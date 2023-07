Tennis Tracker: Siniaková ovládla Bad Homburg, skončily i turnaje v Eastbourne a na Mallorce

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 1. července?

Moment dne WTA z utkání Bronzettiová –⁠ Siniaková Livesport CZ

Moment dne ATP ze zápasu Barrereho s Paulem. Livesport CZ

19:48 – "Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o uskutečnění tohoto turnaje, protože to tady miluju a jsem opravdu šťastná, že jsem zpátky," prohlásila Siniaková po trumfu v Bad Homburgu.

Pozápasový ohlas Siniakové Livesport CZ

19:26 – Kateřina Siniaková na trávě v Bad Homburgu po dvou letech složila finálový reparát a dala zapomenout na nepovedené období. Pro celkově čtvrtý titul si dokráčela po finálové výhře nad Italkou Luciou Bronzettiovou, kterou v deštěm přerušeném duelu přehrála 6:2, 6:4 a po skvělých výkonech především v závěru turnaje zkompletovala sbírku trofejí ze všech povrchů.

Sestřih zápasu Bronzettiová –⁠ Siniaková Livesport CZ

19:22 – "Znamená to pro mě všechno. Znamená to pro mě spoustu tvrdé práce, kterou jsem odvedl. Chci dál tvrdě pracovat, abych tenhle pocit ještě cítil," neskrýval po triumfu na Mallorce dojetí Eubanks.

Pozápasový ohlas Eubankse Livesport CZ

19:17 – Američan Christopher Eubanks, který v pátečním semifinále utekl z pěti mečbolů, na trávě na Mallorce porazil 6:1, 6:4 Francouze Adriana Mannarina a hned své první finále na okruhu ATP přetavil v titul.

Sestřih zápasu Mannarino –⁠ Eubanks Livesport CZ

18:59 – Jiří Lehečka na exhibici na trávě v Hurlinghamu prohrál oba své zápasy. Po Alexandru Zverevovi nestačil ani na devatenáctiletého Francouze Lucu Van Asscheho, kterému v generálce na Wimbledon podlehl 6:7, 2:6.

18:00 – Francisco Cerúndolo na podniku ATP 250 v Eastbourne slaví druhý titul. Ve svém čtvrtém finále a prvním na trávě 24letý Argentinec porazil 6:4, 1:6, 6:4 zdravotně indisponovaného Američana Tommyho Paula.

Sestřih zápasu Cerúndolo –⁠ Paul Livesport CZ

17:32 – Čtvrtý hráč světa Casper Ruud na exhibici v londýnském Hurlinghamu úspěšně odehrál svůj premiérový zápas sezony na trávě. Norský tenista v prvním vystoupení od porážky ve finále Roland Garros zdolal 2:6, 7:6, 10:7 Australana Alexeje Popyrina a připsal si vítěznou generálku na Wimbledon.

17:19 – Stefanos Tsitsipas svou mizernou formu před Wimbledonem příliš nevyladil ani na exhibici v Hurlinghamu. Po páteční výhře nad Španělem Alejandrem Davidovichem nestačil v sobotu na Srba Dušana Lajoviče, kterému podlehl 4:6, 7:6, 7:10. V úvodním kole na trávě v All England Clubu ho čeká grandslamový šampion Dominic Thiem z Rakouska.

16:43 – Jiří Barnat na antukovém turnaji ITF M15 v polské Vratislavi postoupil po skreči Uzbeka Sergeje Fomina za stavu 6:3 a 3:0 do svého celkově třetího finále. O druhý titul a první z antuky si 21letý Čech zahraje s portugalským favoritem Goncalem Oliveirou.

16:27 – "V první řadě gratuluji Dáše a jejímu týmu, byl to opravdu skvělý týden. A opravdu stresující tie-break, ještě jednou se omlouvám za všechna dnešní prasátka," smála se po trumfu v Eastbourne Keysová.

Pozápasový ohlas Keysové LIvesport CZ

15:38 – Kateřina Siniaková má na trávě v německém Bad Homburgu blízko ke zkompletování sbírky trofejí ze všech povrchů. Ve finále proti Lucie Bronzettiové získala první set, za stavu 6:2 a 2:1 ale bylo utkání kvůli dešti přerušeno. Po pauze půjde podávat Italka.

15:25 – Madison Keysová ovládla trávu v Eastbourne, kde před devíti lety slavila premiérový triumf, a poprvé má dvě trofeje z jednoho turnaje. Ve finále 28letá Američanka porazila 6:2, 7:6 Darju Kasatkinovou, s níž vyhrála devátý z 11 vzájemných duelů, a získala svůj celkově sedmý titul.

Sestřih zápasu Keysová –⁠ Kasatkinová Livesport CZ

14:05 – Kateřina Siniaková si na svůj boj o čtvrtý titul a první z trávy musí počkat. Finále v německém Bad Homburgu proti Italce Lucii Bronzettiové nezačne kvůli dešti dříve než ve 14:30 SELČ.

13:40 – Tommy Paul v Eastbourne ve svém prvním semifinále na trávě porazil 6:4, 6:3 Francouze Grégoirea Barrérého a potřetí v kariéře postoupil do finále turnaje ATP. O druhý titul si 26letý Američan zahraje už potřetí na zeleném pažitu s Argentincem Cerúndolem.

Sestřih zápasu Paul –⁠ Barréré Livesport CZ

12:55 – Francisco Cerúndolo v Eastbourne v semifinálové dohrávce proti Mackenzimu McDonaldovi z USA bleskově získal poslední game a po výhře 2:6, 7:5 a 6:2 už potřetí vylepšil své maximum na trávě. O svůj druhý titul si 24letý Argentinec zahraje ještě dnes s Paulem, nebo Barrérém.

06:20 – Kateřina Siniaková (27) bude v německém Bad Homburgu usilovat o svůj čtvrtý titul a první na trávě, ve finále se utká s Italkou Luciou Bronzettiovou (24). Do finiše spějí také turnaje v Eastbourne a na Mallorce.