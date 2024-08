Tennis Tracker: Deblistky Bouzková a Sisková v New Yorku postupují, Gauffová opět nadělovala

Bouzková na US Open pokračuje v obou soutěžích.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje ve čtvrtek 29. srpna?

Hlavní události

19:44 – Česká deblistka Anna Sisková vstoupila vítězstvím i do svého třetího grandslamu. Na US Open společně s Britkou Maiou Lumsdenovou udolaly 3:6, 7:5, 7:5 čínsko-rumunské duo Hanyu Gou a Monica Niculescuová. O premiérový postup do třetího kola majoru se utkají s hvězdným americkým párem Sofia Keninová a Bethanie Matteková-Sandsová.

05:11 – Dvacetiletá Američanka Coco Gauffová na cestě za obhajobou prvního grandslamového titulu nadělila kanára i druhé soupeřce. Němku Tatianu Mariaovou porazila 6:4, 6:0 a postoupila do 3. kola US Open. V něm si světová trojka zahraje s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou (H2H 1:1).

04:55 – Marie Bouzková na US Open vstoupila vítězně i do soutěže deblistek. Se Španělkou Sarou Sorribesovou na úvod zdolaly 5:7, 6:2, 6:4 domácí duo Ashlyn Kruegerová a Sloane Stephensová.

Další zprávy

22:22 – Jessica Pegulaová ve druhém kole US Open vyhrála americké derby. Bývalou vítězku Australian Open Open Sofii Keninovou porazila 7:6, 6:3, když v obou setech smazala ztrátu 0:2, a pátý rok po sobě v New Yorku nechybí mezi 32 nejlepšími. O místo v osmifinále si zahraje se Španělkou Jessicou Bouzasovou.

22:14 – Marie Bouzková třetí kolo na US Open ve dvouhře neobhájila. Česká tenistka sice vedla nad světovou šestnáctkou Ljudmilou Samsonovovou 6:3 a 5:2, ale k mečbolu se nedostala, ve třetí sadě nepotvrdila brejk na 3:2, ztratila poslední čtyři gamy a po téměř třech hodinách boje prohrála 6:3, 6:7, 3:6.

21:25 – Světová jednička Iga Šwiateková ve druhém kole US Open rozdrtila japonskou deblistku Enu Šibaharovou 6:0, 6:1. O postup do osmifinále se polská šampionka z roku 2022 střetne s Elisabettou Cocciarettovou, nebo Anastasií Pavljučenkovovou.

21:19 – Zdravotní potíže světové čtyřky Jeleny Rybakinové neberou konce. Pětadvacetiletá Kazaška, která letos přišla o několik turnajů ještě před jeho startem, či v jeho průběhu, odstoupila před utkáním druhého kola z US Open. Dál tak bez boje pustila Francouzku Jessicu Ponchetovou. "Nechtěla jsem končit poslední grandslam sezony takhle, ale musím poslouchat své tělo," vzkázala v prohlášení Rybakinová.

20:06 – Jannik Sinner na US Open po úvodní prohrané sadě s Mackenziem McDonaldem ztratil v dalších šesti setech dohromady jen 11 gamů. Dalšího Američana Alexe Michelsena deklasoval 6:4, 6:0, 6:2 a postoupil do třetího kola. O osmifinále i při čtvrté účasti na závěrečném majoru sezony si první hráč světa zahraje s Australanem Christopherem O'Connellem.

19:37 – Velmi nešťastně končí letošní US Open pro finalistku z roku 2016 Karolínu Plíškovou. Česká tenistka si už ve třetí výměně zápasu druhého kola proti italské finalistce posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniové bolestivě podvrtla kotníku a po pár minutách musela vzdát.

19:35 – Světová sedmička Polák Hubert Hurkacz skončil na US Open ve druhém kole po nečekaně hladké porážce 6:7, 1:6, 5:7 s Jordanem Thompsonem. Třicetiletý Australan si o vyrovnání grandslamového maxima právě z newyorkského majoru z roku 2020 zahraje s Italem Matteem Arnaldim (H2H 0:0).

