Tennis Tracker: Zverev tentokrát na US Open vyhrál suverénně, Rubljov otočil z 0:2 na sety

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje v úterý 28. srpna?

Hlavní události

23:54 – Andrej Rubljov předvedl ve druhém kole US Open suverénní obrat z 0:2 na sety. Čtvrtfinalista posledních dvou ročníků porazil 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 Arthura Rinderknecha a zahraje si o účast ve druhém týdnu posledního grandslamu sezony. Ruský tenista bude ve třetím kole soupeřem Jiřího Lehečky (H2H 2:2).

21:45 – Alexander Zverev překvapivě potřeboval v prvním kole US Open čtyři sety, ale proti Alexandremu Müllerovi ztrátu sady nepřipustil a po vítězství 6:4, 7:6, 6:1 postoupil už pošesté v řadě do třetího kola posledního grandslamu sezony. Finalista ročníku 2020 se o účast ve druhém týdnu utká s Tomásem Martínem Etcheverrym (H2H 1:0), který zvládl pětisetové derby s krajanem Franciscem Cerúndolem.

Další zprávy

23:49 – Francisco Comesaňa šokoval před pár týdny ve Wimbledonu, když po cestě do třetího kola vyřadil Andreje Rubljova. Na grandslamové scéně znovu září nyní na US Open, kde si ve druhém kole vyšlápl 5:7, 6:4, 6:4, 6:4 na světovou sedmnáctku Uga Humberta. V dalším životním turnaji bude argentinský antukář pokračovat soubojem s Matteem Berrettinim, nebo Taylorem Fritzem.

23:16 – Kateřina Siniaková vypadla na US Open hned v prvním kole dvouhry, ale chuť si může spravit v deblových soutěžích. Ve středu úspěšně vstoupila do smíšené čtyřhry, s Australanem Matthewem Ebdenem deklasovali 6:2, 6:1 brazilskou dvojici Luisa Stefaniová, Rafael Matos.

23:02 – Aryna Sabalenková vyhrála už sedm zápasů v řadě, dokonce v ani jednom nemusela do rozhodující sady. Po dominantním triumfu na tisícovce v Cincinnati pokračuje ve skvělých výkonech na US Open, kde obhajuje finálovou účast. Běloruska si ve druhém kole poradila 6:3, 6:1 s Luciou Bronzettiovou. V cestě do druhého týdne jí stojí už jen Jekatěrina Alexandrovová, nebo Iva Jovicová.

21:48 – Qinwen Zheng prohrála úvodní set i ve druhém zápase na letošním US Open, ale i tak postoupila také při třetím startu v tomto dějišti do třetího kola. Loňská čtvrtfinalistka zdolala po bitvě s Amandou Anisimovovou 6:7, 6:1, 6:2 Eriku Andrejevovou. V boji o osmifinále čeká světovou sedmičku a zlatou medailistku z posledních olympijských her Jule Niemeierová (H2H 1:2).

21:08 – Jiří Lehečka poprvé v kariéře postoupil do druhého kola US Open a jedinečnou příležitost na účast ve třetím kole nakonec přece jen využil. Nasazený Čech ale prohrával s kvalifikantem Mitchellem Kruegerem už o dva sety a 0:3 ve třetím dějství. Po parádním obratu domácího outsidera udolal 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5 a ve třetím kole vyzve Andreje Rubljova, nebo Arthura Rinderknecha. Více informací najdete v článku.

20:40 – Adam Pavlásek s Ivanem Dodigem skončili na poslední generálce ve Winston-Salemu hned po prvním zápase, ale vstup do grandslamového US Open zvládli. Nasazené čtrnáctky si poradily 6:3, 6:4 s domácím duem Christian Harrison, Vasil Kirkov startujícím na divokou kartu.

19:21 – Grigor Dimitrov pokračuje na letošním US Open v suverénních výkonech. Devátý hráč světa nepovolil set ani Rinkymu Hijikatovi a po vítězství 6:1, 6:1, 7:6 prošel do třetího kola. O teprve čtvrtou osmifinálovou účast na posledním grandslamu sezony se bývalý semifinalista utká se Sebastiánem Báezem, či Tallonem Griekspoorem.

18:55 – Barbora Krejčíková překvapivě dohrála na letošním US Open už ve druhém kole. Největší česká naděje, nasazená osmička a úřadující wimbledonská šampionka nestačila 4:6, 5:7 na kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou, která si poprvé v kariéře zahraje třetí kolo na grandslamových podnicích. Rumunka v něm vyzve v rámci US Open Series skvěle hrající Paulu Badosaovou (H2H 1:0). Více informací najdete v článku.

