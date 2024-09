Tennis Tracker: Siniaková si mix proti Krejčíkové nezahraje, s Townsendovou je ve čtvrtfinále

LUKE HALESGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Kateřina Siniaková na US Open pokračuje už jen ve čtyřhře žen

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 1. září?

Hlavní události

22:40 – Kateřina Siniaková vylepšila letošní skvělou bilanci na grandslamech ve čtyřhře žen na 18:1. Na US Open s Američankou Taylor Townsendovou wimbledonské šampionky porazily 6:1, 5:7, 7:5 americko-britské duo Asia Muhammadová a Heather Watsonová a postoupily do čtvrtfinále.

04:18 – Kateřina Siniaková na US Open pokračuje už jen v deblu žen, ve smíšené čtyřhře na první společné akci s Australanem Johnem Peersem vypadli ve druhém kole. Přestože majitelé zlatých medailí z pařížské olympiády začali proti indonésko-indické dvojici Aldila Sutjiadiová a Rohan Bopanna kanárem, v devíti gamech na podání ztratili jen šest fiftýnů a byli dva míčky od vítězství, nakonec prohráli 6:0, 6:7, 7:10. Vítězové ve čtvrtfinále narazí na další silný česko-australský pár Barbora Krejčíková a Matthew Ebden.

Další zprávy

21:57 – Taylor Fritz na domácím US Open porazil 3:6, 6:4, 6:3, 6:2 norského finalistu z roku 2022 Caspera Ruuda, na třetí pokus si připsal jeho skalp a na čtvrtém z pěti posledních grandslamů postoupil do čtvrtfinále. O premiérové semifinále na majorech se 26letý Američan utká s Němcem Alexanderem Zverevem, nebo krajanem Brandonem Nakashimou.

21:54 – Grigor Dimitrov v souboji hráčů TOP 10 udolal 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3 Rusa Andreje Rubljova a podruhé v kariéře postoupil do čtvrtfinále US Open. O první grandslamové semifinále po pěti letech a vyrovnání maxima na majorech si třiatřicetiletý Bulhar zahraje s Francesem Tiafoem, nebo Alexeiem Popyrinem.

18:58 – Paula Badosaová v úvodním osmifinále na US Open smetla 6:1, 6:2 Číňanku Yafan Wang a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své grandslamové maximum z Roland Garros 2021. O první semifinále na majorech si šestadvacetiletá Španělka zahraje s obhájkyní titulu Coco Gauffovou, nebo jinou Američankou Emmou Navarrovou.

15:02 – Dominik Kellovský osmileté čekání na svůj druhý triumf na turnajích ITF neukončil ani ve Slovinsku. Ve finále neuspěl posedmé z osmi pokusů a již pošesté v řadě, v divokém více než tříhodinovém souboji podlehl 2:6, 6:0, 6:7 Ukrajinci Olegu Prihodkovi.

14:57 – Dominik Palán na podniku ITF M15 v uzbeckém Taškentu svůj nejpovedenější letošní turnaj ziskem čtvrtého titulu a prvního po dvou letech nezakončil. Ve finále třiadvacetiletý Čech nestačil na Erika Arutiuniana z Běloruska a prohrál 6:7, 4:6.

06:01 – Beatriz Haddadová Maiaová při premiéře ve třetím kole US Open smetla 6:3, 6:1 Rusku Annu Kalinskou, když od stavu 1:3 ztratila už jen jeden game, a s odbitím půlnoci v New Yorku slaví třetí postup do osmifinále grandslamu. V něm na brazilskou semifinalistku loňského Roland Garros čeká dvojnásobná finalistka Caroline Wozniacká z Dánska (H2H 0:0).

05:41 – Daniil Medveděv ve Flushing Meadows porazil krátce před půlnocí 6:3, 6:4, 6:3 Itala Flavia Cobolliho, přestože přišel třikrát o podání a využil jen 7 z 20 brejkbolů, a šestý rok po sobě nechybí v osmifinále US Open. Letos v něm ruský šampion z roku 2021 a loňský finalista narazí v této sezoně už potřetí na Portugalce Nuna Borgese (H2H 2:0).

04:36 – Světové desítce Alexi de Minaurovi se na US Open na prvním turnaji po odstoupení z Wimbledonu před čtvrtfinálovým duelem kvůli zranění kyčle daří. Brita Dana Evanse porazil 6:3, 6:7, 6:0, 6:0, když ve čtvrté sadě ztratil jen tři míčky, a počtvrté v New Yorku postoupil do osmifinále. O celkově čtvrté grandslamové čtvrtfinále a vyrovnání maxima na majorech si 25letý Australan zahraje s krajanem Jordanem Thompsonem (H2H 4:1).

04:31 – Světová jednička Iga Šwiateková na US Open porazila 6:4, 6:2 Anastasii Pavljučenkovovou a bez ztráty setu postoupila čtvrtý rok po sobě do osmifinále. V něm se polská šampionka z roku 2022 utká s další Ruskou Ljudmilou Samsonovovou (H2H 3:0).

04:25 – Jakub Menšík skončil na US Open stejně jako loni při svém grandslamovém debutu ve třetím kole a maximum na majorech nepřekonal. Zatímco v předchozím duelu proti Tristanu Schoolkateovi utekl ze dvou mečbolů, den před oslavou 19. narozenin v souboji o postup do osmifinále nevyužil tři mečboly v řadě proti Portugalci Nunu Borgesovi a prohrál 7:6, 1:6, 6:3, 6:7, 0:6. Více informací najdete v článku

00:14 – Tommy Paul na US Open porazil 6:7, 6:3, 6:1, 7:6 kanadského mladíka Gabriella Dialla a obhájil loňské osmifinále. O premiérové čtvrtfinále na domácím grandslamu se sedmadvacetiletý Američan utká se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem (H2H 1:2).