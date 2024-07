Tennis Tracker: Badosaová po skalpech dvou Češek zastavila Kasatkinovou, Sunová pokračuje v jízdě

Paula Badosaová vyrovnala postupem do osmifinále své maximum ve Wimbledonu.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 5. července?

Hlavní události

17:12 – Paula Badosaová po skalpech Karolíny Muchové a Brendy Fruhvirtové zastavila neporazitelnost Darji Kasatkinové. Rusku, která vyhrála na trávě posledních sedm zápasů, přetlačila ve třetím kole Wimbledonu 7:6, 4:6, 6:4 a vyrovnala své maximum v All England Clubu. O teprve druhé kariérní čtvrtfinále na grandslamech bude bývalá světová dvojka bojovat proti Dajaně Jastremské, nebo Donně Vekičové.

16:19 – Lulu Sunová musela ve druhém kole kvalifikace Wimbledonu odvracet mečbol Gabriely Knutsonové a o zhruba týden později postoupila do osmifinále nejslavnějšího turnaje. Třiadvacetiletá Novozélanďanka stále navazuje na skalp členky TOP 10 Qinwen Zheng, ve třetím kole přetlačila ve dvou tie-breacích její krajanku Lin Zhu. Osmifinálovou soupeřku se dozví po skončení souboje mezi Emmou Raducanuovou a Mariou Sakkariovou.

Další zprávy

20:21 – Emma Raducanuová ve třetím kole Wimbledonu přehrála 6:2, 6:3 světovou devítku Mariu Sakkariovou a zapsala svůj teprve druhý skalp TOP 10. Bývalá šampionka US Open se probojovala do druhého týdne grandslamů potřetí v kariéře a o vylepšení svého maxima na domácím majoru bude usilovat proti kvalifikantce Lulu Sunové (H2H 0:0).

19:45 – Páteční program letošního ročníku Wimbledonu výrazně narušilo deštivé počasí a tenisté se na venkovní dvorce vrátí až v sobotu. Zatímco všechny zápasy ženské dvouhry budou po přesunutí duelu mezi Donnou Vekičovou a Dajanou Jastremskou na kurt č. 1 vybavený střechou dohrány, mužská dvouhra bude znát po skončení pátečního hracího dne jen čtyři postupující do osmifinále.

19:25 – Coco Gauffová ztratila po cestě do svého třetího osmifinále ve Wimbledonu pouhých 10 gamů. Světová dvojka si ve třetím kole poradila 6:4, 6:0 s domácí senzací a kvalifikantkou Sonay Kartalovou a na první čtvrtfinále v All England Clubu bude útočit proti krajance Emmě Navarrové (H2H 1:0).

18:29 – Carlos Alcaraz mohl zakončit obhajobu loňského triumfu ve Wimbledonu už ve třetím kole. Úřadující šampion ovšem v pravou chvíli zabral a trápícího se Francese Tiafoea nakonec udolal 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2. V osmifinále se jeden z největších favoritů na zisk letošní trofeje utká s Brandonem Nakashimou, nebo Ugem Humbertem. Více informací najdete v článku.

18:07 – Dalibor Svrčina vyřadil na challengeru v rumunském Brašově hráče druhé stovky a nasazenou jedničku Romána Andrése Burruchagu. Na cenný skalp však nenavázal a ve druhém kole prohrál 5:7, 2:6 s domácím outsiderem a až 617. tenistou pořadí Radu Mihaiem Papoem.

17:54 – Grigor Dimitrov se znovu po roce probojoval do osmifinále Wimbledonu. Zatímco ve druhém kole musel otáčet stav 0:2 na sety, v tom následujícím ani jednou nezaváhal na servisu a přehrál 6:3, 6:4, 6:3 veterána Gaëla Monfilse. O teprve druhé wimbledonské čtvrtfinále v kariéře bude bývalý šampion místní juniorky usilovat proti Janovi-Lennardovi Struffovi, nebo Daniilovi Medveděvovi.

17:18 – Madison Keysová si už popáté v kariéře zahraje osmifinále slavného Wimbledonu a stále může obhájit loňskou čtvrtfinálovou účast. Američanka si ve třetím kole poradila 6:4, 6:3 s Martou Kosťukovou a v osmifinále vyzve bývalá světová sedmička aktuální sedmou hráčku pořadí Jasmine Paoliniovou (H2H 1:0).

16:16 – Emma Navarrová našla na třetí pokus recept na Dianu Šnajderovou a zastavila její sérii sedmi výher na travnatých dvorcích. Američanka zvítězila ve třetím kole Wimbledonu 2:6, 6:3, 6:4 a už potřetí vylepšila své maximum na londýnském pažitu. O postup do svého premiérového grandslamového čtvrtfinále bude usilovat proti krajance Coco Gauffové, nebo domácí Sonay Kartalové.

16:06 – Jonáš Forejtek prohrál ve čtvrtfinále ve francouzském Troyes 3:6, 3:6 s nasazenou trojkou Timofejem Skatovem z Kazachstánu. Třiadvacetiletý Čech, který je bývalým šampionem juniorského US Open, tak své maximum na challengerech nevyrovnal.

15:49 – Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou vypadly ve wimbledonské čtyřhře už ve druhém kole. Nasazené desítky měly smůlu na los a nestačily 3:6, 4:6 na Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou, které spolu dvakrát vyhrály French Open.

15:43 – Tommy Paul se i při svém třetím startu v hlavní soutěži Wimbledonu probojoval do třetího kola, v tom letošním přehrál snadno 6:3, 6:4, 6:2 loňského osmifinalistu Alexandera Bublika a vyrovnal své maximum v All England Clubu. O své druhé grandslamové čtvrtfinále se utká s Robertem Bautistou, či Fabiem Fogninim.

15:39 – Jasmine Paoliniová teprve v předchozím týdnu zapsala své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na trávě a nyní sbírá svá první vítězství v hlavní soutěži Wimbledonu. Finalistka nedávného French Open, která prožívá životní sezonu, porazila ve třetím kole 7:6, 6:1 Biancu Andreescuovou a potřetí v letošním roce a zároveň v kariéře prošla do druhého týdne grandslamů. V osmifinále narazí na Martu Kosťukovou, nebo Madison Keysovou.

13:15 – Páteční program letošního ročníku Wimbledonu se podle předpovědi bez deště neobejde a rozhodně nezačne v plánovaných 12:00 našeho času. Pořadatelé odložili start dnešního hracího plánu na 14:00 SELČ. Zatahovací střechou jsou vybaveny pouze dva největší kurty.

09:00 – Také v pátek se má tenisový fanoušek na co těšit, jelikož v All England Clubu budou probíhat další boje, tentokrát už o osmifinálovou účast. Zřejmě nejatraktivnější duel obstará Carlos Alcaraz, jenž se utká s Francesem Tiafoem, který ho už na trávě před dvěma lety dokázal porazit. Do akce půjde také světová jednička Jannik Sinner, kterého čeká překážka v podobě Miomira Kecmanoviče.

V ženském turnaji zasáhne do hry druhá nejvýše postavená hráčka Coco Gauffová, jež se bude snažit potvrdit roli favoritky proti domácí Sonay Kartalové, které v žebříčku patří až 298. pozice.