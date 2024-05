Rýsuje se superformace Pastrňák - Nečas - Zacha. Co vlastně tohle trio může přinést reprezentaci?

Potvrzeno. Dva dny po Martinu Nečasovi (25) přiletí pomoct hokejové reprezentaci na mistrovství světa dvojice útočníků Bostonu David Pastrňák (27) a Pavel Zacha (27). Národní tým s nimi získává vlastně kompletní útok, který představuje obrovskou ofenzivní sílu (dohromady 96 gólů v základní části této sezony NHL). A je jen na kouči Radimu Rulíkovi, zda tuhle trojici, jež má v posledních dnech stejný rytmus (play off, přelet, odlišný styl na MS), bude chtít dát k sobě, nebo ji rozdělit.

Pro Nečase se Zachou by to znamenalo nastupovat na pozicích, na nichž v této sezoně v NHL nenaskakovali vůbec nebo minimálně (Zacha na levém křídle končil nepovedenou sérii proti Floridě). Nicméně oba jsou přizpůsobiví univerzálové. Obešlo by se to zároveň bez citelného zásahu do sestavy, která už se na turnaji přes týden sehrává. Jednotlivé útoky by totiž mohly zůstat v podobě, v níž šampionát začaly. S tím, že by se zřejmě čtvrtá formace s hráči z extraligy odsunula mezi náhradníky.

Je jasné, co může české sestavě nabídnout. Góly. Vždyť patří k elitním kanonýrům NHL, v níž za minulé tři sezony nasázel 160 branek (jeho nástřel 148 v základní části překonal jen nedostižný Auston Matthews – 169). V play off se nyní sice trápil, to však lze říct o celém bostonském týmu.

Zvlášť nyní bude mít velkou motivaci si spravit chuť. Měl by hlavně výrazně zlepšit přesilovky, kde bude velkou hrozbou z levého kruhu. Vítaná variabilita – národní tým totiž zatím spíš hrozí hlavně zprava. Přitáhne na sebe větší pozornost, a to uvolní ruce i ostatním hráčům.

V Bostonu trochu trpěl absencí kvalitního parťáka uprostřed své formace. Coyle ani Zacha nedosahují kvalit prvních centrů, a tak Pastrňák táhnul Boston víceméně sám. To se podepsalo na jeho číslech, když na ledě neměl výraznou převahu a ostatní týmy si proti němu vypracovávaly mnohem víc šancí než v minulých letech.

Je to vidět hlavně na střelách a dovolených velkých šancích, kdy měl elitní Čech v NHL nad soupeři jen lehce navrch (50,88 % a 50,10 %). Ofenzivně však zůstal stejným hráčem, a tak Boston vstřelil s ním na ledě stále mnohem víc gólů než protivníci (72/47).

Křídlo, nebo centr? V Carolině většinou nastupuje napravo, i trenér Rulík jej tam v sobotním zápase s Británií zařadil. Každopádně jako centr má letité zkušenosti, byl jím v Kometě i v reprezentaci před šesti lety na šampionátu v Dánsku. Jedním z hlavních atributů jeho hry je rychlost. Nečas patří k nejbleskovějším hráčům v NHL (v této sezoně mu naměřili přes 38 km/h), před dvěma lety dokonce v tomto směru ligu ovládl.

Pomocí svého svižného bruslení létá po ledě jako vítr a tím i snadněji vybojuje vstupy do pásma a vypracovává si šance. Jeho další předností je technika s pukem, zvlášť ve vysokém tempu. Čímž si vynutí mnoho faulů. Národní tým získal skvělého ofenzivního hráče, jenž bude motivovaný předvést co nejlepší výkon i proto, že hraje o novou smlouvu v NHL.

Jeho sezona v NHL nebyla možná taková, jakou by čekal. Bodové maximum z předešlého ročníku (71) nezopakoval (53). V Carolině nastupuje spíš ve druhé nebo třetí formaci a není divu, že si sám věří na větší roli.

Oproti minulé sezoně se sice jeho čas při hře pět na pět příliš nezměnil (a zaznamenal v ní jen o čtyři body méně než loni), ovšem v přesilové hře spadlo jeho vytížení skoro o 100 minut! Zároveň začal hrát méně jako centr. K tomu trochu zaostal defenzivně, kdy zaznamenal o půlku méně odebrání puku soupeřům než ve své nejlepší sezoně. Stále je to však vysoce nadprůměrný hráč.

V základní části si vylepšil své kariérní maximum v NHL o dva body (59, 21+38). Jako první nebo druhý centr působil v Bruins vesměs celou základní část i play off. Národnímu týmu by mohl přinést kvality prvního středního útočníka. Na tomto postu je však v reprezentaci poněkud přetlak, navíc Zacha sbírá na této pozici rozporuplná čísla.

Nejdřív ta pozitivní. Na buly měl v NHL po celou sezonu kladnou bilanci, když zaznamenal úspěšnost skoro 55 %. Nejnebezpečnější je před brankou soupeře, odkud poslal nejvíc střeleckých pokusů a právě to je místo, kde by reprezentaci mohl nejvíc pomoct. A to jak při vyrovnané hře, tak při přesilovce. Navíc se jedná o celkem ukázněného hráče, jenž byl v minulé sezoně potrestán jen devětkrát.

A negativa? V Bostonu měl na bedrech velkou zodpovědnost, zvlášť když Bruins neměli jasného prvního centra. To se podepsalo i na Zachových defenzivních číslech, která nebyla nejlepší a jeho tým byl s ním na ledě většinou pod tlakem. V gólech se to však neodrazilo a brněnský rodák má stále pozitivní bilanci branek pro/proti (56/33) při hře pět na pět. V ofenzivě je za poslední tři roky víceméně konstantní, v této sezoně ho výrazně zvedlo zařazení na přesilovku. V ní mu však výrazně pomáhá Pastrňák.

Každopádně posily ze zámoří týmu výrazně pomohou a dovolí mu přemýšlet o medailích.