. Bývalí partneři potvrdili roli favoritů ve finále smíšené čtyřhry na pařížské antuce, čínskou dvojici Xinyu Wang, Zhizhen Zhang přetlačili 6:2, 5:7, 10:8. Více informací najdete v článku.

21:01 – Pět pokusů potřeboval Novak Djokovič na to, aby se poprvé probojoval do finále olympijských her. Nejúspěšnější hráč všech dob, jenž pod pěti kruhy prohrál úvodní tři semifinále, na pařížské antuce porazil v souboji o jistotu medaile 6:4, 6:2 Lorenza Musettiho a vzájemnou bilanci upravil na 7:1. O zlato, které je jediným chybějícím kouskem do jeho fenomenální skládačky úspěchů, se popere s Carlosem Alcarazem (H2H 3:3). Více informací najdete v článku.

19:46 – Caroline Dolehideová si na pětistovce ve Washingtonu zahraje své teprve druhé kariérní semifinále na nejvyšším okruhu. Pětadvacetiletá Američanka, která je úřadující finalistkou podniku WTA 1000 v Guadalajaře, odvrátila dva setboly na returnu a přehrála 7:6, 6:1 krajanku Amandu Anisimovovou. O postup do finále se utká s Emmou Raducanuovou, či Paulou Badosaovou.

17:23 – Karolína Muchová s Lindou Noskovou budou bojovat o bronz ve čtyřhře žen na olympiádě v Paříži proti dvojici Cristina Bucsaová, Sara Sorribesová. Španělky v semifinále schytaly výprask 1:6, 2:6 od Rusek Mirry Andrejevové a Diany Šnajderové, které ve finále vyzvou Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

16:27 – Iga Šwiateková si na olympijském turnaji v Paříži alespoň částečně spravila chuť po šokující porážce v semifinále s Qinwen Zheng. Světová jednička, která v posledních letech v areálu Rolanda Garrose i na antukových dvorcích dominuje, si poradila v souboji o třetí místo 6:2, 6:1 se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou a vybojovala pro Polsko historicky první tenisovou medaili. Více informací najdete v článku.

15:47 – Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem znají soupeře pro boj o bronzové medaile ve čtyřhře mužů na olympijském turnaji v Paříži. Budou jimi Taylor Fritz s Tommym Paulem, Američané v semifinále prohráli 5:7, 2:6 s deblovými specialisty Matthewem Ebdenem a Johnem Peersem. Australané budou ve finále čelit Austinovi Krajicekovi a Rajeevovi Ramovi ze Spojených států.

14:57 – Carlos Alcaraz je jedinou výhru od toho, aby při svém debutu na olympijských hrách potvrdil roli největšího favorita singlové soutěže. Šampion posledních dvou grandslamů znovu po dvou měsících smetl na pařížské antuce Félixe Augera-Aliassimeho, tentokrát po setech 6:1, 6:1. Ve finále a o zlatou medaili si zahraje s Novakem Djokovičem, nebo Lorenzem Musettim. Více informací najdete v článku.

13:17 – Karolína Muchová s Lindou Noskovou si medaili na olympijských hrách v Paříži zatím nezajistily. České duo podlehlo v semifinále deblové soutěže 3:6, 2:6 favorizovaným Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové a budou bojovat o bronz. Italky se ve finále utkají s Cristinou Bucsaovou a Sarou Sorribesovou, nebo Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou. Poražené z druhého semifinálového duelu budou soupeřkami českých tenistek. Více informací najdete v článku.

13:01 – Michael Vrbenský si zhoršil svou kariérní čtvrtfinálovou bilanci na challengerech na 3:4. Čtyřiadvacetiletý Čech prohrál na domácí antuce v Liberci 6:3, 1:6, 3:6 s Francouzem Manuelem Guinardem, který v předchozích kolech nedal šanci Martinovi Krumichovi ani Joelovi Schwärzlerovi.

09:13 – Andrej Rubljov musel v úvodním zápase na pětistovce ve Washingtonu otáčet souboj s Lucou Van Asschem, ale s dalším francouzským protivníkem si poradil bez ztráty setu. Nejvýše nasazený, který se po březnové diskvalifikaci v Dubaji trápí, ani jednou neztratil servis, nasázel 19 es a přehrál 7:6, 6:4 Arthura Rinderknecha. V hlavním městě Spojených států startuje počtvrté a o už třetí semifinále se popere s domácím Francesem Tiafoem (H2H 1:2).

09:09 – Frances Tiafoe pokračuje v nepřesvědčivých výkonech po skončení loňského US Open, nicméně i na druhém podniku v rámci US Open Series se dostal mezi nejlepší osmičku. Američan zdolal ve Washingtonu 7:6, 4:6, 6:3 krajana Aleksandara Kovacevice a třetím rokem po sobě postoupil v tomto dějišti do čtvrtfinále. O první semifinále bude usilovat proti nasazené jedničce Andrejovi Rubljovovi (H2H 2:1).

02:00 – Marie Bouzková zaznamenala při svém debutu ve Washingtonu teprve čtvrtou letošní vítěznou sérii a zahraje si své třetí čtvrtfinále v sezoně. Pražská rodačka zdolala ve druhém kole po více než dvou hodinách boje 7:5, 7:6 Taylor Townsendovou a ve čtvrtfinále nastoupí proti další domácí zástupkyni Robin Montgomeryové (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

01:02 – Ons Jabeurová nakonec na pětistovce ve Washingtonu startovat nebude, nasazená čtyřka odstoupila kvůli zranění pravého ramene. Do čtvrtfinále tak prošla bez boje domácí teenagerka Robin Montgomeryová. Američanka zaútočí na své první semifinále na nejvyšším okruhu proti Marii Bouzkové.

01:00 – Ben Shelton zatím nehraje během US Open Series ve své nejlepší formě, před týdnem v Atlantě prohrál hned úvodní utkání a na probíhající pětistovce ve Washingtonu měl potíže i ve druhém zápase. V hlavním městě však zvládl i druhý těsný duel a ve dvou tie-breacích přetlačil krajana Brandona Nakashimu. O první semifinále od začátku dubna, kdy triumfoval na domácí antuce v Houstonu, se utká s Denisem Shapovalovem (H2H 1:0).