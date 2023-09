Tennis Tracker: Další návrat tenisové maminky. V Ósakaové znovu zažehl oheň

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. září?

09:18 – Carlos Alcaraz vylepšil svou úspěšnost na grandslamových turnajích na 83,7 % vyhraných zápasů. Před dovršením 21 let byl úpěšnější pouze Bjorn Borg.

08:51 – Daniil Medveděv si znovu povzdechnul nad hraním zápasů v úmorném vedru. Ve čtrvtfinále US Open se s krajanem Andrejem Rubljovem museli vypořádat s teplotami nad 35 stupňů Celsia a vysokou vlhkostí. "Nechali jsme tam dnes vše. Pokud by ale zápas byl delší, nechali bychom tam ještě víc. A jediná věc, která je trochu nebezpečná, je otázka, kam až bychom zašli. Možná bychom sehráli pět setů a bylo vše v pořádku. Nebo bychom tady měli další případ jako s Yibingem Wu ve Washingtonu," zmínil Medveděv na tiskové konferenci kolaps čínského tenisty na nedávném turnaji. "Pravděpodobně nemůžeme zastavit turnaj na čtyři dny, protože by se tím vše zničilo. Ovlivnilo by to televizní přenosy či vstupenky," uvědomuje si.

08:39 – Dominik Palán tento týden pokračoval v sérii turnajů v Číně, na challengeru v Šanghaji skončil ve druhém kole po porážce 3:6, 2:6 s domácím Yan Baiem. Dvaadvacetiletý Čech tak nepostoupil do svého teprve druhého čtvrtfinále na této úrovni a nezajistil si překonání žebříčkového maxima (291. místo).

08:00 – Co by za to spousta jiných tenistů dala, Andrej Rubljov ale z nového 'rekordu' velkou radost nemá. Jako první muž v open éře totiž na grandslamech prohrál všech devět čtvrtfinálových zápasů.

07:54 – S návraty elitních tenistek po porodu se v posledních měsících 'roztrhl pytel'. Po Elině Svitolinové, Caroline Wozniacké a Angelique Kerberové ohlásila comeback i čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová. Pětadvacetiletá Japonka plánuje, že se po mateřské pauze představí na lednovém Australian Open. "Sledovala jsem zápasy a přála jsem si, abych mohla hrát taky," řekla během US Open médiím. "Nyní jsem v této situaci a jsem za to vděčná. Moc svou dceru miluji, ale opět ve mě hoří ten oheň," dodala bývalá světová jednička, jež v ervenci porodila dceru Shai.

07:43 – Daniil Medveděv si v průběhu US Open definitivně zajistil start na Turnaji mistrů. Na prestižní akci na závěr sezony si zahraje pátý rok po sobě a bude se snažit zopakovat triumf z ročníku 2020.

07:22 –Aryna Sabalenková si premiérový posun na post světové jedničky zajistila dlouhodobě stabilními výkony. Jako první ve dvouhře žen od roku 2017 postoupila do semifinále na pěti grandslamech v řadě a jako teprve třetí v tomto století vyhrála alespoň 22 zápasů na grandslamech během jedné sezony.

06:05 – Carlos Alcaraz na US Open bez problémů pokračuje na cestě za obhájením svého prvního grandslamového titulu. Dvacetiletý Španěl přehrál 6:3, 6:2, 6:4 Němce Alexandera Zvereva, s nímž si na tvrdém povrchu poradil až na třetí pokus, stále v New Yorku neprohrál dohraný zápas a čtvrtý start na majoru v řadě proměnil minimálně v semifinále. O třetí finále si zahraje stejně jako před dvěma měsíci ve Wimbledonu v souboji dvou posledních šampionů s Daniilem Medveděvem.

02:55 – Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová po sérii 11 výher na grandslamových turnajích našla přemožitelku. Při premiéře ve čtvrtfinále US Open nevyužila proti domácí světové sedmnáctce Madison Keysové žádný z devíti brejkbolů a prohrála 1:6, 4:6.