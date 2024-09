Tennis Tracker: Na US Open jsou poprvé od roku 2003 čtyři Američané v semifinále

Američané mají v semifinále US Open čtyřnásobné zastoupení.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 5. září?

06:30 – První tenista světa Ital Jannik Sinner ve čtvrtfinálovém šlágru na US Open porazil Daniila Medveděva 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 a potřetí v sezoně postoupil na grandslamu mezi čtyři nejlepší, v New Yorku se mu to povedlo vůbec poprvé v kariéře. Ital tak zůstává největším favoritem na zisk titulu. O druhé finále na majorech se utká s Jackem Draperem.

06:00 – Semifinálovou soupeřkou Karolíny Muchové na tenisovém US Open bude domácí Američanka Jessica Pegulaová. Turnajová šestka porazila dnes na betonovém dvorci Arthura Ashe světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou za hodinu 28 minut 6:2, 6:4. Mezi nejlepší čtyři hráčky na grandslamu se probojovala poprvé v kariéře.

Pegulaová postupem mezi čtyřku nejlepších na US Open doplnila trio krajanů Emma Navarrová, Taylor Fritz a Frances Tiafoe a poprvé po 21 letech jsou ve dvouhře žen i mužů dva američtí semifinalisté. Naposledy se to povedlo v roce 2003 čtveřici Andy Roddick, Andre Agassi, Lindsey Davenportová a Jennifer Capriati.

05:00 – Kateřina Siniaková do finále čtyřhry na US Open nepostoupila. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou podlehly dnes na betonových dvorcích v New Yorku francouzsko-čínské dvojici Kristina Mladenovicová, Shuai Zhang 5:7, 6:4, 3:6. Utkání prohrály po více než dvou hodinách hry. Více informací najdete v článku.