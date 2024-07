Tennis Tracker: Šafářová s Mattekovou-Sandsovou jsou v semifinále, zraněná Šalková má sádru

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 23. července?

Hlavní události

21:44 – Dominika Šalková si z dnešního zápasu druhého kola turnaje WTA v Praze, kde ve třetím kole po podvrtnutí levého kotníku vzdala Polce Magdaleně Frechové, odnesla zřejmě zlomeninu. "Za stavu 2:2 jsem si podlomila levý kotník. Fyzio mi doporučila nepokračovat, protože už když jsem došla na lavičku, tak mi to hodně nateklo. Řekla jsem, že to nebudu riskovat. Bohužel to tak skončilo a já doufám, že se to zranění nějak zlepší a budu brzy na kurtech. Bohužel to nevypadá, že to není nic vážného. Vypadá to, že tam je něco zlomeného. Už mi dali i sádru, ale ještě se budou dělat nějaká vyšetření a uvidíme, co s tím přesně je," vzkázala v náhrávce českým médiím smutná dvacetiletá Češka, jež útočila na první čtvrtfinále na hlavním okruhu.

20:41 – Andrej Rubljov se poprvé od postupu do 3. kola French Open dočkal vítězství. Nejvýše nasazený Rus přerušil sérii čtyř nečekaných porážek na antuce v Umagu, kde vstoupil do olympijské generálky výhrou 6:4, 7:5 nad Argentincem Camilem Ugem Carabellim. Ve čtvrtfinále se šampion z roku 2017 střetne s Maďarem Fábiánem Marozsánem (H2H 0:0).

Sestřih zápasu

Andrej Rubljov přerušil sérii čtyř porážek Livesport

20:07 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková úspěšně zahájily kvůli olympiádě dočasné obnovenou spolupráci. Na domácí antuce v pražské Stromovce v prvním utkání od loňského listopadu, v němž se na kurtu představily čtyři vítězky Wimbledonu, porazily 6:3, 6:4 juniorky Lauru Samson se Slovenkou Renátou Jamrichovou.

Rozhovor s Krejčíkovou a Siniakovou

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou Livesport

19:03 – Matteo Berrettini dva dny po triumfu ve švýcarském Gstaadu úspěšně vstoupil i do dalšího antukového turnaje ATP 250 v horském středisku v rakouském Kitzbühelu. Přestože souboj s Pavlem Kotovem zahájil prohraným servisem, zvítězil italský tenista nad ruským soupeřem 7:6, 7:6 a připsal si 6. výhru v řadě. Ve druhém kole vyzve nasazenou dvojku Chilana Alejandra Tabila (H2H 1:0).

Sestřih zápasu

Matteo Berrettini si připsal 6. výhru v řadě Livesport

18:50 – 37letá Češka Lucie Šafářová a 39letá Američanka Bethanie Matteková-Sandsová jsou na prvním společném turnaji po šesti letech po jediné výhře již v semifinále. Ve středu o něj nebudou muset bojovat proti české dvojici Barbora Palicová a Dominika Šalková, která po dnešním zranění kotníku ve dvouhře ze čtyřhry odstoupila.

17:05 – Laura Samson v premiérovém střetnutí s členkou TOP 200 slaví svůj dosud nejcennější skalp. Šestnáctiletá Češka na domácí antuce v pražské Stromovce zdolala 1:6, 7:5, 6:3 nachlazenou krajanku a 38. hráčku světa Kateřinu Siniakovou a při debutu na okruhu WTA postoupila již do čtvrtfinále. V něm se utká s Ruskou Oksanou Selechmetětovou (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

Rozhovor s Laurou Samson

Rozhovor s Laurou Samson Livesport

18:03 – Linda Nosková si loni v Praze zahrála své druhé a dosud poslední finále na okruhu WTA a letos by ráda z pozice nasazené jedničky výsledek ještě o jeden stupínek vylepšila. Dva z pěti kroků na cestě za premiérovým titulem už udělala, ve druhém kole jí Eva Lysová kvůli bolestem pravého ramena vzdala. Devatenáctiletá Češka, jež vyhrála dva zápasy po sobě poprvé od února a sérii devíti nezdarů, se ve čtvrtfinále střetne s další Němkou ze druhé světové stovky Ellou Seidelovou (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

Rozhovor s Lindou Noskovou

Rozhovor s Lindou Noskovou Livesport

Další zprávy

21:11 – Třicetiletý Dominic Thiem hrající svou poslední sezonu se s domácím antukovým turnajem ATP 250 v Kitzbühelu rozloučil ve dvouhře nezdarem hned v prvním kole. Rakouský šampion z roku 2019 podlehl 2:6, 4:6 Argentinci Thiagu Agustinu Tirantemu a utrpěl čtvrtou porážku v řadě. Ve středu bývalého vítěze US Open čeká ještě debl po boku Němce Daniela Altmaiera.

20:34 – Prvním kolem challengeru v Tampere neprošel ani jeden z kvarteta českých zástupců. Po Vrbenském, Veselém as Bartoňovi neuspěl ani Dalibor Svrčina, který prohrál 3:6, 4:6 s šestým nasazeným Tunisanem Azízem Dougazem.

18:41 – Hyněk Bartoň na antuce ve finském Tampere čtvrtou výhru na challengerech nevybojoval. Dvacetiletý český mladík v souboji kvalifikantů nadělil Rumunovi Adrianu Boitanovi kanára, přesto prohrál 3:6, 6:0, 2:6.

