Tennis Tracker: Jako první Ital. Sinner porazil dva hráče TOP 5 na jednom turnaji na hardu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 5. října?

08:44 – "Rozhodně jsem spokojená se svou hrou, způsobem hry, myšlením a přístupem. Tohle byl pravděpodobně jeden z mých nejlepších letošních zápasů. Nikdy na to není pozdě. A lepší pozdě, než nikdy," pochvalovala si Caroline Garciaová osmifinálový výkon v Pekingu proti Anhelině Kalininové.

08:27 – Jannik Sinner cestou za středečním triumfem v Pekingu porazil podruhé v kariéře na jednom turnaji dva hráče TOP 10 a zároveň poprvé dva členy TOP 5 (Carlose Alcaraze a Daniila Medveděva), což na tvrdém povrchu dokázal jako první Ital v historii. Na začátku turnaje přitom bojoval s virózou.

"Týden pro mě nezačal nejlépe, necítil jsem se moc dobře. První zápasy pro mě byly hodně náročné, ale v duchu jsem si říkal, že to každý den může být jiné. Podařilo se mi to překonat a jak dny plynuly, cítil jsme se čím dál lépe. Jsem moc rád, jak jsem to v průběhu celého týdne zvlád. To je pro mě asi nejpozitivnější," přiznala nová světová čtyřka.

08:02 – Caroline Garciaová na 'tisícovce' v Pekingu porazila 6:3, 6:2 Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, s níž si poradila ve dvou setech i před sedmi dny v Tokiu, a teprve podruhé z posledních 18 turnajů vyhrála tři zápasy po sobě. Ve čtvrtfinále francouzská šampionka z roku 2017 vyzve světovou dvojku Igu Šwiatekovou (h2h 1:2).

06:30 – Čtyřmi osmifinálovými zápasy ve čtvrtek pokračuje skvěle obsazený turnaj v Pekingu. Diváci se mohou těšit například na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, která v boji o postup do čtvrtfinále vyzve Jasmine Paoliniovou z Itálie. Velmi zajímavou podívanou může přinést také utkání mezi Cori Gauffovou a v poslední době skvěle hrající Veronikou Kuděmetovovou.