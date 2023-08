Tennis Tracker: Wozniacká slaví vítězný comeback, zahraje si s vítězkou Wimbledonu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. srpna?

Moment dne ATP ze zápasu Murray – Sonego Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Siniaková – Samsonovová Livesport

23:56 – Markéta Vondroušová zvládla svůj první singlový zápas od senzačního triumfu ve Wimbledonu. V Montrealu vstoupila do US Open Series vítězstvím 6:4, 6:2 nad Egypťankou Majar Šarífovou a zajistila si souboj s po tři a půl roku dlouhé pauze se vracející bývalou světovou jedničkou Caroline Wozniackou (h2h 0:0).

23:22 – Ještě stále členka TOP 50 Shuai Zhang sérii 15 porážek neuťala ani po přesunu za Atlantik. V prvním kole klání WTA 1000 v Montrealu čtyřiatřicetiletá Číňanka podlehla 6:4, 2:6, 3:6 Anně Blinkovové a dál čeká na první výhru od konce ledna.

23:00 – Alexander Zverev devět dní po triumfu na domácí antuce v Hamburku zvládl start na amerických betonech. Do Masters 1000 v Torontu vstoupil vítěz Rogers Cupu z roku 2017 (Montreal) výhrou 6:4, 7:6 nad čerstvým finalistou z Washingtonu Tallonem Griekspoorem z Nizozemska, jemuž oplatil únorovou porážku z Rotterdamu. O postup do osmifinále se německý tenista utká se Španělem Alejandrem Davidovichem (h2h 3:0), s nímž vyhrál všech osm setů.

Závěr setů zápasu Zverev – Griekspoor Livesport

22:48 – Světová patnáctka Borna Čorič ani při sedmé účasti na Rogers Cupu nevyhraje víc jak jeden zápas. Letos v Torontu chorvatský tenista vypadl dokonce už v prvním kole po porážce 2:6, 3:6 s Australanem Aleksandarem Vukicem, který nastoupil až jako náhradník místo Grigora Dimitrova.

21:24 – Karolína Muchová v Montrealu porazila 7:6, 6:2 Anastasii Potapovovou a slaví premiérovou výhru na kanadském Rogers Cupu. Ve druhém kole se finalistka letošního French Open střetne s Rumunkou Soranou Cirsteaovou (h2h 2:1).

Mečbol Karolíny Muchové proti Anastasii Potapovové Livesport

21:10 – "Je to skvělý pocit. Víte, tohle byl můj první zápas po třech letech a trochu to drhlo. Ale tohle je úžasné místo pro návrat a můj první zápas. Montreal miluju, mám na něj krásné vzpomínky. Fanoušci jsou tu vždy skvělí, moc děkuju za podporu," usmívala se v Montrealu šampionka z roku 2010 Caroline Wozniacká po svém prvním zápase od Australian Open 2020 a narození dvou dětí, v němž přehrála Kimberly Birrellovou.

Rozhovor s Caroline Wozniackou po prvním zápase od Australian Open 2020 Livesport

20:47 – Šestatřicetiletý Andy Murray letos i podruhé porazil Lorenza Sonega. Zatímco v Dauhá uspěl až v tie-breaku třetího setu, na Masters 1000 v Torontu Italovi nadělil i kanára a po odvrácení dvou setbolů v první sadě zvítězil bez ztráty servisu 7:6, 6:0. Ve druhém kole se britský šampion z roku 2010 střetne s domácím Félixem Augerem-Aliassimem, nebo Australanem Maxem Purcellem.

Mečbol zápasu Murray - Sonego Livesport

20:19 – Bývalá světová jednička a vítězka Australian Open Caroline Wozniacká slaví vítězný comeback po více než tříleté pauze, během které se stala dvojnásobnou maminkou. V Montrealu dvaatřicetiletá Dánka přehrála snadno 6:2, 6:2 Australanku Kimberly Birrellovou. V dalším kole by šampionka z roku 2010 mohla být soupeřkou wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové.

Sestřih zápasu Wozniacká – Birrellová Livesport

20:05 – "Odehrála jsem tu dva těžké třísetové zápasy v kvalifikaci, které mě dostatečně připravily. Strávila jsem tady na kurtu spoustu času a teď se cítím opravdu v rytmu," pochvalovala si Danielle Collinsová v Montrealu po hladké výhře nad Elinou Svitolinovou.

Rozhovor s Daniellou Collinsovou po výhře nad Elinou Svitolinovou Livesport

19:37 – Pár minut po Knutsonové v polském Kozerki uspěla také další česká kvalifikantka Anna Sisková, jež porazila Rakušanku Simonu Krausovou 7:5, 6:1. Ve druhém kole dvaadvacetiletá tenistka vyzve domácí Maju Chwalinskou, jež se postarala o vyřazení nasazené jedničky Jule Niemeierové z Německa.

19:32 – Gabriela Knutsonová na hardovém turnaji WTA 125k v polském Kozerki porazila 6:2, 6:3 Indku Ankitu Rainaovou, navázala na dvě výhry z kvalifikace a neporazitelnost protáhla na tři zápasy a šest setů. O své největší čtvrtfinále si šestadvacetiletá Češka zahraje s německou teenagerkou Nomou Nohou Akugueovou.

19:23 – Kateřina Siniaková (27) znovu po pár týdnech recept na Ljudmilu Samsonovovou (24) nenašla. Na úvod turnaje WTA 1000 v Montrealu sice získala proti proti světové osmnáctce první set, ale vedení neudržela a prohrála 6:4, 2:6, 2:6.

