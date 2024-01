Kdo je Zhang Zhizhen? Macháčovým parťákem se stal obrovský Číňan z fotbalové rodiny

Mezi tenisovou smetánku pronikl až ve 26 letech, nyní však působí dojmem, že chce všechno dohnat. Zhang Zhizhen (27) je vůbec prvním čínským tenistou, který se dostal mezi 100 nejlepších hráčů světa, a zároveň deblovým parťákem Tomáše Macháče (23). Jaký příběh s sebou nese?

Ještě před několika dekádami byli lidé z Číny považováni za menšího vzrůstu. Pak se ale objevil 229 centimetrů vysoký basketbalový gigant Jao Ming (229 cm) či ještě jeho o tři centimetry větší krajan Sun Ming Ming.

Dnes o sobě dává vědět jejich tenisová obdoba Zhang Zhizhen, který sice měří "jen" 193 centimetrů, ve světě servisů a volejů je ale čím dál více vidět jeho talent i rozpětí paží. Pošesté v řadě hraje grandslamový turnaj a nyní v Austrálii se naplno projevují jeho výjimečné schopnosti ve čtyřhře. Těží z nich i český tenista Tomáš Macháč. Právě on se společně se svým čínským parťákem dostal už do semifinále deblového turnaje v Melbourne.

Dohromady se dali teprve před pár týdny a na kurtu se vedle sebe v rámci turnaje poprvé postavili právě na prvním grandslamu sezony. Stihli už vyřadit třeba vítěze posledního Turnaje mistrů a čtyřnásobné grandslamové šampiony Radžíva Rama a Joea Salisburyho. A protože ve čtvrtfinále Macháč se svým novým kolegou vyhrál i malé české derby (proti dvojici Adam Pavlásek, Ariel Behar), jsou v Austrálii rázem mezi čtyřmi nejlepšími páry.

Macháč letos v Melbourne ve dvouhře zaujal skaplem Francese Tiafoeho, konečnou ale pro něj bylo třetí kolo. Zhang Zhizhen vyhořel o kolo dříve na raketě Uga Humberta.

Zatímco v ženském tenisovém světě se prosazovaly hráčky z Číny v posledních dvou dekádách docela pravidelně, mezi muži se to dlouhou dobu nikomu nedařilo. Zhang Zhizhen byl vůbec prvním Číňanem, který prolomil brány žebříčku TOP 100. Povedlo se mu to v říjnu roku 2022, až když mu bylo 26 let. Na začátku zmíněné sezony byl přitom až ve čtvrté stovce rankingu.

Plavání? Ne, trenér byl ras

Pro sport měl vlohy, pochází totiž ze sportovní rodiny. Maminka byla sportovní střelkyní, táta Zhang Weihua hrál fotbal za elitní tým Šanghaj Šenčua a v Číně je považovaný za jednoho z nejlepších stoperů tamní historie. Jejich syn ale jako malý volil mezi plaváním a tenisem. "Moji rodiče chtěli, abych dělal individuální sport. Jenže můj trenér plavání byl opravdu ras. Takže když jsem se v šesti letech musel rozhodnout, vybral jsem si tenis. Tehdy to vypadalo jako ta jednodušší varianta," vzpomínal s úsměvem v rozhovoru pro CNN.

Cesta nahoru však byla velmi komplikovaná a dlouho se mu nedařilo prorazit. Zhang pak zvolil nečekané řešení. V roce 2016 se z Šanghaje přestěhoval do Chorvatska a jeden čas trénoval třeba i v Praze. Jednak to bylo blízko na evropské challengery, také ale mohl poslouchat rady Ivana Ljubičiče. Díky němu se posunul z deváté stovky žebříčku do čtvrté.

Pak však přišla koronavirová pandemie a jeho tenisový růst se zastavil. Částečně proto, že chtěl zůstat blízko své rodiny a často tak končil v karanténě. A když už se přece jen dostal na turnaje, poslouchal, ať raději zůstane mimo Čínu. "Kdykoli mi rodiče zavolají, řeknou mi, abych se teď nevracel. Chtějí, abych zůstal daleko od domova a zůstal v bezpečí. Šanghaj si nemůže dovolit prohrát s virem jako Wuhan, je to obrovské město. Teď to vypadá děsivě. Nevíme, co nás čeká," vyprávěl v nejisté době.

Návrat jako hvězda

Po snovém roce 2022 se nakonec stal celebritou i doma. Loni vyhrál Asijské hry a následně se objevil i na turnaji Masters v rodné Šanghaji. Představili ho skoro jako rockovou hvězdu po boku slavné krajanky Li Na, bývalé vítězky Australian Open, a patrona turnaje Rogera Federera, kterého považoval za svůj idol. A možná i díky tomu se mu dařilo nármně – došel až do osmifinále, což se dá považovat za největší zážitek kariéry.

"Ten okamžik si stále uvědomuji a velmi jsem si ho užíval. Cítil jsem se, jako kdybych byl u nějaké historické události. Chtěl bych se dostat ještě dál a přinést fanouškům třeba i titul, protože oni na to stále čekají," nechal se slyšet. Dnes patří Zhangu Zhizhenovi 54. příčka rankingu a jelikož se s nejlepšími potkává teprve necelé dvě sezony, touží po dalších výzvách.

"Chci říct, že jsem dlouho neměl možnost, hrát s těmi nejlepšími. Když jsem porazil Caspera Ruuda, byl v tu chvíli číslo pět. Ale se světovou jedničkou to musí být úplně jiné," vzpomínal Zhang na triumf na loňském US Open. "Pořád potřebuji čas, prostě pár let, abych se dostal na tuto úroveň. A možná se tam ani nemám šanci dostat, protože se mi to stále zdá hodně vysoko," dodal.

Co zatím nevyšlo ve dvouhře, solidně vychází ve čtyřhře. Pár Tomáš Macháč, Zhang Zhizhen je v semifinále Australian Open, což nemusí být jejich stropem...