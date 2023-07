Tennis Tracker: Druhý den Wimbledonu ovlivnil déšť, zápasy jsou odkládány na středu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 4. července?

19:00 – Andy Murray i popatnácté v kariéře zvládl vstup do Wimbledonu. Britský šampion z let 2013 a 2016 odstartoval drtivou výhrou 6:3, 6:0, 6:1 nad krajanem Ryanem Penistonem. Ve druhém kole vítěz dvou letošních challengerů na trávě narazí na Thiema, nebo Tsitsipase.

18:50 – Krátce po úřadující šampionce Rybakinové zvládla vstup do Wimbledonu i loňská poražená finalistka Ons Jabeurová z Tuniska. Světová šestka, které se v přípravě na trávě nedařilo, si poradila 6:3, 6:3 s Polkou Magdalenou Frechovou.

18:45 – Prognózy meteorologů se bohužel naplnily a úterní program ve Wimbledonu je kvůli vytrvalému dešti dál výrazně redukován. Pořadatelé před pár okamžiky rozhodli, že tenisté, kteří svůj zápas dosud nerozehráli a měli se představit na kurtu bez zatahovací střechy, se dnes do hry určitě nedostanou. Na vstup do soutěže tak marně čekali i Petra Kvitová, Karolína Plíšková či Jiří Lehečka. Po prvních dvou dnech tak nebude odehrána ani polovina utkání úvodního kola, nicméně v dalších dnech už má být nad Londýnem slunečno.

17:30 – Pořadatelé Wimbledonu kvůli vytvrvalému dešti odkládají další dnešní zápasy. Na vstup do turnaje si až do středy musí počkat i Češky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Linda Nosková.

16:30 – Jelena Rybakinová ztratila při svém letošním vystoupení ve Wimbledonu úvodní set, ale nakonec si se Shelby Rogersovou poradila snadno 4:6, 6:1, 6:2 a úspěšně vykročila za obhajobou loňského triumfu v All England Clubu. Ve druhém kole se nasazená trojka a jedna z největších favoritek střetne s Nao Hibinovou, nebo Alizé Cornetovou.

16:15 – Pořadatelé Wimbledonu kvůli vydatnému dešti zrušili už několik úterních zápasů, mezi nimi je i souboj Jiřího Lehečky s Rakušanem Sebastianem Ofnerem. V All England Clubu mělo odpoledne nastoupit celkem osm českých tenistů, jistotu startu má pouze Tomáš Macháč, který bude hrát na kurtu se zatahovací střechou.

16:00 – Carlos Alcaraz suverénně odstartoval své letošní působení ve Wimbledonu a i podesáté vyhrál první kolo na majorech. Aktuální lídr žebříčku nadělil loučícímu se Jérémymu Chardymu potupného kanára a veterána nakonec přehrál jednoznačně 6:0, 6:2, 7:5. Dalším soupeřem jednoho z největších favoritů na zisk pozlaceného stříbrného poháru bude vítěz francouzského derby mezi Alexandrem Müllerem a Arthurem Rinderknechem. Více informací najdete v článku.

15:00 – Bývalá světová jednička Ashleigh Bartyová porodila syna, který dostal jméno Hayden. Sedmadvacetiletá Australanka oznámila radostnou zprávu na Instagramu.

14:00 – Michael Vrbenský zvládl v Miláně dvoukolovou kvalifikaci, ale na své první letošní vítězství v hlavních soutěžích challengerů stále čeká. V úvodním kole nestačil 4:6, 0:6 na domácího Flavia Cobolliho.

06:45 – Úterní den bude zřejmě nejdeštivějším v průběhu celého letošního Wimbledonu. Meteorologové pro oblast Londýna hlásí přeháňky v průběhu celého odpoledne, kdy do grandslamu na trávě v All England Clubu mají vstupovat i čeští tenisté Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jiří Lehečka, Jiří Veselý a Tomáš Macháč. Pouze duel Macháče s domácím Cameronem Norriem je naplánován na jeden ze dvou kurtů se zatahovací střechou.