Macháč na US Open proletěl do prvního grandslamového osmifinále, Menšík nevyužil tři mečboly

Tomáš Macháč (23) ve třetím kole US Open přehrál Davida Goffina (33), proti kterému magicky otočil zápas ve Wimbledonu, a postupem do druhého týdne překonal své grandslamové maximum. Rodák z Berouna porazil Belgičana 6:3, 6:1, 6:2 a letos ve Flushing Meadows stále neztratil set. O čtvrtfinále si zahraje s nasazeným Britem Jackem Draperem (22), s nímž všechny tři vzájemné duely vyhrál. Blízko premiérovému postupu mezi šestnáctku nejlepších byl i Jakub Menšík (18), den před oslavou 19. narozenin ale nevyužil tří mečboly v řadě proti Portugalci Nunu Borgesovi.

Tomáš Macháč letos poprvé překročil první kolo na US Open a i díky skalpu Sebastiana Kordy si zahrál své třetí letošní a zároveň kariérní třetí kolo na grandslamech. Na Australian Open (Karen Chačanov) ani na French Open (Daniil Medveděv) neuspěl a premiérový postup do druhého týdne na turnajích velké čtyřky slaví až v New Yorku.

Se zkušeným Belgičanem Davidem Goffinem ztratil jen šest her a za hodinu a tři čtvrtě postoupil mezi šestnáctku nejlepších. O deset let staršímu soupeři vzal sedmkrát servis, sám o něj přišel jen jednou. Goffina předčil v poměru vítězných míčů 32:16, zaznamenal i 11 es.

Statistiky zápasu Livesport

Macháč v první sadě získal dvakrát soupeřovo podání a úvodní set hladce vyhrál. Výborně hrál český tenista i v tom druhém, tam ztratil jedinou hru a rychle se dostal do vedení 2:0. Dva brejky přidal také ve třetím dějství a ani se třetím soupeřem v New Yorku neztratil set.

Goffin sice není už několik let v nejlepší formě, přesto s ním měl Macháč před pár týdny ve Wimbledonu obrovské potíže a zvítězil jen díky obratu nejen z manka dvou setů, ale také ze stavu 0:5 v rozhodující páté sadě. Český tenista se však z posledního vzájemného duelu evidentně poučil.

"Lepší to už být nemůže. Je to parádní. Nedostal jsem se ani do tie-breaku, což je skvělé. Určitě předvádím skvělý tenis a doufejme, že v tom budu pokračovat. Musím zůstat pokorný a doufat, že budu hrát takhle dobře dál. Věřím tomu," řekl Macháč.

V živém žebříčku ATP se posunul na 35. místo a na pozici české jedničky vystřídal Jiřího Lehečku. "Jeho kouč Michal Navrátil mi už stihl pogratulovat. Napsal jsem mu, že to tak neberu, když byl Jirka zraněný. Je to něco, co moc neřeším. Naopak doufejme, že tam budeme v té špičce co nejdéle a budeme se všichni vzájemně tlačit nahoru," doplnil Macháč.

O čtvrtfinále a druhé překonání maxima na majorech se utká s 25. hráčem světa Jackem Draperem (H2H 3:0), kterého porazil dvakrát na halových challengerech (Eckental 2021 a Orleans 2023) a naposledy i letos na antuce v Ženevě na úvod cesty do premiérového finále na okruhu ATP.

Dvaadvacetiletý Brit Draper ve třetím kole přehrál 6:3, 6:4, 6:2 Nizozemce Botice Van De Zandschulpa, který nedokázal navázat na předchozí skalp Carlose Alcaraze, a rovněž soutěží prochází bez ztráty setu. Postupem do osmifinále Draper obhájil loňský výsledek a vyrovnal své grandslamové maximum.

Jakub Menšík skončil na US Open stejně jako loni při svém grandslamovém debutu ve třetím kole a maximum na majorech nepřekonal. Zatímco v předchozím duelu proti Tristanu Schoolkateovi utekl ze dvou mečbolů, den před oslavou 19. narozenin v souboji o postup do osmifinále nevyužil tři mečboly v řadě proti Portugalci Nunu Borgesovi a prohrál 7:6, 1:6, 6:3, 6:7, 0:6.

"Bude těžké tuhle porážku vstřebat. Jsem smutný a zklamaný. Bylo to extrémně blízko, ale to k tenisu patří," řekl novinářům Menšík. "Bez proher nejsou vítězství a tahle porážka k tomu patří. S odstupem času to určitě budu hodnotit jinak než teď. Ale teď to hodně bolí a bolet to bude. Určitě se z téhle prohry poučím. Vezmu si z toho to pozitivní a pokusím se další boje dotáhnout do vítězného konce," doplnil.

Svěřenci trenéra Tomáše Josefuse Menšíkovi nestačilo k postupu ani 51 vítězných míčů a 19 es. Vedle tří neproměněných mečbolů v tie-breaku čtvrté sady doplatil český tenista také na 57 nevynucených chyb, z toho 13 dvojchyb.

Statistiky zápasu Nuno Borges – Jakub Menšík Livesport

Oba hráči se v prvním setu opírali o servis, přičemž rozhodla zkrácená hra. V ní Menšík uspěl 7:5. Borges však ve druhé sadě reagoval. Po dvou brejcích utekl brzy do vedení 4:0 a vyrovnal.

65. hráč světa Menšík před třetí sadou opustil na chvíli kurt. Ačkoliv přišel ve třetí hře o servis, dokázal hned srovnat a po dalším brejku v šesté hře získal náskok. Za stavu 5:3 sice český tenista ztrácel na podání 0:40 a celkově čelil ve hře čtyřem brejkbolům, všechny ale odvrátil a ujal se vedení 2:1 na sety.

Jakub Menšík Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Drama gradovalo ve čtvrté sadě. V ní Menšík prohrával nejprve 2:5 a čelil dvěma setbolům. Dokázal ale srovnat a vynutit si zkrácenou hru. V ní český reprezentant vedl už 6:3 a měl tři mečboly, z toho dva při svém servisu. Ani jeden ale neproměnil a Borges po pěti vyhraných míčcích v řadě vyrovnal.

Pátý set už se poté stal jasnou záležitostí Borgese. Portugalec využil psychické výhody a viditelně unavenému Menšíkovi, který si navíc ve čtvrtém gamu pochroumal po pádu pravou nohu, nadělil "kanára".

Prostějovský rodák Menšík nevyužil šanci vylepšit si na posledním grandslamovém turnaji sezony kariérní maximum. Na betonových dvorcích v New Yorku vypadl ve 3. kole podruhé za sebou, vloni nestačil ve stejné fázi na Američana Taylora Fritze.

Sedmadvacetiletý Borges postoupil do osmifinále US Open poprvé v kariéře a vyrovnal si grandslamové maximum z letošního Australian Open. V boji o největší čtvrtfinále narazí stejně jako v lednu v Melbourne na Daniila Medveděva (H2H 0:2).

Ruský šampion z roku 2021 a loňský finalista ve třetím kole porazil krátce před půlnocí 6:3, 6:4, 6:3 Itala Flavia Cobolliho, přestože přišel třikrát o podání a využil jen 7 z 20 brejkbolů, a šestý rok po sobě ve Flushing Meadows nechybí v osmifinále.

Výsledky US Open ve dvouhře mužů