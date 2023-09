Tennis Tracker: Kvarteto v TOP 15? Vondroušová, Muchová, Krejčíková a Kvitová píšou historii

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 27. září?

Moment dne WTA ze zápasu Lucia Bronzettiová – Kateryna Baindlová. Livesport

16:06 – Alexander Ševčenko na úvod halového turnaje v kazašské Astaně porazil 6:4, 6:3 Nizozemce Botice Van de Zandschulpa a přerušil sérii čtyř neúspěchů na okruhu ATP. O čtvrtfinále si zahraje v souboji dvou hráčů startujících na divokou kartu se Srbem Hamadem Medjedovičem (h2h 0:1).

Sestřih zápasu Alexander Ševčenko – Botic Van de Zandschulp Livesport

15:21 – Poslední čtvrtfinalistkou v čínském Ningbu se stala Ons Jabeurová. Nasazená jednička měla v úvodním kole potíže s Diane Parryovou, ale ve středečním druhém kole přehrála jasně 6:3, 6:2 Tamaru Korpatschovou. O teprve páté letošní semifinále a první od porážky ve finále Wimbledonu bude bojovat proti veteránce Věře Zvonarevové.

14:41 – Linda Fruhvirtová po postupu do čtvrtfinále dvouhry bojovala v čínském Ningbu o semifinálovou účast ve čtyřhře. Česká teenagerka po boku Australanky Darjy Savilleové neuspěla, s domácím duem Shuo Feng, Wushuang Zheng prohrály jasně 4:6, 2:6.

14:10 – Věra Zvonarevová v Ningbu poprvé po roce a půl postoupila do druhého kola na hlavním okruhu a ve středu dosáhla na svou první čtvrtfinálovou účast na nejvyšší úrovni od března 2021. Bývalá světová dvojka a dvojnásobná grandslamová finalistka jde dál po skreči Clary Tausonové za stavu 4:6, 0:1. Devětatřicetiletá Ruska bude ve čtvrtfinále čelit nasazené jedničce Ons Jabeurové, nebo Tamaře Korpatschové.

14:05 – Hamad Medjedovič postoupil na halovém turnaji ATP 250 v kazašské Astaně do druhého kola, když mu za stavu 3:6, 1:2 ze svého pohledu vzdal nasazený krajan Laslo Djere. Dvacetiletý talent startující na divokou kartu si o své druhé čtvrtfinále na hlavním okruhu zahraje s Alexanderem Ševčenkem, nebo Boticem van de Zandschulpem.

Sestřih zápasu Hamad Medjedovič – Laslo Djere. Livesport

13:28 – České tenistky jsou na podniku WTA 250 v činském Ningbu stále stoprocentní, po Petře Kvitové a Lindě Fruhvirtové postoupila do čtvrtfinále také Kateřina Siniaková. Bývalá deblová světová jednička, která v úterý přerušila sérii sedmi proher, přetlačila ve druhém kole 6:3, 7:5 turnajovou trojku Soranu Cirsteaovou. Na Rumunku našla recept až na pátý pokus a její další soupeřkou bude Nadia Podoroská.

12:37 – Petra Kvitová se ve čtvrtfinále v čínském Ningbu premiérově utká s talentovanou teenagerkou Dianou Šnajderovou. Devatenáctiletá Ruska přehrála v derby 6:3, 6:2 Kamillu Rachimovovou a podruhé v kariéře postoupila na nejvyšší úrovni mezi nejlepší osmičku.

12:13 – Iga Šwiateková se představila poprvé od osmifinálové porážky na US Open s Jelenou Ostapenkovou, po níž přišla o post světové jedničky. Nejvýše nasazená nepředvedla v úvodním zápase na akci WTA 500 v Tokiu přesvědčivý výkon, v první sadě prohrávala už 1:4 o dva brejky a ve druhé nedotáhla vedení 5:1. Domácí outsiderku Mai Hontamaovou nakonec přetlačila až po dvou hodinách 6:4, 7:5 a ve čtvrtfinále se utká s Veronikou Kuděrmetovovou.

Sestřih zápasu Iga Šwiateková – Mai Hontamaová. Livesport

12:00 – Jakub Menšík po skvělém grandslamovém debutu na US Open, kde se probil z kvalifikace až do třetího kola, a povedené premiéře v Davis Cupu vypadl na halovém challengeru ve Francii hned v prvním kole. Osmnáctiletý český talent nestačil překvapivě a jasně 3:6, 2:6 na lucky losera Eliase Ymera.

11:21 – Linda Fruhvirtová přerušila v pondělí v čínském Ningbu hrozivou sérii porážek a o dva dny později přehrála 6:3, 3:6, 6:1 světovou čtyřicítku a nasazenou čtyřku Annu Blinkovovou. Talentovaná teenagerka zaznamenala svou teprve třetí letošní vítěznou sérii a o druhé kariérní semifinále na okruhu WTA se utká s Luciou Bronzettiovou.

Sestřih zápasu Linda Fruhvirtová – Anna Blinkovová. Livesport

10:09 – Veronika Kuděrmetovová přehrála na podniku WTA 500 v Tokiu snadno 6:3, 6:3 Kaylu Dayovou a zaznamenala svou první vítěznou sérii po třech měsících. O vyrovnání loňského semifinálového výsledku se utká s nasazenou jedničkou Igou Šwiatekovou, nebo domácí Mai Hontamaovou.

07:04 – Čtyřiadvacetiletá Ljudmila Samsonovová se potřetí v kariéře představila jako obhájkyně titulu ale ani na podniku WTA 500 v Tokiu se k zopakování triumfu nepřiblížila. Ve druhém kole 22. hráčka světa podlehla 4:6, 2:6 krajance a sousedce ze světového žebříčku Jekatěrině Alexandrovové.

06:58 – Světová čtyřka Jessica Pegulaová vstoupila do turnaje WTA 500 v Tokiu jednoznačnou výhrou 6:1, 6:2 nad Španělkou Cristinou Bucsaovou. Ve čtvrtfinále se druhá nasazená Američanka střetne s Darjou Kasatkinovou, nebo Řekyní Despinou Papamichailovou.

Sestřih zápasu Cristina Bucsaová – Jessica Pegulaová Livesport

06:05 – Až nebývale velkou sílu ukazuje v posledních letech na ženském okruhu český tenis. Čtyři jeho reprezentantky jsou totiž momentálně v první patnáctce žebříčku WTA (Vondroušová, Muchová, Krejčíková a Kvitová). Poslední zemí s více než pěti hráčkami v první patnáctce bylo Rusko v březnu 2010 (Safinová, Kuzněcovová, Dementěvová, Šarapovová a Zvonarevová).