18:32 – Sedmatřicetiletý Fabio Fognini již na 16 ze 17 letošních turnajů (včetně challengerů) zvládl vstup do hlavní soutěže. Na antukové akci ATP 250 v rakouském Kitzbühelu italský veterán porazil 6:4, 6:3 o sedmnáct let mladšího Francouze Lucu Van Assche, s níž si poradil i na nedávném Wimbledonu. O druhé čtvrtfinále během dvou týdnů si šampion z roku 2017 zahraje s tchajwanským lucky loserem Chun Hsin Tsengem (H2H 0:0).

16:28 – Anastasia Detiucová v červenci vypadla i na třetím turnaji WTA v 1. kole a znovu po týdnu končí na raketách favorizovaných Anny Danilinové a Iriny Chromačevové. Na antuce v rumunském Iasi česká deblistka s Ruskou Aminou Anšbaovou podlehly nejvýše nasazenému kazašsko-ruskému páru 4:6, 3:6.

15:20 – Mirra Andrejevová si na antuce v rumunském Iasi odbývá premiéru v roli nasazené jedničky turnaje WTA a zatím je suverénní. Po Němce Nomě Nohaové Akugueové sedmnáctiletá Ruska smetla i čerstvou finalistku z Budapešti Aliaksandru Sasnovičovou a po výhře 6:1, 6:3 postoupila se ztrátou pouhých sedmi gamů do čtvrtfinále. O teprve druhé semifinále na hlavním okruhu si semifinalistka French Open zahraje s Chorvatkou Leou Boskovičovou (H2H 0:0).

15:04 – Jiří Veselý po květnovém triumfu na pražské Štvanici dohrál na šestém ze sedmi challengerů hned v prvním kole. Na antuce ve finském Tampere jednatřicetiletý Čech neudržel vedení proti 99. hráči světa Franciscu Comesanovi z Argentiny a prohrál 6:2, 3:6, 3:6.

14:23 – Dominika Šalková si podruhé v kariéře a opět na domácí půdě v Praze zahrála hlavní soutěž turnaje WTA a znovu končí ve druhém kole. Letos přitom v boji o premiérové čtvrtfinále sahala po velkém obratu proti Polce Magdaleně Frechové, které utekla ze stavu 4:6 a 0:4 a ve třetím setu měla výhodu brejku. Za stavu 4:6, 7:6, 2:2 a 40:40 si ale dvacetiletá Češka podvrtla levý kotník a po medical timeoutu se rozhodla vzdát.

14:16 – Krátký rozhovor s wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou pro CANAL+ Sport.

14:09 – Petr Nouza a Patrik Rikl při společné premiéře v hlavní soutěži turnaje ATP nepřekvapili. Na antuce v Kitzbühelu čeští tenisté podlehli 3:6, 4:6 druhé nasazené mexicko-tuniské dvojice Santiago González a Skander Mansúrí.

13:53 – Pořadatelé turnaje WTA 250 Livesport Prague Open v pražské Stromovce hlásí pro úterní program vyprodané vstupenky. Ty už nejsou k dispozici ani pro páteční finále.

13:35 – Anhelina Kalininová na antukové akci WTA 250 v pražské Stromovce zdolala i druhou soupeřku po třísetovém boji. Po domácí Sáře Bejlek si třetí nasazená Ukrajinka poradila také s Francouzkou Elsou Jacquemotovou a po výhře 7:5, 3:6, 6:2 postoupila do čtvrtfinále. V něm čeká na vítězku souboje mezi Dominikou Šalkovou a Magdalenou Frechovou.

13:24 – První hráč světového tenisového žebříku Jannik Sinner musel kvůli nemoci odložit cestu do Paříže, kde o víkendu začne olympijský turnaj. Dvaadvacetiletý Ital měl do dějiště her dorazit dnes, podle agentury ANSA ale nakonec přicestuje pravděpodobně až ve čtvrtek. Důvodem je jeho zdravotní stav doprovázený vysokými horečkami. Více informací najdete v článku.

12:01 – Brit Andy Murray po příjezdu do Paříže potvrdil, že turnaj na olympijských hrách bude jeho posledním vystoupením v kariéře. Sedmatřicetiletý hráč získal tři olympijské medaile, vedle zlatých z dvouhry v Londýně 2012 a v Riu o čtyři roky později má ještě stříbro z mixu. "Olympiáda v Paříži bude mým posledním tenisovým turnajem. Pokaždé, když jsem hrál za Británii, to byly nezapomenutelné týdny a jsem extrémně hrdý na to, že to zažiju ještě jednou, naposledy," uvedl Murray na síti X. Více informací najdete v článku.

11:54 – Magda Linetteová na turnaje WTA 250 v Praze porazila 6:3, 6:4 Španělku Rebeccu Masárovou a jako první postoupila do čtvrtfinále. V něm se čtvrtá nasdzená Polka utká s Janou Fettovou, nebo Viktorijí Tomovovou.

09:45 – Martina Navrátilová uvedla v americkém Newportu do tenisové Síně slávy dva indické tenisty Vijaye Armitra a Leandera Paese. Právě s Paesem společně vyhráli v roce 2003 tituly ve Wimbledonu a Australian Open ve smíšené čtyřhře.

09:30 – Rafael Nadal a Carlos Alcaraz už dorazili do olympijské vesnice. Osmatřicetiletý veterán a jeho nástupce jsou přihlášeni do turnaje dvouhry a pro turnaj pod pěti kruhy vytvořili společně deblovou dvojici. Nadal dorazil do Paříže přímým letem z turnaje Bastadu, Alcaraz se připravoval mimo turnaj doma v Murcii. Společný trénink čeká Nadala a Alcaraze ve středu.