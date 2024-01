Tennis Tracker: Kumstát se na juniorském Australian Open probojoval do čtvrtfinále

V Melbourne už se dostal turnaj do pokročilé fáze.

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 24. ledna?

08:19 – V malém českém derby ve čtvrtfinále čtyřhry na letošním Australian Open se radovala Kateřina Siniaková. S aktuální deblovou světovou jedničkou Storm Hunterovou porazila 4:6, 7:5, 6:4 Lauru Siegemundovou a krajanku a bývalou parťačku Barboru Krejčíkovou, se kterou v Melbourne ovládla poslední dva ročníky v této disciplíně. Siniaková s Hunterovou budou v semifinále čelit nasazeným dvojkám a bývalým wimbledonským šampionkám Su-Wei Hsieh a Elise Mertensové.

07:58 – Daniil Medveděv si může už potřetí v kariéře zahrát finále na Australian Open. Finalista ročníků 2021-22 přehrál ve čtvrtfinálovém souboji členů elitní desítky žebříčku 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 Huberta Hurkacze a upravil svou čtvrtfinálovou bilanci na grandslamech na 8:1. V semifinále může bývalý šampion US Open narazit na Carlose Alcaraze, pokud dvojnásobný grandslamový vítěz potvrdí roli favorita proti Alexanderovi Zverevovi.

07:21 – Rohan Bopanna si postupem do semifinále Australian Open zajistil premiérový posun na post deblové světové jedničky. Třiačtyřicetiletý indický veterán bude po boku domácího Matthewa Ebdena soupeřem Tomáše Macháče a Zhizhena Zhanga. Souboj o finále je na programu ve čtvrtek.

05:30 – Jan Kumstát prožívá vynikající premiéru na grandslamových turnajích. Sedmnáctiletý Čech se na probíhající juniorce na Australian Open probojoval už do čtvrtfinále, když přehrál 7:6, 6:2 nasazenou šestku Alexandera Razeghiho ze Spojených států.

05:00 – Linda Nosková zakončila své parádní tažení na letošním Australian Open před branami semifinále. Poslední česká naděje ve dvouhře nevyužila jedinečnou šanci zahrát si své první finále na majorech, když v souboji debutantek ve čtvrtfinále grandslamů podlehla 3:6, 4:6 kvalifikantce Dajaně Jastremské, která v Melbourne Parku vyhrála už osm zápasů a vyřadila také Markétu Vondroušovou. Ukrajinka se v semifinále střetne s Qinwen Zheng, nebo Annou Kalinskou. Více informací najdete v článku.