Mečbol zápasu Siniaková – Samsonovová Livesport

19:11 – Michael Vrbenský skončil na antukovém challengeru v italském Cordenonsu hned v prvním kole. Třiadvacetiletý Čech v něm prohráý ldrtivě 2:6, 0:6 s domácí nasazenou dvojkou Francescem Passarem.

18:40 – Celková dotace letošního US Open dosáhne rekordních 65 milionů dolarů (asi 1,441 miliardy korun), oproti předchozímu roku vzrostla o pět milionů. Zvýší se i prémie pro vítěze, za titul ve dvouhře inkasují tenisté i tenistky shodně tři miliony dolarů. Čtvrtý grandslamový turnaj sezony začne v New Yorku 28. srpna.

18:32 – Sebastian Korda na teprve třetím ze sedmi turnajů po dubnovém návratu po zranění zápěstí zvládl svůj zahajovací zápas. Na Masters 1000 v Torontu americký tenista s českými kořeny přehrál 6:3, 6:2 argentinského antukáře Tomáse Martína Etcheverryho a přerušil šňůru tří porážek

18:24 – Danielle Collinsová vyhrála i druhý vzájemný zápas s Elinou Svitolinovou hladce ve dvou setech. Přestože má aktuálně výrazně slabší formu než Ukrajinka, na úvod podniku WTA 1000 v Montrealu americká tenistka zvítězila jednoznačně 6:2, 6:2. Ve druhém kole se utká s Řekyní Mariou Sakkariovou (h2h 0:2).

Sestřih zápasu Collinsová – Svitolinová Livesport

16:08 – Šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová je nejmladší hráčkou, která dokázala posbírat 10 titulů na nejnižším okruhu ITF. Na ten poslední a zároveň nejcennější dosáhla v neděli na akci W60 v německém Hechingenu.

14:20 – Zdeněk Kolář skončil na challengeru v Banja Luce hned v prvním kole a připsal si už třetí prohru v řadě. Nasazený Čech podlehl dvakrát 4:6 ukrajinskému kvalifikantovi a hráči až páté stovky žebříčku Ericovi Vanshelboimovi.

13:03 – Lucie Havlíčková neukončí dva měsíce dlouhé trápení ani na podniku 125k v Kozerkách a připsala si už osmý nezdar z posledních 10 zápasů a čtvrtý v řadě. Osmnáctiletá Češka nestačila v prvním kole 6:7, 5:7 na Susan Bandecchiovou, jež do Polska přijela se sérií čtyř proher.

12:59 – Tereza Martincová úspěšně vstoupila i do třetího turnaje na tvrdém povrchu po skončení Wimbledonu. V úvodním kole na podniku 125k v Polsku si poradila 6:4, 7:6 s krajankou Barborou Palicovou, která utrpěla už šestou porážku v řadě. O čtvrté letošní čtvrtfinále si nasazená trojka zahraje s Naikthou Bainsovou, nebo Darjou Semenistou.

09:58 – "Je to samozřejmě výjimečné vítězství. Vracím se po dvouleté pauze, v Torontu jsem nehrál pět let a rodiče mě viděli hrát po čtyřech letech, ačkoli se mnou byli po většinu juniorské kariéry. Takže tohle pro mě byl skvělý večer," řekl Milos Raonic po senzační výhře nad Francesem Tiafoem na Masters v Torontu.

Pozápasový ohlas Raonice. Livesport

08:07 – Američanka Jennifer Bradyová si už na třetím turnaji po dvouleté pauze zaviněné vleklým zraněním levé nohy připsala skalp hráčky TOP 20. Finalistka Australian Open 2021 udolala po divokém průběhu a odvrácení dvou mečbolů 7:6, 0:6, 7:6 světovou dvacítku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

08:02 – Milos Raonic, jenž se v červnu vrátil po dvouletých patáliích s achillovkou, si na domácím Masters 1000 v Torontu připsal první výhru nad hráčem TOP 10 od srpna 2020. Dvaatřicetiletý Kanaďan po velké bitvě udolal 6:7, 7:6, 6:3 světovou desítku Francese Tiafoea z USA.

Sestřih zápasu Raonic – Tiafoe Livesport

07:59 – Venus Williamsová prohrála pátý ze sedmi letošní zápasů. V Montrealu 43letá americká veteránka podlehla navzdory odvrácení osmi mečbolů 2:6, 5:7 krajance Madison Keysové, jež upravila vzájemnou bilanci na 4:2.

07:56 – Belinda Bencicová si v 26 letech odbyla vítěznou premiéru na turnaji WTA 1000 v Montrealu. Vítězka Rogers Cupu z roku 2015 (Toronto) si poradila hladce 6:2, 6:3 s Italkou Luciou Bronzettiovou.

Sestřih zápasu Bencicová – Bronzettiová Livesport

00:38 – Finalistka letošního French Open Karolína Muchová a vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová v Montrealu po několikahodinové pauze zaviněné deštěm otočily zápas prvního kola ve čtyřhře. České tenistky v prvním letošním vystoupení po svém boku porazily kazašsko-americké duo Anna Danilinová a Bethanie Matteková-Sandsová 0:6, 6:4, 10:4 a upravily společnou bilanci na 5:1. Muchová zaznamenala první deblovou výhru od loňského dubna a zajistila si návrat do žebříčku deblistek.

00:26 – Viktoria Azarenková vstoupila do turnaje v Montrealu výhrou nad Polkou Magdou Linetteovou, kterou v deštěm opakovaně přerušovaném duelu smetla 6:3, 6:0 a oplatila jí porážku z březnového Miami. Od zahájení zápasu do proměnění mečbolu uběhlo téměř šest hodin času. Ve druhém kole se semifinalistka z let 2008 a 2010 utká se Sloane Stephensovou.