18:53 – Paula Badosaová si poprvé v kariéře zahraje třetí kolo US Open. Bývalá světová dvojka potvrzuje letos v New Yorku skvělou formu z posledních měsíců a set nepovolila ani domácí Taylor Townsendové, kterou zdolala 6:3, 7:5. O postup do druhého týdne se utká s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou (H2H 0:1).

16:07 – Jonáš Forejtek vyřadil na challengeru v portugalském Portu nasazenou jedničku, ale ve druhém kole nepotvrdil roli favorita. Bývalý šampion juniorského US Open prohrál 6:3, 4:6, 0:6 s Danielem Cukiermanem, který se nachází až na 541. místě žebříčku.

11:36 – Na US Open se v průběhu druhého hracího dne přepisoval jeden dlouhotrvající rekord. Nejdelší zápas historie spolu odehráli Daniel Evans (34) a Karen Chačanov (28). Duel pro sebe nakonec získal britský veterán, který po bitvě trvající 5 hodin a 35 minut na maličkém, ale totálně zaplněném kurtu číslo 6 rozdával úsměvy, moudra i vtipné hlášky.

08:17 – Šestá nasazená Američanka Jessica Pegulaová přehrála v prvním kole US Open krajanku Shelby Rogersovou 6:4, 6:3 a jako jedna z favoritek dále pokračuje v cestě za svým prvním semifinále na grandslamu.

08:15 – Finalistka posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniová zvládla vstup i do US Open. Italka v prvním kole přehrála bývalou šampionku Biancu Andreescuovou 6:7, 6:2, 6:4. Ve druhém kole se utká s Karolínou Plíškovou.

08:10 – V rámci Night Session do turnaje vstoupil předloňský šampion a třetí nasazený Carlos Alcaraz. Španěl si ve čtyřech setech 6:2, 4:6, 6:3, 6:1 poradil s kvalifikantem Li Tuem, i na svém čtvrtém US Open zvládl úvodní zápas a bilanci ve Flushing Meadows si vylepšil na 17:2.

08:07 – Linda Nosková nenavázala v New Yorku na pár dní starý premiérový triumf z turnaje WTA v Monterrey a neobhájí postup do druhého kola. Proti nasazené Julii Putincevové prohrálá 6:7, 4:6 a letos poprvé končí v prvním kole na grandslamu.

08:05 – Marie Bouzková prošla do druhého kola US Open potřetí za sebou a v dalším zápase proti nasazené šestnáctce Ljudmile Samsonové bude usilovat o obhájení loňského výsledku. V úvodním zápase si poradila ve třech setech 6:2, 1:6, 7:5 s Němkou Evou Lysovou.

08:02 – Vítěz US Open z roku 2016 Stan Wawrinka končí letos hned v prvním kole. Devětatřicetiletý Švýcar prohrál v prvním kole s kvalifikantem Mattiou Belluccim ve třech setech 4:6, 6:7, 3:6 a neobhájí loňské třetí kolo. Trojnásobný grandslamový šampion si svoji letošní bilanci zhoršil na 6:14.

08:00 – Karolína Plíšková postoupila letos na grandslamu poprvé do druhého kola, když porazila ve třech setech 6:3, 0:6, 7:5 Mayar Šarífovou. V dalším zápase vyzve finalistku posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniovou.

07:57 – Šampion z roku 2021 Daniil Medveděv zvládl v prvním kole souboj s neoblíbeným Dušanem Lajovičem a vzájemnou bilanci srovnal na 2:2. Pátý hráč světa zvítězil 6:3, 3:6, 6:3, 6:1 a vykročil za obhájením loňského finále.

07:55 – Daniel Evans a Karen Chačanov v prvním kole odehráli nejdelší zápas v historii US Open. Britský tenista nakonec zvítězil po pěti hodinách a 35 minutách 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4, přestože v páté sadě prohrával už 0:4 a 15:40, vývoj však ziskem šesti gamů v řadě otočil.

07:30 – Dalibor Svrčina prolétl bez ztráty setu do čtvrtfinále na challengeru v Číně, ve druhém kole deklasoval 6:2, 6:1 Josukeho Takahašiho z Japonska. O druhé letošní semifinále bude 20letý Čech bojovat se slovenským kvalifikantem Norbertem Gombosem (H2H 0:1).