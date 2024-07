Tennis Tracker: Nadal s Alcarazem jsou bez medaile, Medveděv dohrál na olympiádě už v osmifinále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 31. července?

Hlavní události

20:49 – Rafael Nadal, který odehrál své poslední olympijské hry, s Carlosem Alcarazem se v Paříži řadili mezi největší favority deblové soutěže. Španělé si ale nakonec o medaili nezahrají, ve čtvrtfinále nestačili 2:6, 4:6 na nasazené čtyřky Austina Krajiceka a Rajeeva Rama. Američané budou dalšími soupeři Tomáše Macháče a Adama Pavláska.

Sestřih utkání Davidovich – Krueger

Alejandro Davidovich po dvou a půl hodinách boje úspěšně vstoupil do turnaje ATP 500 ve Washingtonu, přestože ve všech třech setech prohrával o brejk. Španěl plnící roli nasazené osmičky zdolal 3:6, 7:6, 6:4 domácího kvalifikanta Mitchella Kruegera a o postup do čtvrtfinále se utká s Flaviem Cobollim (H2H 1:0).

Davidovich vydřel postup přes Kruegera. Livesport

Sestřih utkání Tiafoe – Galán

Frances Tiafoe zvládl vstup do domácího turnaje ve Washingtonu a už jen jedna výhra ho dělí od obhájení čtvrtfinále z posledních dvou let. Pátý nasazený na úvod otočil zápas proti Kolumbijci Danielu Galánovi 6:7, 6:3, 6:3.

Tiafoe otočil zápas s Galánem. Livesport

18:12 – Daniil Medveděv si nezahraje o medaili ani na svých druhých olympijských hrách. Nejlepší ruský tenista, pro něhož je antuka nejslabším povrchem, prohrál v Paříži 3:6, 6:7 osmifinále s Félixem Augerem-Aliassimem. Kanaďan, který uspěl až v osmém vzájemném souboji, se dozví čtvrtfinálového soupeře po skončení zápasu mezi Casperem Ruudem a Franciscem Cerúndolem.

Další zprávy

21:15 – Karen Chačanov neprožívá dobré poslední týdny a nyní nejhorším možným způsobem vstoupil do US Open Series. Jednadvacátý hráč světa prohrál v úvodním zápase na pětistovce ve Washingtonu jasně 2:6, 4:6 s kvalifikantem a až 175. mužem pořadí Seong-Chan Hongem, který sbírá svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

20:44 – Alexander Zverev na olympiádě v Paříži zlikvidoval setbol na returnu, porazil 7:5, 6:3 Alexeje Popyrina a pokračuje v obhajobě zlaté medaile z Tokia 2021. Ve čtvrtfinále se jeden z největších favoritů a finalista nedávného French Open, které se koná ve stejném dějišti, střetne s Lorenzem Musettim (H2H 1:0).

19:47 – Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou na olympiádě v Paříži dál obhajují zlato z Tokia 2021. Nasazené dvojky ve druhém kole přehrály 7:5, 6:4 Japonky Šúko Aojamaovou a Enu Šibaharaovou a ve čtvrtfinále se utkají s ruskými kometami Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou. Více informací najdete v článku.

19:41 – Casper Ruud dle očekávání postoupil při svém debutu na olympijských hrách do čtvrtfinále. Finalista French Open 2022-23 přehrál na pařížské antuce 6:3, 6:4 Francisca Cerúndola, který dorazil ihned po triumfu v Umagu. Jeho čtvrtfinálovým soupeřem bude Félix Auger-Aliassime (H2H 4:3).

19:13 – Amanda Anisimovová přetlačila na pětistovce ve Washingtonu 6:1, 6:7, 6:4 nasazenou sedmičku a dvojnásobnou finalistku Anastasii Pavljučenkovovou a po dvou letech postoupila do čtvrtfinále. Bývalá světová jednadvacítka, která momentálně figuruje až na 176. pozici, si o své první semifinále od předloňského dubna zahraje s Darjou Kasatkinovou, či krajankou Caroline Dolehideovou.

18:49 – Největší favoritka Iga Šwiateková poprvé na letošních olympijských hrách v Paříži ztratila set. Světová jednička, která v posledních letech na antuce i v areálu Rolanda Garrose dominuje, vedla ve čtvrtfinále 6:1, 2:6, 4:1 nad Danielle Collinsovou, když jí Američanka vzdala. V semifinále potká Qinwen Zheng (H2H 6:0).

17:21 – Angelique Kerberová se definitivně loučí se svou velmi úspěšnou kariérou, poslední zápas odehrála na olympijských hrách v Paříži. Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka nedotáhla náskok v rozhodující sadě a po více než třech hodinách prohrála 7:6, 4:6, 6:7 čtvrtfinále se sedmou hráčkou světa Qinwen Zheng. Číňanka se v semifinále popere s Igou Šwiatekovou, nebo Danielle Collinsovou. Více informací najdete v článku.

