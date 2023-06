Tennis Tracker: Na čtvrtý pokus to vyšlo, Rune se dočkal premiérové výhry na trávě

Livesport

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 20. června?

18:10 – Jiří Lehečka si na turnaji ATP 500 v londýnském Queen's Clubu zahraje o své první čtvrtfinále na trávě s Carlosem Alcarazem. Španělský mladík vstoupil do přípravy na Wimbledon vydřenou výhrou nad francouzským lucky loserem Arthurem Rinderknechem, kterého zdolal 4:6, 7:5, 7:6. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Alcaraz – Rinderknech. Livesport

18:00 – Tallon Griekspoor krátce po nedělním triumfu na domácí akci v Hertogenboschi přidává šestou výhru v řadě. V německém Halle nizozemský tenista odstartoval vítězstvím 6:2, 7:5 nad španělským antukářem Robertem Carbállesem.

17:40 – Světová sedmička Andrej Rubljov úspěšně zahájil travnatou část sezony, v německém Halle si poradil 6:4, 6:7, 6:2 s Číňanem Yibingem Wu. O postup do čtvrtfinále se předloňský finalista utká s domácím Hanfmannem, s nímž prohrál před měsícem v Římě.

17:30 – Frances Tiafoe dva dny po triumfu ve Stuttgartu zvládl vstup do druhého letošního turnaje na trávě v londýnském Queen's Clubu. Americký tenista ve svém premiérovém zápase v roli hráče TOP 10 přehrál 6:2, 6:4 Nizozemce Botice Van de Zandschulpa a připsal si pátou výhru v řadě. Ve druhém kole narazí na krajana Kordu.

17:25 – Darja Kasatkinová vstoupila do přípravy na Wimbledon porážkou. Na trávě v Berlíně světová jedenáctka podlehla 2:6, 6:3, 6:7 krajance a náhradnici Elině Avanesjanové, přestože ve třetím setu vedla 5:2 a v rozhodujícím tie-breaku měla dva mečboly.

17:20 – Aryna Sabalenková zahájila své letošní působení na trávě hladkou výhrou 6:3, 6:2 nad kvalifikantkou Věrou Zvonarevovou v Berlíně. V utkání nečelila brejkbolu a na vlastním podání ztratila jen osm bodů. Ve druhém kole se nasazená jednička utká s Veronikou Kuděrmetovovou, nebo Qinwen Zheng.

16:50 – "Konečně jsem se vrátila na jeden z mých oblíbených povrchů, nicméně rozhodně to nebylo snadné první kolo. Nosková hraje opravdu dobře a já věděla, že musím hrát skvěle," prohlásila Ostapenková v pozápasovém rozhovoru.

Pozápasový ohlas Ostapenkové. Livesport

16:25 – Linda Nosková má za sebou neúspěšnou premiéru na travnatých dvorcích, v prvním kole na generálce v Birminghamu podlehla 2:6, 7:5, 1:6 nasazené dvojce a bývalé wimbledonské semifinalistce Jeleně Ostapenkové. Lotyška se o čtvrtfinále utká s pětinásobnou vítězkou neslavnějšího turnaje Venus Williamsovou. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Nosková – Ostapenková. Livesport

15:45 – Jelena Rybakinová úspěšně zahájila přípravu na obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová trojka, která kvůli nemoci nenastoupila k utkání třetího kola na French Open, si v Berlíně poradila 6:4, 6:2 s Polinou Kuděrmetovovou a připsala si deváté vítězství v řadě. Ve druhém kole se utká s Donnou Vekičovou.

15:23 – Jiří Lehečka stejně jako před týdnem ve Stuttgartu úspěšně vstoupil do podniku ATP 500 v londýnském Queen's Clubu a připsal si svou druhou výhru na travnatých dvorcích. Nejlepší Čech v žebříčku přehrál 7:6, 6:3 bývalého šampiona wimbledonské juniorky a loňského čtvrtfinalistu Alejandra Davidoviche. O první čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu si zahraje s nasazenou jedničkou Carlosem Alcarazem, nebo Arthurem Rinderknechem. Více informací najdete v článku.

15:21 – "Jsem velmi spokojen, první vítězství na jakémkoliv povrchu je vždycky výjimečné. Takže se cítím velmi dobře," řekl po postupu Rune.

Pozápasový rozhovor s Runem. Livesport

15:19 – Holger Rune se na čtvrtý pokus dočkal svého premiérového vítězství na travnatých dvorcích. Dvacetiletý Dán začal přípravu na Wimbledon výhrou ve dvou tie-breacích nad servismanem Maximem Cressym a postoupil v londýnském Queen's Clubu do druhého kola.

Sestřih utkání Cressy – Rune. Livesport

15:00 – Jannik Sinner zahájil svůj debut v hlavní soutěži podniku ATP 500 v Halle vítězstvím 6:3, 5:7, 6:2 nad nebezpečným veteránem Richardem Gasquetem a může na trávě na třetím turnaji v řadě postoupit do čtvrtfinále. Dalším soupeřem světové devítky bude krajan Lorenzo Sonego.

09:00 – Anett Kontaveitová oznámila, že ve 27 letech ukončí profesionální kariéru, za což může především zranění zad, které ji trápí už několik let. Estonská tenistka, která byla svého času světovou dvojkou, se s kariérou rozloučí na Wimbledonu. Více informací najdete v článku.

06:20 – Francisco Cerúndolo zaznamenal svou čtvrtou výhru a teprve druhou v hlavní soutěži turnaje ATP na trávě. Vůbec nejcennější skalp si na ní připsal v londýnském Queensu, kde porazil 7:6, 4:6, 6:4 světovou patnáctku Tommyho Paula a oplatil mu porážku z loňského Eastbourne.

06:00 – Venus Williamsová dva dny po oslavě 43. narozenin zaznamenala teprve druhou výhru za poslední dva roky. Na úvod travnatého turnaje WTA 250 v Birminghamu pětinásobná wimbledonská šampionka udolala po 3 hodinách a 15 minutách boje 7:6, 4:6, 7:6 Italku Camilu Giorgiovou, přestože bojovala s bolestí pravého kolena, a poprvé od roku 2019 a sérii 12 nezdarů si připsala skalp hráčky TOP 50. O čtvrtfinále si zahraje s Noskovou, nebo Ostapenkovou.