Ruud vyhrál odvetu s Jarrym. V pařížském čtvrtfinále ho čeká opět Rune

Ondřej Jirásek / Luboš Zabloudil

Casper Ruud (24) na French Open zdolal 7:6, 7:5, 7:5 Nicoláse Jarryho (27), oplatil mu necelé dva týdny starou porážku z poslední generálky v Ženevě a stále je v dohraných osmifinálových duelech na grandslamech neporažen. Na pařížské antuce tak dál obhajuje loňskou finálovou účast, jeho čtvrtfinálovou překážkou bude stejně jako před rokem Dán Holger Rune (20).

Casper Ruud dosáhl na French Open na svou teprve třetí vítěznou sérii v letošní sezoně. Šampion podniku v Estorilu a semifinalista Masters v Římě však i na pařížských antukových dvorcích pokračuje v nepřesvědčivých výkonech.

Loňský finalista začal suverénním vítězstvím nad Eliasem Ymerem, ovšem pak ztratil set s Giuliem Zeppierim i Zhizhen Zhangem a velké potíže měl také se svým posledním přemožitelem Nicolásem Jarrym. Chilanovi, který se do osmifinále majorů podíval poprvé v kariéře, nakonec po více než třech hodinách porážku z poslední generálky v Ženevě oplatil.

Nor získal úvodní tři gamy, jenže náskok brejku neudržel a od té doby se musel o postup strachovat a pomohly mu k němu hlavně chyby či špatná rozhodnutí soupeře v klíčových momentech. Po zvládnutém tie-breaku řešil komplikace v obou následujících setech, v tom druhém prohrával 1:4 a v závěrečném 2:4. V utkání trefil 10 es, ale i tak měl negativní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb.

"Byl to velmi těžký zápas, tři sety, ale tři hodiny a 20 minut. Kdybychom hráli pět setů, tak nevím, jak dlouho bychom tu byli. Ale byl jsem fyzicky připravený i na delší bitvu. Jsem rád, že jsme hráli zrovna tady. Soupeř má totiž velmi agresivní servis a já si musel na return dostatečně poodstoupit od základní čáry. Doufám, že se tu zdržím ještě týden," řekl po postupu.

Ruudovi se stále nedaří najít skvělou loňskou formu, díky níž hrál dvě grandslamová finále a v souboji o titul na US Open byl jedinou výhru od postu světové jedničky.

Ve středečním čtvrtfinále se Ruud střetne stejně jako loni s Holgerem Runem, s nímž odehrál všech pět vzájemných zápasů na antuce a čtyři z nich vyhrál. Ten poslední minulý měsíc Římě ale vyhrál o čtyři roky mladší Dán.

Dvacetiletý Rune v osmifinále udolal až po čtyřech hodinách boje 7:6, 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7) argentinského antukáře Francisca Cerúndola a oplatil mu čtyři roky starou porážku z challengeru v Manerbiu.

Dánský favorit měl s o tři roky starším Jihoameričanem, který hrál osmifinále grandslamu poprvé v kariéře a teprve letos vyhrál svůj první zápas na pařížské antuce, nečekané potíže. V pátém setu za stavu 3:4 a 0:40 přežil díky chybám soupeře tři brejkboly v řadě a za stavu 5:4 zápas nedokázal ukončit při svém podání. V rozhodujícím super tie-breaku prohrával 3:5, než získal 7 z 9 posledních bodů.

"Tohle je rozhodně jedinečný pocit zažít takový zápas na tomto kurtu. Publikum bylo úžasné, byl to senzační zápas," radoval se v pozápasovém rozhovoru na kurtu Suzanne Lenglenové Rune, který zahrál méně winnerů (44:50) a spáchal výrazně více nevynucených chyb (73:53).

"Francisco hraje na antuce úžasně. Tenhle povrch mu sedí, dokáže trefovat spoustu vítězných úderů. V tom rozhodujícím tie-breaku jsem se chtěl jen uvolnit a hrát pozitivně naladěný. Hrát svůj tenis bez ohledu na skóre," vysvětloval šestý hráč světa.

"Od Austrálie jsem se hodně naučil. Na konci zápasu jsem si řekl, že si musím užít tenhle moment, ať už to dopadne jakkoliv. Chci odcházet z kurtu s úsměvem na tváři. Když člověk myslí na výsledek, moc mu to nepomáhá. Je důležité zůstat pozitivní a věřit," dodal na tiskové konferenci.

Postupem do čtvrtfinále Rune vyrovnal své grandslamové maximum právě z loňské Paříže a po roce se v něm dočká odvety proti Ruudovi.

Alexander Zverev i díky odvrácení 14 z 16 brejkbolů porazil 6:1, 6:4, 6:3 Bulhara Grigora Dimitrova, který zahrál jen 14 winnerů a spáchal 50 nevynucených chyb, a vyhrál čtvrtý vzájemný duel po sobě.

26letý Němec tak popáté za posledních šest let postoupil do čtvrtfinále French Open. Poslední dva ročníky pro něj skončily dokonce až v semifinále, loni ale vzdal kvůli vážnému zranění kotníku a sezona pro něj skončila.

"Je to úžasné. Je skvělé, že tady zase mohu hrát a mohu hrát tady na tomto úžasném kurtu. A doufám, že ještě mnoho zajímavého přijde," věří bývalý třetí hráč světa a dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů.

"Tvrdě jsem pracoval na návratu a jsem šťastný, že to má ten kýžený efekt. Šest měsíců po operaci jsem nemohl pořádně chodit, je neuvěřitelné, že jsem zpátky na této úrovni. Je to sen," dodal spokojený finalista US Open 2020.

O vyrovnání pařížského maxima z posledních dvou let a celkově šesté grandslamové semifinále se Zverev utká v prvním vzájemném duelu s nejpřekvapivějším čtvrtfinalistou Tomásem Martínem Etcheverrym.

23letý Argentinec si teprve letos na Australian Open připsal první výhru na grandslamovém turnaji, v Santiagu a poté i v Houstonu se dostal poprvé do finále turnaje ATP a nyní na oblíbené antuce na Roland Garros vyřadil dokonce už čtyři soupeře. Navíc přitom neztratil ještě ani set.

Po cenných skalpech Alexe de Minaura či Borny Čoriče dnes jihoamerický antukář potvrdil roli papírového favorita proti Japonci Jošihitu Nišiokovi a po vyrovnané úvodní sadě zvítězil 7:6, 6:0, 6:1.

Už v úterý se odehrají čtvrtfinále v horní polovině a obstarají je Novak Djokovič s Karenem Chačanovem a Carlos Alcaraz se Stefanosem Tsitsipasem.

Výsledky dvouhry mužů na French Open