16:57 – Karolína Muchová a Linda Nosková se staly překvapivými čtvrtfinalistkami ženského debla na olympiádě v Paříži. Česká dvojice si v osmifinále vyšlápla po setech 2:6, 6:4, 10:5 na nejvýše nasazený pár Coco Gauffová, Jessica Pegulaová ze Spojených států. O semifinále zajišťující boje o medaile si zahrají s tchajwanským duem Su-Wei Hsieh, Chia-Yi Tsao. Více informací najdete v článku.

16:16 – Carlos Alcaraz nadále na pařížské olympiádě potvrzuje roli největšího favorita a pokračuje ve svém debutu pod pěti kruhy. Vítěz posledních dvou grandslamů přehrál v osmifinále 6:4, 6:2 Romana Safiullina a jeho dalším protivníkem bude Tommy Paul (H2H 3:2) ze Spojených států.

15:20 – Barbora Krejčíková byla poslední českou nadějí v singlových soutěžích na probíhajícím olympijském turnaji na pařížské antuce. Úřadující wimbledonská šampionka neměla dostatek sil na obrat a ve čtvrtfinále nepotvrdila roli favoritky proti Anně Karolíně Schmiedlové, s níž prohrála 4:6, 2:6. Jistotu bojů o cenné kovy má tak slovenská tenistka, která v semifinále narazí na Martu Kosťukovou, nebo Donnu Vekičovou. Více informací najdete v článku.

14:51 – Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem vyřadili na olympiádě v Paříži už druhý nasazený pár. České duo ve čtvrtfinále zaskočilo 3:6, 6:1, 10:5 turnajové dvojky Kevina Krawietze (32) a Tima Pütze (36) z Německa a zajistili si zápas minimálně o bronzovou medaili. V semifinále mohou potkat hvězdné Španěly Carlose Alcaraze a Rafaela Nadala. Více informací najdete v článku.

14:35 – Lorenzo Musetti zvládl i třetí letošní vzájemný souboj s Taylorem Fritzem, americkou jedničku porazil v osmifinále olympijského turnaje v Paříži 6:4, 7:5. Ital, který dorazil do francouzské metropole ihned po náročném tažení do finále v Umagu, ve čtvrtfinále vyzve obhájce zlaté medaile Alexandera Zvereva, nebo Alexeje Popyrina.

14:25 – Tommy Paul porazil v osmifinále olympijského turnaje 7:6, 6:3 Corentina Mouteta, poslední domácí naději ve dvouhře mužů. Bývalý šampion juniorského French Open ve čtvrtfinále narazí na největšího favorita Carlose Alcaraze, nebo Romana Safiullina.

14:16 – Martin Krumich své maximum na challengerech nevyrovnal. Jednadvacetiletý Čech podlehl ve druhém kole na antuce v Liberci 3:6, 1:6 Manuelovi Guinardovi z Francie a své druhé kariérní čtvrtfinále na této úrovni si nezahraje.

13:48 – Novak Djokovič má na letošní olympiádě v Paříži možná poslední šanci vybojovat první zlatou medaili z her pod pěti kruhy. Jeden z největších favoritů a nasazená jednička neztratil set ani ve třetím zápase na turnaji, v osmifinále přehrál 7:5, 6:3 vzdorujícího Dominika Köpfera. Ve čtvrtfinále ho čeká repríza finále French Open 2021 se Stefanosem Tsitsipasem (H2H 11:2). Více informací najdete v článku.

13:28 – Stefanos Tsitsipas si v osmifinále olympijských her v Paříži poradil 7:5, 6:1 se Sebastiánem Báezem, když argentinskému antukovému specialistovi nedovolil dopodávat úvodní set. O možnost zahrát si o jeden z cenných kovů bude usilovat ve čtvrtfinále s Novakem Djokovičem, nebo Dominikem Köpferem.

12:27 – Michael Vrbenský přehrál ve druhém kole v Liberci 6:4, 6:2 Španěla Nikoláse Sáncheze a zahraje si o své čtvrté kariérní semifinále na challengerech, první v letošním roce. Čtyřiadvacetiletý Čech se v dalším kole utká s krajanem Martinem Krumichem, nebo Francouzem Manuelem Guinardem.

07:25 – Bývalá světová dvojka Paula Badosaová zvládla ve Washingtonu první kolo proti další bývalé hráčce TOP 5 Sofii Keninové. Španělka ve druhém setu musela proti domácí hráčce odvracet dva setboly a nakonec postoupila bez ztráty sady 6:1, 7:6. O postup mezi nejlepší osmičku se utká s neoblíbenou Ljudmilou Samsonovovou.

07:20 – Denis Shapovalov zvládl na pětistovce ve Washingtonu suverénně i svůj druhý zápas. Kanaďan startující na divokou kartu přehrál šestého nasazeného Adriana Mannarina 6:2, 6:1 a při postupu do osmifinále ztratil pouze osm her. O postup do čtvrtfinále se utká s Miomirem Kecmanovičem.