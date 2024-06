Tennis Tracker: Havlíčková v 19 letech přerušila kariéru, Knutsonová vyhrála dvakrát 6:0

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 13. června?

Hlavní události

13:11 – Sedmadvacetiletá Češka Gabriela Knutsonová během kariéry nadělila soupeřkám jen devět kanárů, ve druhém kole turnaje ITF W60 v portugalském Guimares však nadělila hned dva Američance Madison Siegové, v repríze loňského finále zvítězila 6:0, 6:0 a poprvé vyhrála zápas bez ztráty gamu.

Sestřih utkání Berrettini – Shapovalov

Matteo Berrettini si na prvním turnaji po dvouměsíční pauze zaviněné různými zdravotními potížemi poradil i s druhým soupeřem. Na oblíbené trávě ve Stuttgartu po třísetové bitvě s Romanem Safiullinem porazil 6:4, 6:4 Kanaďana Denise Shapovalova a svou bilanci na zeleném pažitu na jihozápadě Německa vylepšil na 11:1. Ve čtvrtfinále se italský šampion z let 2019 a 2022 utká s Benem Sheltonem, nebo Jamesem Duckworthem.

Berrettini ve druhém kole ve Stuttgartu dominoval. Livesport

Sestřih utkání Korda – Nardi

Sebastian Korda na podniku ATP 250 v Hertogenboschi zvládl roli favorita i ve druhém letošním zápase na trávě, když Itala Lucu Nardiho porazil dvakrát 7:5 a postoupil do čtvrtfinále. O první letošní sérii tří vítězství po sobě a vyrovnání maxima na zeleném pažitu si třiadvacetiletý Američan zahraje s krajanem Tommym Paulem, nebo Australanem Alexeiem Popyrinem.

Sebastian Korda postoupil do čtvrtfinále Livesport

12:40 – Vítězka loňského ročníku French Open juniorek Lucie Havlíčková se po květnovém turnaji ve slovinském Otočeci rozhodla přerušit svou kariéru. "Důvodem jsou aktuální zdravotní problémy, které si nepřeje specifikovat," sdělil webu sport.cz tiskový mluvčí Karel Tejkal.

Další zprávy

15:33 – Světová pětka Jessica Pegulaová na prvním turnaji po dvou měsících, během kterých léčila bolest v oblasti krční páteře, skončila na raketě druhé soupeřky. Na trávě v nizozemském Hertogenboschi třicetiletá Američanka nestačila na Srbku Aleksandru Kruničovou, šampionce z roku 2019 a aktuálně až 400. hráčce světa podlehla 6:7, 7:6, 4:6.

15:19 – Tommy Paul v nizozemském Hertogenboschi porazil ve svém prvním letošním zápase na trávě 5:7, 6:4, 6:3 Australana Alexeie Popyrina a postoupil do čtvrtfinále. V něm se druhý nasazený Američan utká s krajanem Sebastianem Kordou (H2H 1:3).

15:08 – Rafael Nadal nebude startovat ve Wimbledonu, který v minulosti na londýnské trávě dvakrát vyhrál. Bývalá světová jednička se chce co nejlépe připravit na svůj poslední olympijský turnaj v Paříži, jenž se bude hrát na antuce v areálu Rolanda Garrose. Nadal to dnes uvedl na sociálních sítích. "Domnívám se, že pro mé tělo je nejlepší neměnit povrch a hrát do té doby (olympijských her) stále na antuce. Proto letos vynechám Wimbledon," řekl osmatřicetiletý Španěl, který hraje pravděpodobně svou poslední sezonu.

14:47 – Tenisté si na letošním Wimbledonu zahrají o rekordní odměny. Třetí grandslamový turnaj sezony, kde bude na londýnské trávě v All England Clubu obhajovat titul ve dvouhře Markéta Vondroušová, má celkovou dotaci 50 milionů liber (1,4 miliardy korun). Oproti loňsku jde o nárůst o 5,3 milionu liber, tedy 11,9 procenta. Organizátoři to dnes uvedli na svém webu. Vítěz dvouhry si nově přijde na 2,7 milionu liber (79 milionů korun), poražení obdrží zhruba poloviční částku. Vloni získali šampioni 2,35 milionu liber. Více obdrží také účastníci prvního kola, kteří získají 60 tisíc liber, o pět tisíc více než vloni.

14:02 – Jednadvacetiletá Britka Emma Raducanuová na domácí trávě v Nottinghamu smetla i svou druhou soupeřku, Ukrajinku Darju Snigurovou přehrála dvakrát 6:2 a podruhé v sezoně postoupila do čtvrtfinále. O první sérii tří výher v řadě od loňského března a teprve třetí kariérní semifinále na hlavním okruhu si vítězka US Open 2021 zahraje s krajankou Francescou Jonesovou, nebo Američankou Ashlyn Kruegerovou.

13:27 – Ruska Veronika Kuděrmetovová na 13. ze 14 letošních turnajů neporazila víc jak jednu soupeřku. Na trávě v Hertogenboschi bývalá světová devítka skončila ve druhém kole na Maďarce Dalmě Gálfiové, které podlehla 3:6, 6:3, 5:7.

12:43 – Světová šestnáctka Jekatěrina Alexandrovová protáhla svou neporazitelnost na trávě v nizozemském Hertogenboschi již na 12 utkání, byť před turnajem prohrála 7 z posledních 8 duelů. Ve druhém kole si ruská vítězka posledních dvou ročníků poradila znovu po roce s Američankou Eminou Bektasovou (7:5, 6:4) a postoupila do čtvrtfinále.

12:19 – Brandonu Nakashimovi se letos na trávě daří. Po semifinále na challengeru v Surbitonu postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP 250 ve Stuttgartu, kde si po krajanu Christopheru Eubanksovi poradil i s Francouzem Richardem Gasquete, kterého porazil 6:3, 6:4.

11:30 – Novak Djokovič už týden po operaci kolena chodí bez berlí, i když znatelně kulhá. Srbský tenista se rozhodl pro zrychlenou léčbu v Centru hyperbarické medicíny v Bělehradě.