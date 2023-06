Tennis Tracker: Českým deblistům se vstup na trávu daří a jsou stoprocentní

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 19. června?

18:25 – Třináctý hráč světa Cameron Norrie úspěšně zahájil přípravu na Wimbledon. Na domácí akce na trávě v Queen's Clubu britský finalista z roku 2021 zdolal 6:4, 7:6 Srba Miomira Kecmanoviče a vzájemnou bilanci upravil na 3:0. O čtvrtfinále se utká s Raonicem, nebo Thompsonem.

18:14 – V Halle pokračuje světová pětka Stefanos Tsitsipas, ale Gregoire Barrere mu postup neulehčil. Řek vyhrál až za dvě hodiny a 25 minut v poměru 6:7, 6:4, 7:6.

17:45 – Zdeněk Kolář přehrál v prvním kole na challengeru v Poznani dvakrát 6:2 Damira Džumhura, na nějž našel recept až na třetí pokus. O čtvrtfinále si zahraje s Carlosem Tabernerem, nebo Kacperem Žukem.

17:15 – "Nebyla jsem podle mě ani favoritkou zápasu, protože Elina hrála poslední dva měsíce neskutečně. Takže jsem opravdu šťastná, že mi to šlo takhle dobře a těším se na další zápas," řekla po zápase Fruhvirtová.

16:54 – Linda Fruhvirtová v 1. kole podniku WTA 250 smetla Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:2 a 6:0 za 53 minut, přerušila sérii čtyř porážek a poprvé od konce dubna postoupila do druhého kola. Svitolinové, která se k tenisu vrací po mateřské pauze, v zápase na trávě nefungovalo vůbec nic a dělala řadu nevynucených chyb. V dalším kole se osmnáctiletá Češka utká s přemožitelkou Marie Bouzkové Bernardou Peraovou z USA.

16:40 – "Jsem šťastná, že zase můžu hrát na trávě. Hrála jsem tu během pandemie a teď jsem moc ráda, že jsem se do Berlína znovu vydala," nechala se na kurtu po zápase slyšet Petra Kvitová.

16:35 – Marie Bouzková zakončila antukové jaro porážkou v prvním kole French Open a stejným výsledkem zahájila své letošní působení na travnatých dvorcích. Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu nedosáhla na jediný brejk a nestačila 4:6, 6:7 na Bernardu Peraovou. Američanka si o své první čtvrtfinále na trávě zahraje s Lindou Fruhvirtovou.

16:30 – Petra Kvitová zahájila debut na pažitu v Berlíně a vstup do letošní travnaté části sezony vítězstvím 6:3, 6:4 nad krajankou Karolínou Plíškovou, které oplatila jednu z posledních dvou porážek. Dvojnásobná wimbledonská šampionka si připsala svou první výhru od začátku dubna, kdy triumfovala na WTA 1000 v Miami. O čtvrtfinále se utká s Nadiou Podoroskou, nebo Rebekou Masárovou. Více informací najdete v článku.

15:27 – Loučící se Barbora Strýcová a Su-Wei Hsieh zvládly první kolo čtyřhry v Birminghamu a i pátý zápas v tomto dějišti. Šampionky ročníku 2019 si na úvod poradily 6:4, 6:1 s asijskou dvojicí Eri Hozumiová, Shuai Zhang.

15:25 – Jiří Lehečka s Taylorem Fritzem si ve svém prvním společném zápase připsali cenný skalp. Česko-americký tandem v londýnském Queen's Clubu porazil 3:6, 6:3, 10:7 vítěze nedávného římského Masters a nasazené čtyřky Huga Nyse a Jana Zieliňského.

15:10 – Donna Vekičová si v 1. kole travnatého turnaje v Berlíně bez problémů poradila s Ruskou Varvarou Garčevovou 6:3, 6:2. Chorvatská tenistka se ve čtvrtfinále utká s vítězkou duelu Polina Kuděrmetovová, Jelena Rybakinová.

15:07 – Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou zdolaly v prvním kole čtyřhry v Berlíně 6:2, 2:6, 10:8 Petru Martičovou a Marii Sakkariovou a postoupily do čtvrtfinále.

14:55 – Barbora Krejčíková vstoupila do travnaté části sezony obratem v deblové soutěži. Spolu s Martou Kosťukovou porazily v Birminghamu 6:7, 6:4, 10:6 Oksanu Kalašnikovovou a Irynu Šymanovičovou.

13:47 – Finalista loňského Wimbledonu Nick Kyrgios zrušil svůj start na trávě v Halle. Australský tenista se z turnaje na poslední chvíli omluvil kvůli problémům s kolenem, které mu výrazně komplikují přípravu na grandslamový start v All England Clubu.

11:31 – Emma Raducanuová prožívá od triumfu na US Open 2021 náročné období a občas si přeje, aby grandslam před necelými dvěma lety nevyhrála. Bývalá světová desítka, která zvítězila v New Yorku v 18 letech, pro Sunday Times řekla, že byla tou dobou extrémně naivní a později poznala i odvrácenou tvář tenisového prostředí. Rodačka z Toronta se nyní zotavuje z operace zápěstí a kotníku, kvůli čemuž vynechá i červencový Wimbledon.

9:25 – Matteo Berrettini nebude na turnaji v Queen's Clubu obhajovat tituly z posledních dvou ročníků. Italský tenista se z londýnské trávy na poslední chvíli odhlásil kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem. "Moc mě mrzí, že se musím odhlásit a nebudu mít šanci obhajovat titul. Přeji všem úspěšný týden a těším se, že se za rok vrátím," uvedl Berrettini.

6:05 – Kei Nišikori absolvoval na challengeru v Portoriku svůj první turnaj od října 2021 a na kurty se vrátil triumfem. Bývalý čtvrtý hráč světa nečelil za celý týden nikomu z TOP 250 a ve finále přehrál 6:2, 7:5 Michaela Zhenga figurujícího ve druhé tisícovce žebříčku. Jedná se o jeho první titul od ledna 2019, kdy kraloval v Brisbane.