Skvělá zpráva: Pastrňák i Zacha posílí národní tým, hvězdy Bostonu dostaly zelenou

Další skvělá zpráva! Po Martinu Nečasovi (25) se k národnímu týmu na domácím mistrovství světa v hokeji připojí i hvězdné duo z Bostonu David Pastrňák (27) a Pavel Zacha (27). Druhý jmenovaný sice v noci na sobotu otevřel skóre šestého zápasu čtvrtfinálové série play off NHL s Floridou, pro Bruins však následně sezona skončila. Oba útočníci během neděle úspěšně absolvovali zdravotní prohlídky a budou se v pondělí hlásit trenéru Radimu Rulíkovi.

Měli by tak stihnout úterní bitvou s Kanadou. Z Bostonu odletí ještě v neděli amerického času. "Oba projevili po vypadnutí z play off velký zájem dorazit. Zdravotní prohlídky proběhly bez komplikací a klub tedy oběma hráčům umožnil start na šampionátu," řekl v neděli večer v Praze generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

V dějišti turnaje by měli oba čeští útočníci přistát v pondělí, trénink ten den však podle Nedvěda s největší pravděpodobností nestihnou. "Poprvé by se měli na ledě objevit v úterý během ranního rozbruslení před utkáním proti Kanadě. Jejich případné zařazení do zápasové soupisky bude na rozhodnutí trenérů," dodal Nedvěd.

Zatímco Pastrňák si zahraje na svém pátém mistrovství světa (2016, 2017, 2018 a 2022, odkud má bronz), Zachu čeká reprezentační premiéra. Oba mají za sebou nadstandardní sezonu. První z nich podruhé v základní části NHL překonal hranici 100 kanadských bodů (110) a byl suverénně nejproduktivnějím Čechem v soutěži. Zacha zase dosáhl svého maxima mezi zámořskou elitou (65). "Jsou to hráči, které chce v týmu každý," prohodil během neděle obránce národního týmu Radko Gudas.

Značnou část sezony navíc odehráli oba v jedné formaci, což by mohlo výrazně urychlit jejich adaptaci na evropské kluziště a herní styl národního týmu. "Faktor Pasty může v důležitých momentech strašně pomoct. Udělá ten rozdíl, může rozhodnout," pronesl po utkání s Velkou Británií v reakci na možný Pastrňákův příjezd český kapitán Roman Červenka.

Aktuální pořadí na čele pražské skupiny A. Livesport

Po boku hvězdné "88" už zažil předloni bronzový šampionát v Tampere. "Uvidíme. Kdo by si nechtěl zahrát s jedním nejlepších hokejistů na světě? Zachič měl taky skvělou sezonu. Hráli spolu, nicméně nevím, co trenéři plánují," dodal zkušený forvard.

Česko čeká v úterý od 16:20 duel s Kanadou, který rozhodne o finální podobě tabulky skupiny A. Pak už bude národní tým s potenciální hvězdnou formací Pastrňák, Nečas, Zacha vyhlížet nejdůležitější utkání turnaje – čtvrtfinále.