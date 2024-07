Tennis Tracker: Berrettini v Alpách vyhrál 18 setů v řadě, Fruhvirtová v boji o semifinále padla

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 26. července?

Hlavní události

15:34 – Linda Fruhvirtová si znovu po týdnu na turnaji ITF W100 na Pyrenjském poloostrově zahrála čtvrtfinále, ale na první letošní semifinále znovu nedosáhla. Na tvrdém povrchu v portugalském Figueira Da Foz devatenáctiletá Češka podlehla po takřka třech a půl hodinách boje 4:6, 7:5, 6:7 bývalé světové desítce Kristině MladenovicovéMatteo Berrettini z Francie, jež tento týden přerušila sérii osmi porážek.

14:11 – Matteo Berrettini po triumfu ve švýcarském Gstaadu pokračuje na vítězné vlně i na dalším antukovém turnaji ATP 250 v horském středisku v rakouském Kitzbühelu. Německého finalistu z roku 2020 Yannicka Hanfmanna porazil dvakrát 6:4 a svou neporazitelnost prodloužil již na 9 zápasů a 18 setů. O druhý titul během dvou týdnů se osmadvacetiletý Ital utká s Francouzem Hugem Gastonem. Více informací najdete v článku

13:03 – Magda Linetteová ve finále Livesport Prague Open smetla 6:2, 6:1 krajanku Magdalenu Frechovou a den před startem olympiády ukončila více než čtyřleté čekání na třetí titul. Polská přemožitelka Lindy Noskové ve Stromovce slaví premiérový triumf na antuce, naopak o šest let mladší Frechové se finálový debut vůbec nepovedl.

Rozhovor s Linetteovou

Rozhovor s Magdou Linetteovou po triumfu na Livesport Prague Open Livesport

10:56 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vítěznou chemii neztratily. Den před startem olympijského turnaje, na němž budou v Paříži obhajovat zlaté medaile z Tokia, slaví triumf na domácím Livesport Prague Open. Nejvýše nasazené Češky prošly soutěží na antuce ve Stromovce, kde se vedla sebe představily poprvé v sezoně, bez ztráty setu. Ve finále sedminásobné grandslamové šampionky přehrály 6:3, 6:3 vítězky pěti grandslamů ve čtyřhře žen Lucii Šafářovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou, které spolu hrály po šesti letech.

Rozhovor s Krejčíkovou a Siniakovou

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou po triumfu na Livesport Prague Open Livesport

Další zprávy

19:02 – Francisco Cerúndolo v semifinále antukového turnaje ATP 250 v chorvatském Umagu porazil 7:6, 6:4 šampiona z roku 2017 a letos nasazenou jedničku Andreje Rubljova a ukončil více než čtyři roky dlouhé čekání na své celkově 5. finále. O 3. titul si pětadvacetiletý Argentinec zahraje s Jakubem Menšíkem, nebo Lorenzem Musettim.

11:49 – Rafael Nadal by měl patřit na milované antuce Roland Garros k hvězdám olympijského tenisového turnaje, ale v dějišti her zrušil trénink a otazník tak opět visí nad jeho zdravotním stavem. Trenér Carlos Moya pro španělský rozhlas Onda Cero Nadalův start ve čtvrtek zpochybnil, dnes už byl optimističtější. Nadal se s deblovým partnerem Carlosem Alcarazem společně připravovali, antukový král měl opět obvázané pravé stehno. "Jsme optimisté, že v sobotu bude hrát čtyřhru s Alcarazem. Jak to bude pak, nevím," řekl Moya.

10:32 – 14. hráč světa Ben Shelton svůj první zápas v rámci přípravy na US Open nezvládl. Na domácí půdě v Atlantě jednadvacetiletý Američan překvapivě nestačil stejně jako loni na čínského teenagera Juncheng Shanga, kterému podlehl 6:7, 4:6 a prohrál i třetí vzájemný zápas.

10:28 – Jakub Menšík si v pátek večer na antuce v Umagu zahraje o druhé finále na okruhu ATP proti světové sedmnáctce Lorenzu Musettim (H2H 0:0). Druhý nasazený Ital v nočním čtvrtfinále zdolal 5:7, 6:3, 6:0 srbského šampiona z roku 2019 Dušana Lajoviče.

08:57 – Start Rafaela Nadala na olympijském turnaji v Paříži je podle jeho trenéra Carlose Moyi kvůli zranění stehna nejistý. "Bolest se postupně zhoršovala, takže Rafa musel trénink předčasně ukončit. Nechceme nic vynucovat, uvidíme, zda bude do začátku turnaje stoprocentně fit," citovala Moyu agentura AFP.

08:25 – Čtvrtou tenistku světového žebříčku Jelenu Rybakinovou připravily o olympijský turnaj v Paříži následky zánětu průdušek. Ve čtvrtek až po losu oznámila, že se her nebude moci zúčastnit, později pětadvacetiletá reprezentantka Kazachstánu vysvětlila důvod. Onemocněla po Wimbledonu, na němž před dvěma týdny podlehla v semifinále pozdější šampionce Barboře Krejčíkové. Více informací najdete v článku