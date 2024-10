Na Wimbledonu končí čároví rozhodčí, od příštího roku bude auty hlásit elektronický systém

Na Wimbledonu nebudou od příštího roku čároví rozhodčí. Auty bude na jediném travnatém grandslamu hlásit elektronický systém, který se už používá na Australian Open a US Open. Ve středu to oznámili představitelé All England Clubu, který Wimbledon pořádá.

Elegantně oblečení čároví rozhodčí byli 147 let nedílnou součástí Wimbledonu. Pořadatelé londýnského grandslamu, který měl v posledních dvou letech díky Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové českou šampionku, se rozhodli pro inovaci. Elektronický systém vycházející z jestřábího oka nasadí nejen v hlavní soutěži, ale také v kvalifikaci.

"Když jsme analyzovali výsledky testování, které jsme letos při Wimbledonu provedli, usoudili jsme, že technologie je dostatečně kvalitní a že je ten správný čas učinit tento důležitý krok, abychom dosáhli maximální přesnosti v rozhodování. Hráčům to nabídne stejné podmínky, za kterých budou hrát na řadě dalších turnajů," uvedla výkonná ředitelka All England Clubu Sally Boltonová.

Elektronický systém hlášení autů, který se poprvé zkoušel na Turnaji mistrů pro mladé tenisty v Miláně 2017, bude od příštího roku plošně nasazený na všech kurtech turnajů ATP. Reaguje do desetiny sekundy po dopadu míčku. Je považován za přesnější než čároví rozhodčí. Není možné proti němu protestovat. Z grandslamových turnajů spoléhá na lidské oko jen Roland Garros. To se ale hraje v Paříži na antuce, kde míček zanechává po dopadu stopu.

Hlavní rozhodčí na umpiru na wimbledonských kurtech zůstanou. "Bereme velmi vážně svou zodpovědnost vybalancovat na Wimbledonu tradici a inovaci. Čároví rozhodčí hráli desítky let zásadní roli v rozhodování zápasů na Wimbledonu. Uznáváme jejich cenný přínos a děkujeme jim za jejich oddanost a služby," doplnila Boltonová.

Organizátoři také upravili program Wimbledonu ve finálových dnech na závěr turnaje. Zápasy o titul v ženské a mužské dvouhře začnou nejdříve v 16 hodin místního času a budou následovat po finálových duelech mužské a ženské čtyřhry. "Deblisté, kteří budou hrát finále, budou mít jasněji o svém programu a fanoušci si každý den užijí zápasy, které vyvrcholí finálovým utkáním ženské a mužské dvouhry. Naši šampioni tak budou korunováni před největším možným publikem z celého světa," řekla Boltonová.

Příští ročník Wimbledonu se uskuteční od 30. června do 13. července 2025.