Tennis Tracker: Svitolinová na OH ponese vlajku , Rybakinová odstoupila a nejistý start Nadala

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 25. července?

Hlavní události

20:24 – Olympijský turnaj možná přijde ještě před svým startem o další hvězdu. Rafael Nadal během včerejšího tréninku řešil problémy se stehnem a dnes pouze odpočíval. "Není jisté, jestli Nadal bude hrát. Dnes pouze odpočíval, aby měl čas na zotavení," řekl Španělův trenér Carlos Moya.

20:02 – Facundo Díaz Acosta na antuce v Kitzbühelu udolal 6:7, 6:3, 6:4 čtvrtého nasazeného Španěla Pedra Martíneze, oplatil mu porážky z předchozích dvou vzájemných duelů a po třetí třísetové výhře postoupil podruhé v kariéře do semifinále turnaje ATP. V něm se argentinský šampion z únorového Buenos Aires utká s krajanem a obhájcem titulu Sebastiánem Báezem, nebo Francouzem Hugem Gastonem.

Sestřih zápasu

Facundo Díaz Acosta v Kitzbühelu vyhrál i potřetí ve třech setech Livesport

18:58 – Z olympijského turnaje v Paříži jen pár hodin po jeho rozlosování odstoupila také světová čtyřka Jelena Rybakinová , jež před třemi lety v Tokiu prohrála v boji o bronzovou medaili. Kazaška se podobně jako Jannik Sinner omluvila vinou nemoci, kvůli které letos přišla i o turnaje v Indian Wells a Římě a odstoupila z Dubaje a Berlína. V pavouku ji nahradila Darja Savilleová, Australanka se v prvním kole utká s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.

16:45 – Nasazená jednička Linda Nosková nestačila na Magdu Linetteovou a pražské finále bude mít čistě polské obsazení. 48. hráčka žebříčku udolala Češku ve třístové bitvě 6:3, 3:6 a 7:6. Česká teenagerka tak neobhájila loňské finále.

Rozhovor s Noskovou

Rozhovor s Lindou Noskovou po semifinále v Praze Livesport

Rozhovor s Magdou Linetteovou Livesport

15:23 – Matteo Berrettini natáhl svou neporazitelnost už na osm zápasů a na turnaji v Kitzbühelu si zahraje semifinále. Italský ranař se opět mohl spolehnout na svůj servis a znovu zapsal výhru v tiebreaku. Španěla Nicolase Morena De Alborana porazil 7:6 a 6:3 a ve druhé sadě poprvé v rakouském městečku nemusel hrát zkrácenou hru. V semifinále se Berrettini střetne s Němcem Yannickem Hanfmannem.

Sestřih zápasu Berrettini – Moreno 7:6, 6:3 Livesport

14:30 – "Je to pro mě super výsledek. Ten týden jsem si moc užila a mrzí mě, že jsem to musela takhle ukončit. Zkusila jsem si zahrát proti těm nejlepším, ten týden mě toho hodně naučil a už se těším na další zápasy," řekla šestnáctiletá Laura Samsonová po semifinálovém utkáni na Livesport Prague Open. Česká teenagerka mezi ženami prohrála teprve druhý z posledních 15 zápasů ve dvouhře.

Pozápasový rozhovor se Samson. Livesport

14:15 – Bronzová medailistka z Tokia Elina Svitolinová na pátečním zahájení olympijských her v Paříži půjde v čele ukrajinské výpravy. Do turnaje bývalá světová trojka vstoupí duelem proti Japonce Mojuko Učijamaové.

Další zprávy

20:37 – Adam Pavlásek a bývalý nejlepší deblista světa Brit Jamie Murray končí i na druhém společném turnaji ve čtvrtfinále. Na antuce v Kitzbühelu sice ani jednou nepřišli po podání a třikrát byli dva míčky od vítězství, nakonec však s rakousko-německým duem Alexander Erler a Andreas Mies prohráli 7:5, 6:7, 9:11.

19:40 – Jakub Menšík na antuce v chorvatském Umagu neztratil na svém jediném přípravném turnaji před olympiádou set ani se třetím soupeřem. Tchajwanského náhradníka Chun Hsin Tsenga přehrál 6:0, 6:4, poprvé na okruhu ATP soupeři nadělil kanára a podruhé postoupil do semifinále. V něm se utká s wimbledonským semifinalistou Italem Lorenzem Musettim, nebo srbským šampionem z roku 2019 Dušanem Lajovičem.