19:14 – Tomáš Macháč si na US Open vyšlápl i na nasazeného Američana Sebastiana Kordu a po výhře 6:4, 6:2, 6:4 postoupil potřetí v sezoně i v kariéře do třetího kola grandslamu. O premiéru mezi šestnáctkou nejlepších na jednom ze čtyř majorů si zahraje s Belgičanem Davidem Goffinem, nebo Francouzem Adrianem Mannarinem.

15:11 – 34letý Japonec Kei Nišikori navazuje na dobré výkony z Masters 1000 v Montrealu i na antukovém challengeru v italském Comu. Ve druhém kole bývalý čtvrtý hráč světa vedl 6:1 a 3:1 nad někdejší světovou šestnáctkou Nikolozem Basilašvilim z Gruzie ve chvíli, kdy mu soupeř vzdal, a se ztrátou pouhých pěti gamů postoupil do čtvrtfinále.

14:06 – Andrew Paulson na antukovém challengeru v italském Comu na cenný skalp domácí nasazené dvojky Stefana Napolitana nenavázal. Ve druhém kole dvaadvacetiletý Čech utrpěl nečekaný debakl 2:6, 1:6 s argentinským kvalifikantem Valeriem Aboianem.

13:59 – Hynek Bartoň si na antuce v portugalském Portu první čtvrtfinále na challengeru nezahraje. Ve druhém kole dvacetiletý český kvalifikant nestačil na Španěla Nikoláse Sáncheze, kterému podlehl 3:6, 4:6.

06:20 – Novak Djokovič se ve druhém kole US Open opět zapsal do historie. Sedmatřicetiletý Srb se stal prvním tenistou, který vyhrál alespoň 90 zápasů na všech čtyřech majorech.

05:36 – Světová osmička Casper Ruud z Norska v deštěm přerušeném duelu porazil 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 francouzského veterána Gaëla Monfilse a teprve potřetí postoupil do třetího kola US Open. Letos v něm předloňský finalista narazí na Číňana Juncheng Shanga (H2H 0:0).

05:28 – Novak Djokovič na US Open loňské pětisetové drama proti krajanu Laslu Djeremu nezopakoval. Letos srbský obhájce titulu vedl 6:4, 6:4 a 2:0 ve chvíli, kdy mu soupeř kvůli zdravotním potížím vzdal, celkově 90. výhrou na newyorském grandslamu překonal Rogera Federera a také 18. start proměnil minimálně v postup do 3. kola. O místo v osmifinále se utká letos už na třetím grandslamu s Australanem Alexeiem Popyrinem (H2H 3:0).

05:07 – Dvanáctý hráč světa Taylor Fritz na US Open neztratil set ani s druhým soupeřem. Itala Mattea Berrettiniho přehrál nečekaně snadno 6:3, 7:6, 6:1, vyhrál i čtvrtý vzájemný duel a pokračuje na cestě za obhajobou loňského čtvrtfinále. Ve třetím kole se šestadvacetiletý Američan střetne s Argentincem Franciscem Comesaňou (H2H 0:0).

05:04 – Světová dvanáctka Emma Navarrová navázala na svou premiérovou výhru US Open a také druhou soupeřku deklasovala 6:1, 6:1. Po Rusce Anně Blinkovové nedala šanci ani Nizozemce Arantxe Rusové a také na třetím letošním grandslamu postoupila minimálně do třetího kola. O postup mezi šestnáctku nejlepších se třiadvacetiletá Američanka utká znovu po třech týdnech s Ukrajinkou Martou Kosťukovou (H2H 1:0).

04:58 – Osmnáctý hráč světa Lorenzo Musetti v New Yorku udolal 3:6, 6:4, 6:4, 2:6, 7:5 Srba Miomira Kecmanoviče, potřetí v sezoně a celkově popáté v kariéře vyhrál pětisetový zápas a postupem do třetího kola vyrovnal svůj nejlepší výsledek na US Open. O jeho překonání se dvaadvacetiletý Ital utká s domácím Brandonem Nakashimou (H2H 1:0).