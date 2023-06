Tennis Tracker: Siniaková prolétla do finále, Keysová ovládla americký souboj

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 30. června?

Moment dne ATP ze zápasu Hanfmann –⁠ Mannarino Livesport CZ

Moment dne WTA z utkání Giorgiová –⁠ Kasatkinová Livesport CZ

21:02 – Semifinálový program na travnatém turnaji ATP 250 v Eastbourne zkomplikoval déšť. Souboj Argentince Francsica Cerúndola s Američanem Mackenziem McDonaldem byl za stavu 2:6, 7:5 a 5:2 přerušen, duel Tommyho Paula z USA s Francouzem Grégoirem Barrérrém vůbec nezačal.

20:30 – Adrian Mannarino na Mallorce porazil 7:6, 6:4 Němce Yannicka Hanfmanna a beze ztráty setu postoupil do svého 12. finále, z toho čtvrtého na trávě. O třetí titul a druhý právě ze specifického povrchu si 35letý Francouz hrající levou rukou zahraje s Američanem Eubanksem.

Sestřih zápasu Hanfmann –⁠ Mannarino Livesport CZ

20:21 – "Jsem unavená, fakt unavená. Ale opravdu šťastná. Myslím, že jsem hrála dobře, úplně jsem to nečekala," usmívala se po druhé výhře v jednom dni Siniaková.

Pozápasový ohlas Siniakové Livesport CZ

19:50 – Kateřina Siniaková se týden před Wimbledonem dostala do velmi dobré formy a herní pohody. Na trávě v německém Bad Homburgu přehrála po skvělém výkonu 6:2, 6:2 Američanku Emmu Navarrovou, navázala na odpolední skalp Samsonovové a stejně jako před dvěma lety postoupila do finále. O celkově čtvrtý titul a první ze zeleného pažitu si zahraje s Italkou Bronzettiovou.

Sestřih zápasu Navarrová –⁠ Siniaková Livesport CZ

19:06 – Jiří Lehečka si naposledy otestoval formu před Wimbledonem v exhibičním klání v londýnském Hurlinghamu. Český mladík v třísetovém duelu podlehl 4:6, 7:6, 6:10 Němci Alexanderu Zverevovi.

18:13 – Christopher Eubanks na trávě na Mallorce udolal po odvrácení pěti mečbolů 4:6, 6:3, 7:6 Jihoafričana Lyoda Harrise a poprvé v kariéře postoupil do finále turnaje ATP. V něm 27letý Američan narazí na krajana Paula, nebo Francouz Barrérého.

Sestřih zápasu Eubanks –⁠ Harris Livesport CZ

17:06 – Chorvat Ivan Dodig a Američan Austin Krajicek po sérii 13 výher našli přemožitele. Šampioni z French Open a Queen's Clubu ve finále generálky na Wimbledon v Eastbourne podlehli 4:6, 2:6 Chorvatům Nikolu Mektičovi s Matem Pavičem, kteří vyhráli i třetí vzájemný duel a navázali na předloňský triumf.

16:12 – "Bylo opravdu těžké čekat celý včerejší den a dnes znovu hrát, takže mám opravdu velkou radost, že jsem to zvládla. Udělala jsem méně chyb a jsem ráda, že jsem postoupila dál," řekla Siniaková po výhře nad Samsonovovou.

Pozápasový ohlas Siniakové Livesport CZ

15:30 – Kateřina Siniaková na trávě v německém Bad Homburgu porazila v dohrávce třetího setu čtvrtfinále světovou patnáctku Ljudmilu Samsonovovou a po výhře 7:5, 4:6, 6:2 si připsala první letošní skalp hráčky TOP 40. O první finále od loňského září si předloňská finalistka zahraje s Američankou Emmou Navarrovou.

Sestřih zápasu Siniaková – Samsonovová Livesport CZ

15:26 – "Jsem opravdu šťastná, že jsem tady v Eastbourne ve finále. Myslím, že předvádím docela dobrou úroveň tenisu a užívám si hrát na trávě tady v Eastbourne," radovala se po postupu Kasatkinová.

Pozápasový ohlas Kasatkinové Livesport CZ

15:10 – Darja Kasatkinová na podniku WTA 500 v Eastbourne porazila 6:2, 7:5 Italku Camilu Giorgiovou a potřinácté v kariéře postoupila do finále. O 7. titul a premiérový z trávy si zahraje s Američankou Keysovou.

Sestřih zápasu Giorgiová – Kasatkinová Livesport CZ

14:02 – "Je to naprosto úžasné. Tenhle rok se mi zatím úplně nedaří, takže projít tady, kde jsem vyhrála svůj první titul, do finále, je úžasné," těšilo Kyesovou.

Pozápasový ohlas Keysové Livesport CZ

13:35 – Madison Keysová v Eastbourne, kde v roce 2014 slavila první triumf na okruhu WTA, porazila 6:3, 6:3 krajanku Coco Gauffovou a po sedmi letech postoupila do finále turnaje na trávě. O sedmý titul a již třetí ze zeleného pažitu si osmadvacetiletá Američanka zahraje s Kasatkinovou, nebo Giorgiovou.

Sestřih zápasu Keysová – Gauffová Livesport CZ

12:20 – Iga Šwiateková si necelé dva měsíce po své vůbec první skreči rozehraného zápasu připisuje další nechtěnou premiéru. V německém Bad Homburgu den po úspěšném debutu ve čtvrtfinále na trávě poprvé v kariéře odstoupila z rozehraného turnaje mezi zápasy, tři dny před startem Wimbledonu nenastoupí do dnešního semifinále proti Lucii Bronzettiové kvůli horečkám a zřejmě otravě jídlem.

06:20 – V Bad Homburgu a Eastbourne pak pokračují generálky na nejslavnější grandslam sezony. Své čtvrtfinále v Bad Homburgu za stavu 1:1 dohrají Kateřina Siniaková s Ljudmilou Samsonovovou a v prvním semifinále se představí světová jednička Iga Šwiateková proti Italce Lucii Bronzettiové. V Eastbourne se diváci mohou těšit na americké semifinále v němž Madison Keysová vyzve Cori Gauffovou.