17:22 – Pořadatelé a většina fanoušků se na Livesport Prague Open dočká vysněného finále ve čtyřhře mezi vícenásobnými grandslamovými šampionkami. Domácí nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se v pátek od 9:30 utkají s krajankou Lucií Šafářovou a Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, které v semifinále smetly 6:2, 6:2 italsko-belgické duo Camilla Rosatellová a Kimberley Zimmermannové a na prvním společném turnaji po šesti letech postoupily do zápasu o titul.

15:02 – Mirra Andrejevová si zahraje své premiérové finále na okruhu WTA. Na antuce v rumunském Iasi pokračuje sice ztratila set, nakonec ale udolala Srbkou Olgu Danilovičovou v tiebreaku rozhodující třetí sady (3:6, 6:3 a 7:6). Až do čtvrtfinále ztratila mladičká Ruska jen devět gamů, semifinálový souboj se ale na táhl 2 hodiny a 39 minut. Andrejevová hraje vůbec poprvé jako nasazená jednička a svou roli zvládá výborně, ve finále se střetne s Eline Avanesjaniovou.

14:30 – "Jsem ráda, že jsem poprvé postoupila do finále turnaje WTA. Předváděla jsem svůj nejlepší tenis. Laura hrála výborně, měla na své straně publikum a je škoda, že musela vzdát. Snad bude rychle fit," řekla 57. hráčka světa Frechová po premiérovém postupu do finále.

Pozápasový rozhovor s Frechovou. Livesport

13:49 – Yannick Hanfmann na antuce v rakouském Kitzbühelu, kde si před čtyřmi lety zahrál své druhé a dosud poslední finále na okruhu ATP, porazil 7:6, 6:4 Brazilce Thiaga Seybotha a po 13 měsících postoupil do semifinále. V něm se 32letý Němec utká s rozjetým Italem Matteem Berrettini, nebo Američanem Nicolasem Morenem De Alboranem.

12:51 – Úspěšné premiérové vystoupení Laury Samson na turnaji WTA skončilo skrečí. Šestnáctiletá Češka v semifinále domácího Livesport Prague Open na antuce ve Stromovce získala proti Magdaleně Frechové první set, pak se jí ale začalo ozývat svalové zranění z předchozích dnů a za stavu 6:3, 0:6 a 2:4 vzdala. Polka ve svém prvním finále vyzve další Češku Lindu Noskovou, nebo krajanku Magdu Linetteovou.

11:51 – Tenisté už znají los olympijského turnaje v Paříži, který bude zahájen v sobotu na antukových kurtech v dějišti grandslamového Roland Garros. Jediná nasazená Češka Barbora Krejčíková, čerstvá vítězka Wimbledonu, začne soubojem se Španělkou Sarou Sorribesovou. Tomáše Macháče čeká hned v prvním kole Číňan Zhizhen Zhang, s nímž letos zaznamenal několik úspěchů ve čtyřhře. Už ve druhém kole může dojít na elektrizující souboj Novaka Djokoviče s Rafaelem Nadalem. Více informací najdete v článku.

11:36 – Bývalá světová jednička Angelique Kerberová ukončí po olympijských hrách v Paříži tenisovou kariéru. Šestatřicetiletá hráčka, jež je s třemi grandslamovými tituly nejúspěšnější německou tenistkou po fenomenální Steffi Grafové, to krátce před losem olympijského turnaje oznámila na instagramu. "Než olympiáda začne, můžu už říct, že na Paříž 2024 nikdy nezapomenu, protože to bude můj poslední profesionální turnaj v roli tenistky," napsala Kerberová. "A ačkoli to je pravděpodobně správné rozhodnutí, necítím to tak. Jednoduše proto, že miluju sport z celého svého srdce a jsem vděčná za vzpomínky a možnosti, které mi dal."

10:50 – Dvojnásobný olympijský vítěz Andy Murray oznámil před losem pařížského turnaje, že nakonec nebude hrát soutěž dvouhry. Účast na letošním svátku pod pěti kruhy ale neruší a společně s krajanem Danielem Evansem nastoupí do čtyřhry. Pařížská olympiáda ale i tak zůstane posledním podnikem, kde britský tenista odehraje soutěžní zápas. Následně ukončí kariéru. Více informací najdete v článku.

10:30 – Adrian Mannarino v druhé polovině loňské sezony vyhrál tři podniky ATP, letos ale už na 13. turnaji skončil hned na raketě prvního soupeře. V Atlantě 36letý francouzský veterán podlehl 6:7, 6:4, 2:6 Mattiu Belluccimu a z posledních 14 zápasů potřinácté prohrál. Třiadvacetiletý italský kvalifikant, který si v americké Georgii připisuje první výhry na okruhu ATP, ve čtvrtfinále vyzve dalšího Francouze Arthura Rinderknecha.