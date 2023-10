Tennis Tracker: Nemocná Nosková v Pekingu hrát nebude. Z rozehraného turnaje odstoupila poprvé

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 2. října?

11:55 – Alexander Zverev odehrál v rámci probíhající sezony asijských betonů sedm zápasů a je stále neporažen, přestože v šesti z nich musel do rozhodující sady. V Pekingu se třetímu setu nevyhnul ani ve třetím zápase, ve čtvrtfinále přehrál 6:1, 6:7, 6:3 Nicoláse Jarryho. Vítěz předchozí akce v Chengdu zabojuje o další finále proti Daniilovi Medveděvovi.

10:56 – Marek Gengel nezlomí aktuální trápení ani na Masters v Šanghaji. Osmadvacetiletý Čech nestačil v prvním kole kvalifikace 3:6, 2:6 na nasazenou jedničku Rinkyho Hijikatu a připsal si už 12. porážku v řadě. V letošní sezoně vyhrál jen osm ze 30 duelů a na vítězství čeká už skoro šest měsíců.

10:26 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem si mohli v Astaně zahrát své první společné finále na nejvyšším okruhu. Česko-uruguayský pár ale v semifinále nestačil 3:6, 6:2, 4:10 na nasazené dvojky Nathaniela Lammonse a Jacksona Withrowa ze Spojených států.

10:04 – Po čtyřech letech se do kalendáře vrátil podnik Masters v čínské Šanghaji. Všech 32 nasazených má v pavouku o 128 místech volný los v prvním kole, hrát se bude od středy do příští neděle. Nejvýše nasazenými jsou Carlos Alcaraz a Daniil Medveděv, z TOP 20 chybí pouze světová jednička Novak Djokovič. České barvy reprezentuje Jiří Lehečka, jeho prvním soupeřem bude Diego Schwartzman, nebo Luca Van Assche.

09:51 – Ons Jabeurová získala v sobotu na menší akci v Ningbu svůj první titul na betonech na nejvyšším okruhu a na vítězné vlně zatím pokračuje i na prestižní "tisícovce" v Pekingu. Nasazená sedmička začala v hlavním městě hladkou výhrou 6:3, 6:4 nad kvalifikantkou Ashlyn Kruegerovou a zvládla šestý zápas v řadě. O první osmifinále v tomto dějišti zabojuje proti Martě Kosťukové.

08:51 – Daniil Medveděv až ve třetím vzájemném střetnutí našel recept na Uga Humberta. V Pekingu třetí hráč světa zvítězil nad francouzským sokem 6:4, 3:6, 6:1 a již na všech aktuálních turnajích ATP 500 a ATP Masters 1000 na tvrdém povrchu postoupil minimálně do semifinále. O 8. letošní finále si zahraje s vítězem duelu mezi Alexanderem Zverevem a Nicolasem Jarrym.

Sestřih zápasu Ugo Humbert – Daniil Medveděv. Livesport

08:37 – Ukrajinka Anhelina Kalininová v Pekingu porazila 6:2, 7:6 Australanku Darju Savilleovou, navázala na skalp Markéty Vondroušové a poprvé od květnové jízdy do finále antukové 'tisícovky' v Římě a následné sérii 13 nepovedených turnajů vyhrála dva zápasy po sobě.

08:08 – Polská favoritka Iga Šwiateková při premiéře na turnaji WTA 1000 v Pekingu nezaváhala, se Španělkou Sarou Sorribesovou si poradila po setech 6:4, 6:3. Ve druhém kole se světová dvojka utká s Francouzkou Varvarou Gračovovou (h2h 0:0).

Sestřih zápasu Sara Sorribesová – Iga Šwiateková. Livesport

07:35 – Do druhého kola turnaje WTA 1000 v Pekingu v neděli postoupily jen tři české tenistky a jedna z nich další boj předem vzdala. Osmnáctiletá Linda Nosková před pondělním soubojem s Jelenou Ostapenkovou ze soutěže kvůli nemoci odstoupila, což učinila na hlavním okruhu poprvé v kariéře, a Lotyšku pustila bez boje do osmifinále.

06:15 – Mirra Andrejevová se ve svých 16 letech a 155 dnech stala nejmladší vítězkou zápasu na China Open, čímž překonala Tamiru Paszekovou, která v roce 2007 porazila Jill Craybasovou (16 let a 287 dní). V zápase proti Češce Barboře Krejčíkové navíc mladá Ruska ztratila jen čtyři hry, což je při vítězství nad hráčkou elitní dvacítky na turnaji WTA 1000 nejlepší výkon hráčky pod 18 let – Andrejevová překonala rekord Cori Gauffové, která v zápase s Paulou Badosaovou (Dauhá, 2022) ztratila pět gamů.