Tennis Tracker: Hurkacz ovládl maraton, Monfils vyhrál s Norriem i třetí souboj

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 16. srpna?

07:42 – Carlos Alcaraz po nevýrazných výkonech v Torontu nepřesvědčil ani na úvod druhé přípravy před obhajobou titulu na US Open v Cincinnati. Dvacetiletý Španěl vykročil za bojem o udržení postu světové jedničky vydřenou výhrou nad Australanem Jordanem Thompsonem, kterého udolal až po téměř třech hodinách hry 7:5, 4:6, 6:3. V osmifinále se po šesti dnech může dočkat odvety proti domácímu Tomymu Paulovi, pokud Američan porazí Francouze Uga Humberta.

Sestřih zápasu Alcaraz – Thompson Livesport

07:36 – Linda Nosková v Cincinnati porazila 2:6, 6:3, 6:1 unavenou světovou dvanáctku Ljudmilu Samsonovovou, jež v neděli v Montrealu ve svém největším finále utrpěla debakl s Pegulaovou, navázala na dvě výhry z kvalifikace, připsala si teprve třetí skalp hráčky TOP 30 a také na svém čtvrtém turnaji WTA 1000 vyhrála minimálně jeden zápas. Ve druhém kole osmnáctiletá Češka vyzve Petru Kvitovou (h2h 0:1).

Sestřih zápasu Nosková – Samsonovová Livesport

07:31 – Už několik měsíců trvající trápení světové šestky Caroline Garciaové pokračuje. Výhry se nedočkala ani na třetím turnaji před US Open, na akci WTA 1000 v Cincinnati francouzská obhájkyně titulu prohrála 6:4, 4:6, 4:6 s domácí Sloane Stephensovou a utrpěla čtvrtou porážku v řadě.

07:27 – Světová čtrnáctka Félix Auger-Aliassime v Cincinnati přerušil šňůru čtyř porážek, čekání na první minisérii dvou výher od březnového Indian Wells ale neukončil. Ve druhém kole kanadský tenista prohrál 4:6, 4:6 s Francouzem Adrianem Mannarinem, s nímž je přihlášen do čtyřhry.

02:18 – Švýcarka Belinda Bencicová v Cincinnati končí znovu po roce hned v prvním kole. Letos světová čtrnáctka nečekaně nestačila na španělskou kvalifikantku moldavského původu Cristinu Bucsaovou, která zvítězila 4:6, 6:3, 6:2 a připsala si nejcennější výhru, svou teprve druhou na turnajích WTA 1000.

02:00 – Markéta Vondroušová už na třetím turnaji po sobě odstoupila ze soutěže deblistek. Týden po skreči v Montrealu s Karolínou Muchovou nakonec vůbec nenastoupí na dalším turnaji WTA 1000 v Cincinnati.

01:20 – Hubert Hurkacz na úvod turnaje Masters 1000 v Cincinnati udolal Thanasiho Kokkinakise až po bezmála třech a čtvrt hodinách boje. Polský tenista sice nevyužil ani jeden z osmi brejkbolů, přesto zvítězil 7:6, 3:6, 7:6. Ve druhém kole vyzve obhájce titulu Bornu Čoriče (h2h 1:3).

00:12 – Gaël Monfils se na US Open Series rozehrál do velmi dobré formy. Na úvod Masters v Cincinnati šestatřicetiletý Francouz porazil 3:6, 6:4, 6:3 světovou patnáctku Camerona Norrieho z Velké Británie, přestože ho v prvním setu paralyzovala ostrá bolest v levém kolenu, vzájemnou bilanci upravil na 3:0 a z posledních osmi duelů si připsal šesté vítězství.

00:03 – Poprvé od porážky ve finále Wimbledonu se na kurty vrátila Ons Jabeurová a v Cincinnati měla namále hned v úvodním vystoupení. Ukrajinku Anhelinu Kalininovou udolala 6:3, 6:7, 7:6, přestože ve třetím setu prohrávala 1:5, a jako první postoupila do osmifinále.