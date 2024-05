Plíškové kanár nepomohl, po zranění se vrátila porážkou. Bouzková vypadla v kvalifikaci

Karolína Plíšková (32) se po měsíc dlouhé pauze zaviněné zraněním kotníku vrátila porážkou. Na podniku WTA 500 ve Štrasburku v generálce na Roland Garros podlehla 5:7, 6:0, 1:6 domácí Claře Burelové (23), počtvrté v kariéře prohrála zápas, v němž soupeřce nadělila kanára, a nedokázala Francouzce oplatit vyřazení z loňského US Open. Z kvalifikace se do hlavní soutěže neprodrala Marie Bouzková (25). Marie Bouzková (25) se na antuce ve Štrasburku neprodrala z kvalifikace, v jejímž závěrečném kole podlehla 4:6, 6:2, 4:6 Španělce Cristině Bucsaové (26). Rodačka z Prahy tak nedoplní české kvarteto v hlavní soutěži štrasburské pětistovky. Na té by v neděli měla vstoupit do úvodního kola i Karolína Plíšková (32), start zápasu proti domácí Claře Burelové (23) ale už několik hodin odsouvá déšť.

Karolína Plíšková letos na antuce odehrála pouze v polovině dubna turnaj v Roeunu, kde ve druhém kole prohrála se Sloane Stephensovou. Pak si poranila kotník a přišla o dvě tisícovky v Madridu a Římě.

Na kurty se stihla vrátit až přesně týden před startem Roland Garros a také svou druhou akci před pařížským grandslamem absolvovala ve Francii. Tentokrát ale skončila hned po úvodním vystoupení, ve světovém žebříčku o sedm příček lépe postavené soupeřce Claře Burelové podlehla v utkání o pět hodin odloženém kvůli dešti 5:7, 6:0, 1:6 a po nezdaru na loňském US Open s ní prohrála i podruhé.

Bývalá světová jednička a aktuálně 52. hráčka pořadí Plíšková začala proti domácí hráčce všechny tři sety brejkem. Ale zatímco druhou sadu dohrála bez ztráty gamu, v prvním a druhém dějství výhodu z úvodní hry nepotvrdila při svém podání. A tak teprve počtvrté v kariéře, z toho potřetí od loňského července, prohrála zápas, v němž soupeřce nadělila kanára.

Plíšková v zápase spáchala více nevynucených chyb (40:34) a zahrála méně vítězných úderů (24:26). Nepomohlo jí ani 13 dvojchyb z rakety soupeřky.

Statistiky zápasu Karolína Plíšková – Clara Burelová Livesport

Dvaatřicetiletá Češka nezvládla své úvodní vystoupení už na pátém z 10 letošních turnajů. Ve Štrasburku hrála potřetí v kariéře a v 1. kole skončila stejně jako při svém debutu v roce 2013. Předloni padla až v boji o finále se Slovinkou Kajou Juvanovou.

Plíšková v únoru vyhrála 11 zápasů v řadě a v rumunské Kluži ukončila čtyřleté čekání na titul, po skončení vítězné série se ale vrátila do krize a prohrála 5 ze 6 duelů. Za poslední tři měsíce dokázala porazit jen hráčku ze druhé světové stovky.

Burelová si o postup do čtvrtfinále zahraje s krajankou Diane Parryovou, nebo ukrajinskou šampionkou z let 2020 a 2023 Elinou Svitolinovou.

Marie Bouzková se na kurtech představila poprvé od začátku dubna, kdy prohrála finále v Bogotě a následně laborovala se zraněním. Dvoukolovou kvalifikací ve Štrasburku projít nedokázala, byť byla nasazenou jedničkou.

Den po dvousetové výhře nad domácí Jessikou Ponchetovou pětadvacetiletá Češka nenašla recept na neoblíbenou soupeřku Cristinu Bucsaovou ze Španělska, které podlehla 4:6, 6:2, 4:6 a ani na třetí pokus si nepřipsala její skalp.

V hlavní soutěži se po vypadnutí Plíškové představí ještě tři české tenistky. Nejvýše nasazenou je Markéta Vondroušová, jež má v prvním kole volný los. Barbora Krejčíková začne proti nasazené Rusce Ljudmile Samsonovové a Kateřina Siniaková čeká na kvalifikantku.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Štrasburku