Tennis Tracker: České vítězky Wimbledonu dostaly ocenění za tituly. Los LPO proběhne v sobotu

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 18. července?

Hlavní události

Sestřih utkání Nadal – Norrie

Rafael Nadal absolvuje v Bastadu, kam zavítal poprvé od triumfu v roce 2005, svůj premiérový turnaj po vyřazení v úvodním kole oblíbeného French Open. Antukový král však potvrzuje, že se na turnaj dobře připravil a bez ztráty setu postoupil do druhého čtvrtfinále v letošní sezoně. Bývalý lídr žebříčku ve druhém kole přehrál nasazenou pětku Camerona Norrieho 6:4, 6:4.

Sestřih zápasu Nadal - Norrie Livesport

21:25 – Alexander Zverev pokračuje v cestě za zopakováním loňského triumfu na turnaji ATP 500 v rodném Hamburku. Ve druhém kole porazil nepředvídatelného Francouze Huga Gastona 4:6, 6:2, 7:5, zaznamenal 42. letošní vítězství a postoupil mezi osmičku nejlepších.

20:25 – Kvalifikace Livesport Prague Open začíná v sobotu a ve stejný den proběhne i los hlavní části turnaje. Zápasy prvního kola začínají v neděli. Turnaje se zúčastní mimo jiné wimbledonské vítězky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které si také společně zahrají čtyřhru.

17:30 – Holger Rune si při druhém startu v Hamburku připsal druhé vítězství. Dánský mladík přehrál Argentince Marca Trungellitiho 6:4, 6:3 a pokračuje ve snaze ukončit 15měsíční čekání na titul. Druhý nasazený vyzve v boji o nejlepší čtyřku loňského semifinalistu Francouze Arthura Filse.

Sestřih utkání Berrettini – Galán

Bývalý šampion Matteo Berrettini zvládl ve švýcarském Gstaadu i druhý zápas bez ztráty setu a postoupil do čtvrtfinále. Ital si poradil 6:4, 6:2 s Kolumbijcem Danielem Galánem a pokračuje v cestě do třetího tamějšího finále. V boji o semifinále změří síly s dalším bývalým členem TOP 10 Felixem Augerem-Aliassimem.

Sestřih utkání Berrettini - Galán Livesport

15:00 – Wimbledonskou šampionku Barboru Krejčíkovou na fasování vybavení pro olympijské hry v Paříži přivítali rychlostní kanoisté a vodní slalomáři. Dostala od nich záchranný kruh s podpisy a nápisem "Jeden tým". Osmadvacetiletá tenistka pak novinářům řekla, že se těší na olympijské hry, kde se čeští sportovci z různých odvětví semknou a drží při sobě.

Právě tím je pro dvojnásobnou grandslamovou vítězku olympiáda výjimečná. "Jak už jsem měla možnost zažít na té minulé olympiádě, tak tam jsme si hodně fandili a byli jsme hodně pospolu. Hrozně moc se na to těším. Je to úžasné, že mohu reprezentovat. Bude to nádherný zážitek," rozplývala se.

12:38 – Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě tenistku Barboru Krejčíkovou, která triumfovala v ženské dvouhře, vítězku ženské čtyřhry Kateřinu Siniakovou a šampionku soutěže do 14 let Janu Kovačkovou. Ocenil je za tituly ve Wimbledonu.

Další zprávy

22:35 – Alex Michelsem v Newportu přehrál krajana Aleksandra Kovaceviče 6:4, 6:4. Mladší z američanů vyhrál i třetí vzájemný zápas a o krok se přiblížil k obhajobě svého jediného finále na okruhu.

21:45 – Šampionka dívčího French Open a vítězka nedávného Macha Lake Open Tereza Valentová se v příštím týdnu nezúčastní domácího Livesport Prague Open. Sedmnáctiletá hráčka uvedla na instagramu jako důvod zranění.

19:30 – Felix Auger-Aliassime zvládl v Gstaadu zápas s Němcem Yannickem Hanfmannem a po výhře 7:6, 6:2 postoupil do prvního čtvrtfinále od květnového finále v Madridu. V boji o nejlepší čtyřku se utká s bývalým šampionem Matteem Berrettinim.

19:00 – Adam Pavlásek s bývalou světovou jedničkou Jamiem Murrayem skončili na turnaji ve Gstaadu ve čtvrtfinále. Britsko-česká dvojice prohrála 6:7, 2:6 s francouzským párem Ugo Humbert a Fabrice Martin.

16:30 – Nasazená jednička Diana Šnajderová zvládla v Budapešti roli favoritky a postoupila do čtvrtfinále. 28. hráčka světa přehrála kvalifikantku a krajanku Ekaterinu Makarovovou 6:3, 6:3.

15:35 – Ugo Humbert při své premiéře na turnaji v Gstaadu skončil hned v úvodním zápase. Francouz prohrál s rozjetým kvalifikantem Gustavem Heidem 7:6, 2:6, 3:6. Brazilec postoupil do svého premiérového čtvrtfinále a o účast mezi čtyřkou nejlepších se utká s dalším kvalifikantem Quentinem Halysem.

15:30 – Ani třetí nasazený Tallon Griekspoor nezvládl úvodní zápas v Bastadu. Nizozemec prohrál s kvalifikantem Timofeyem Skatovem 6:1, 3:6, 4:6 a po Casperu Ruudovi a Andreji Rubljovovi opouští hlavní soutěž po prvním zápase i další favorit. Kazašský kvalifikant slaví svou největší výhru kariéry a postup do premiérového čtvrtfinále.

15:20 – Jiří Veselý prohrál ve druhém kole na challengeru v nizozemském Amersfoortu 3:6, 4:6 s Murkelem Dellienem. Český tenista vedl ve druhém setu už 3:0, ale následně prohrál pět her v řadě a od triumfu v Praze stále čeká na postup do čtvrtfinále.

14:30 – Rebecca Šrámková vyřadila v Budapešti nasazenou trojku Číňanku Xiyu Wang. Sedmadvacetiletá slovenská hráčka zvítězila 7:6, 6:3 a postoupila do svého největšího letošního čtvrtfinále.

14:00 – Francouz Arthur Fils pokračuje v Hamburku v dobré formě a druhý rok v řadě na zdejší antukové pětistovce postoupil do čtvrtfinále. Pátý nasazený porazil Lasla Djereho 7:6, 6:2 a proti Holgru Runemu nebo Marcu Trungellitimu zabojuje o obhájení loňského semifinále.

11:18 – Čtyři dny po obhajobě Wimbledonu je Carlos Alcaraz znovu v tréninkovém procesu. Na olympijské hry se momentálně připravuje na antuce doma ve Španělsku, do Paříže odcestuje v pondělí.

10:43 – Stefanos Tsitsipas promluvil o nadcházející olympiádě, ze které by rád přivezl medaili. Pro 25letého Řeka by to byl splněný sen, celý rozhovor s ním si můžete přečíst v článku.

07:40 – Karolína Muchová si o první semifinálovou účast od loňského US Open zahraje na antuce v Palermu s Astrou Sharmaovou. Australanka, které patří ve světovém žebříčku 151. místo, porazila ve 2. kole krajanku Ajlu Tomljanovicovou 6:4, 3:6, 6:1. S Muchovou, která je na Sicílii nasazená jako číslo dvě, se utkají poprvé.