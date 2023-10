Sinner na sedmý pokus zdolal Medveděva, v Pekingu vyhrál silně obsazenou akci ATP 500

Jannik Sinner (22) se stal zbrusu novým šampionem prestižního podniku ATP 500 v Pekingu, na kterém letos startovalo osm z deseti hráčů TOP 10. Italský mladík ve finále porazil ve dvou tie-breacích Daniila Medveděva (27), se kterým prohrál všech šest předchozích soubojů, a získal devátou trofej. Triumf v čínském městě by mu měl stačit k premiérové kvalifikaci na Turnaj mistrů, první kariérní posun do TOP 4 si zajistil už postupem do finále.

Jannik Sinner už nějakou dobu patří k největším mladým talentům na okruhu a je mu predikováno několik grandslamových titulů. K nejvyšší metě se sice zatím výrazněji nepřiblížil, ale v červenci ve Wimbledonu uhrál své první semifinále na majorech a v srpnu v Torontu poprvé zvedl nad hlavu trofej pro šampiona turnajů Masters. Svůj potenciál potvrdil i na silně obsazeném podniku ATP 500 v Pekingu, kde startovali vyjma Novaka Djokoviče a Taylora Fritze všichni členové TOP 10 pořadí.

Po cestě za triumfem se musel vypořádat s Danielem Evansem, Jošihitem Nišiokou, bývalou světovou trojkou Grigorem Dimitrovem, dvojnásobným grandslamovým šampionem Carlosem Alcarazem a také bývalým vítězem US Open Daniilem Medveděvem, s nímž prohrál všech šest předchozích soubojů včetně dvou letošních finále.

Statistiky zápasu. Livesport

Italský mladík ale tentokrát recept našel. Ani jeden z aktérů ve dvouhodinovém utkání nezaváhal na servisu, Sinner odvracel jeden brejkbol a Medveděv celkem pět. Obě dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra a pokaždé měl jasně navrch sedmý hráč světa, který povolil nasazené dvojce vždy jen dva body.

Rodák z Innichenu vylepšil svou finálovou bilanci na 9:3, v Asii triumfoval poprvé. Prvenství v Pekingu by mu mělo stačit k premiérové kvalifikaci na Turnaj mistrů. Na akci pro osm nejlepších tenistů sezony si sice zahrál už předloni v Turíně, ale coby náhradník. První posun do TOP 4 žebříčku měl jistý už po postupu do finále a vylepšením osobního maxima vyrovná historické umístění krajana Adriana Panatty, který byl v roce 1976 jako dosud nejlepší Ital v pořadí ATP rovněž čtvrtý.

Medveděv ukončil v úvodu sezony na tvrdých površích zhruba roční krizi, když na pěti turnajích po sobě došel do finále a čtyřikrát kraloval. Po nečekaném květnovém triumfu na Masters v Římě se však do závěrečného kola dostal teprve podruhé a stejně jako na US Open neuspěl. Ve sbírce má stále 20 titulů, každý vybojoval v jiném městě. Finálovou bilanci si zhoršil na 20:15.

Finalisté se nyní přesunou do Šanghaje, kde ve středu začala hlavní soutěž předposledního turnaje Masters. Oba mají v prvním kole volno, Sinner bude v úvodním zápase čelit Marcosovi Gironovi, Medveděv se utká s Cristianem Garínem. V další čínské metropoli se mohou potkat už ve čtvrtfinále.