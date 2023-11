Tennis Tracker: Program v Mexiku komplikuje déšť, přímý souboj o semifinále byl přerušen

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 3. listopadu?

15:06 – Andrew Paulson prohrál i své druhé letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na challengerech. Jednadvacetiletý český kvalifikant nestačil v německém Ismaningu 2:6, 4:6 na domácí nasazenou dvojku Maximiliana Marterera.

10:52 – Alexander Zverev stále nemá po vypadnutí v osmifinále na Masters v Paříži jistý start na Turnaji mistrů a pokusí se si ho sám vybojovat v příštím týdnu v Sofii. Nejlepší německý tenista se dostal do hlavní soutěže jako "nouzový náhradník" (emergency substitution) a bude plnit roli nasazené jedničky.

10:38 – Belinda Bencicová oznámila na sociálních sítích, že se stane maminkou. Bývalá světová čtyřka odehrála poslední soutěžní zápas před necelými dvěma měsíci v San Diegu a letos triumfovala na hardových akcích WTA 500 v Adelaide a Abú Zabí. V žebříčku momentálně figuruje na 14. místě.

08:15 – "Už jsem měla jistý postup ze skupiny a byla jsem v bezpečí, ale když jdete na kurt, tak chcete vyhrát. A jsem si jistá, že ona nechtěl jet domů bez jediné výhry. Hrajeme o body a peníze, takže v sázce bylo pořád hodně. Hlavně s ohledem na body. To mě nutí ktomu přistupovat jako ke stále důležitému zápasu. Byla to moje hlavní motivace a také jsem se nechtěla naladit na semifinále špatným výkonem. Takže jsem teď ráda, jak jsem to v těch šílených podmínkách zvládla," řekla Jessica Pegulaová po výhře nad Mariou Sakkariovou.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou po výhře nad Mariou Sakkariovou Livesport

05:53 – Pořadatelé Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu pár minut před půlnocí definitivně ukončili kvůli dešti čtvrteční program. Závěrečný singlový zápas ve skupině Bacalar mezi Arynou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou, které svádí přímý souboj o postup do semifinále, se bude dohrávat v pátek. Kazaška půjde podávat za stavu 2:6 a 5:3, aby duel posunula do třetího setu.

05:40 – Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu znovu komplikuje déšť a třetí den po sobě zůstane program nedohrán. Ve čtrvtek se na kurt vůbec nedostaly deblové páry Coco Gauffová s Jessicou Pegulaovou a Laura Siegemundová s Věrou Zvonarevovovou a nedohrán zřejmě zůstane i přímý souboj o 2. místo ve skupině singlistek mezi Arynou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou. Duel byl opakovaně přerušován, půl hodinu před půlnocí se znovu rozpršelo a pořadatelé poslaly tenistky do šaten. Kazaška půjde po návratu na kurt podávat za stavu 2:6 a 5:3 na vynucení si třetího setu, pokačovat se ale bude zřejmě až v pátek.

04:57 – Zatímco při loňském debutu na Turnaji mistryň nevyhrála jediný zápas, letos Jessica Pegulaová prošla skupinou bez porážky i ztráty setu. S již jistým postupem do semifinále v kapse si devětadvacetiletá Američanka poradila 6:3, 6:2 s již vyřazenou Řekyní Mariou Sakkariovou, vzájemnou bilanci vyrovnala na 5:5 a svou neporazitelnost protáhla na osm duelů.

Sestřih zápasu Jessica Pegulaová – Maria Sakkariová Livesport

04:53 – Storm Hunterová a Elise Mertensová zakončují první společnou sezonu na Turnaji mistryň a skupinou prošly bez porážky i ztráty setu. Ve třetím duelu Australanka s Belgičankou, jež obhajuje loňský triumf, porazily 6:2, 6:3 americko-nizozemské duo Desirae Krawczyková a Demi Schuursová a do semifinále postoupily z 1. místa.

04:48 – Holger Rune na halovém Masters 1000 v Paříži porazil dvakrát 6:3 Němce Daniela Altmaiera a výrazně si upevnil pozici v boji o premiérový start na Turnaj mistrů. Ve čtvrtfinále se dánský obhájce titulu utká v repríze loňského finále s šestinásobným šampionem Novakem Djokovičem (h2h 2:1).